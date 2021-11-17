尖沙咀燈飾2021｜海港城燈飾變聖誕客運站！巨型行李箱/星光隧道

【尖沙咀燈飾2021】尖沙咀海港城燈飾大型聖誕裝置回歸！今年尖沙咀海港城燈飾以「Christmas Terminal」為主題，營造出充滿歡樂氣氛的聖誕客運站。今年尖沙咀海港城燈飾的大型聖誕裝置更延伸至近天星碼頭附近，入夜後，配合燈光效果，聖誕氣氛超濃厚！場內設有多個影相打卡位，超巨型行李箱、化身「行李輸送帶」的星光隊道等，更可以用手機玩遊戲換即抽即中獎機會！



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尖沙咀燈飾2021｜海港城聖誕客運站3大打卡位！

海港城燈飾的聖誕大型裝置一向是大家必到的打卡景點，今年海港城化身的聖誕佈置以「Christmas Terminal」為主題，一眾可愛曲奇造型的動物在尖沙咀海旁，等大家由「聖誕客運站」出發，即睇現場3大打卡位，感受濃厚聖誕氣氛！

（HK01攝）

海港城燈飾打卡位【1】超可愛曲奇造型動物

由天星碼頭走進海運大廈露天廣場的「聖誕曲奇客運大樓」，首先見到2隻曲奇聖誕熊在離境大堂為旅客服務，抬頭望見客運站的閘口是「士的糖」造型，充滿聖誕氣氛，非常有心思！旁邊是巨型曲奇企鵝妹妹推著可愛鹿仔行李箱，還有多棵曲奇餅模造型的聖誕樹，閃閃發光，掛滿外型趣緻的曲奇吊飾，出發前盡情打卡！

（HK01攝）

海港城燈飾打卡位【2】巨型行李箱「慈善攝影區」

今次海港城聖誕客運站設有「慈善攝影區」，只要在網上登記活動，捐款港幣$10或選擇「快圖美」聖誕相片套餐，就可以登上被打翻的巨型行李箱影相打卡！聖誕相片套餐之收益扣除成本後，將會撥捐「香港血癌基金」，留下美好回憶之餘又可以做善事！

（HK01攝）

海港城燈飾打卡位【3】星光隧道化身行李輸送帶！

進入海運大廈前的星光隧道一向都是打卡熱點，今次就化身成客運大樓內的行李輸送帶，樓梯中央的屏幕「運送」各位曲奇動物的行李和興奮心情，而兩旁還有曲奇模造型聖誕樹，從商場步出星光隧道，隨即可以感受到聖誕節獨有的溫暖氛圍！

除此之外，海港城又首次於海運大廈入口大堂開設「聖誕禮品店」，推出多款創意限定「曲奇」紀念品，包括抱枕、多用途掛飾、護照套及行李牌等旅行好物，其收入扣除成本後，同樣會撥捐「香港血癌基金」。在現場更可以用手機玩遊戲，尋找隱藏「聖誕曲奇」二維碼，集齊指定曲奇即可到「聖誕禮品店」換領價值獎品！

海港城燈飾「聖誕客運站」

地址：尖沙咀廣東道3-27號

開放日期：2021年11月19日至2022年1月2日

開放時間：10am – 10pm （慈善攝影區：11:30am – 9:30pm ）

電話：2118 8666

