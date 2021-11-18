Omakase推介 | 8間平價Omakase 最平$268！日廚主理/米芝蓮級數

【Omakase推介】未能去日本旅遊，仍然可以在香港吃高質壽司！香港近年其實有不少平價Omakase（廚師發辦）可以選擇，最平$300元以下就能吃到有水準的Omakase！今次會向各位推介8間平價Omakase，適合未能「返鄉下」的大家！

Omakase推介 | 8間平價Omakase推介 最平$268！日廚主理/米芝蓮級數

Omakase推介【1】雲壽司

雲壽司在香港有3間分店，由米芝蓮師傅坐鎮，而店內的師傅平均都有5至10年製作經驗！Omakase價錢由$380至$780不等，「翔SHO」是該店最便宜的Omakase套餐，包括有手握壽司10件、手卷1件及麵豉湯，食材保證每日由日本空運直送，性價比極高！

雲壽司 餐廳詳情

雲壽司 銅鑼灣分店

地址：銅鑼灣謝斐道506-508號聯成商業中心地下B號舖

電話：3421 0822

營業時間：星期一至日（12:00 – 22:00）



雲壽司 中環分店

地址：中環德己立街17-19號地舖

電話：2666 6646

營業時間：星期一至日（11:30 – 21:30）



雲壽司 太子分店

地址：太子西洋菜南街254號地下及閣樓

電話：2808 2852

營業時間：星期一至日（12:00 – 23:00）



Omakase推介【2】森戶 Morito

人氣頗高的森戶Morito目前有3間分店，其中黃埔分店是近月才開幕！該店Omakase套餐設有3個價位，分別是$380、$480及$680，前者最平套餐可享用13道菜，包括10款壽司如超厚身拖羅、，亦有手卷、茶碗蒸和鯛魚湯，CP值極高！同時其包含海膽的極上壽司拼盤也只是$248，價錢親民。

森戶 Morito 餐廳詳情

森戶 Morito 荃灣分店

地址：荃灣河背街74號地鋪

電話: 2382 5668

營業時間：星期一至日（12:00 - 15:30，17:45 - 22:00）



森戶 Morito 觀塘分店

地址: 牛頭角牛頭角道305-325A號官塘立成大廈地下E號舖

電話: 2382 6868

營業時間：星期一至日（12:00-16:00，18:00-22:30）



森戶 Morito 黃埔分店

地址：紅磡黃埔天地奇妙坊(第1期)地下9A號舖

電話: 2382 5668

營業時間：星期一至日（12:00 - 15:30，17:45 - 22:00）



Omakase推介【3】立鮨

立鮨眾所周知是一間立食壽司店，向來主打平價高質兼快食，經常見到店內及門口都站滿顧客！立鮨除了有最平$9起的超親民壽司外，其實亦有超抵的Omakase套餐，8件壽司僅$268，10件則$358，如果不夠可以再可追加三文魚刺身！

立鮨 餐廳詳情

立鮨 銅鑼灣分店

地址：TOWER 535銅鑼灣謝斐道535號地下G03鋪

電話：2897 5168

營業時間：星期一至日（12:00 - 22:00）



立鮨 尖沙咀分店

地址： 尖沙咀金馬倫道23號金馬倫廣場地下D舖

電話：2836 3830

營業時間：星期一至四及日（12:00 - 22:00），星期五至六（12:00 - 22:30）



立鮨 旺角分店

地址：旺角豉油街50號富達大廈地下1-2號舖

電話：26383010

營業時間：星期一至日（12:00 - 00:30）



立鮨 荃灣分店

地址： 荃灣路德圍26-42號安富大廈地下6號舖

電話：22345682



Omakase推介【4】Sushi Hana

Sushi Hana位於大坑，Omakase午餐壽司分別有8件$420，及12件$540兩款選擇！另外如果想要更豐盛，還可以選擇Hana Gozen的套餐$900，包括8件壽司、手卷、刺身、烤物，全部套餐都跟配茶碗蒸、味增湯及甜點，性價比甚高！

Sushi Hana 餐廳詳情

Sushi Hana

地址：大坑銅鑼灣道142號地下

電話：2679 8038

營業時間：星期一至日（12:00 - 14:30，18:00 - 22:00）



Omakase推介【5】立濱

同樣位於尖沙咀的立濱，大部分食材均由日本豐州市場直送，除了有招牌魚生丼和各式壽司，更有高質Omakase，10件壽司午餐套餐為一位$298，不過店舖的面積較小，只能招待約6至8人，有興趣試的朋友們最好預先致電訂座！

立濱 餐廳詳情

立濱

地址：尖沙咀宜昌街地下6B

電話：2958 1918

營業時間：星期一至日（12:00 - 15:00，17:00 - 23:00）



Omakase推介【6】翔壽司

翔壽司位於尖沙咀厚福街，由擁有10多年米芝蓮餐廳經驗的廚師主理，店內食材每日會由豊洲市場直送，主打親民價又高質的Omakase。該店共設有2款廚師發辦套餐，分別為$380及$450，前者包括10件壽司、1件蔥吞拿魚腩手卷及麵豉湯；而後者則有4款刺身、7件壽司、1件蔥吞拿魚腩手卷及麵豉湯。

翔壽司 餐廳詳情

翔壽司

地址：尖沙咀厚福街5-6號多富閣地下4號鋪

電話：2366 7988

營業時間：星期一至日（12:00 - 23:00）



Omakase推介【7】鮨白鳥

由來自日本九州的資深廚師——原田誠先生，親自主理的鮨白鳥，Omakase午市套餐有3款，分別是$488、$768及$1,298，中高價格適合不同顧客，前者最平套餐不只有壽司8件及刺身，更加有手卷、味噌湯丶茶碗蒸和甜品，份量非常豐富，絕對夠飽！晚市Omakase價錢則稍高，分別為$980、$1,280及$1,580。

平價Omakase 鮨白鳥 餐廳詳情

鮨白鳥

地址：尖沙咀棉登徑8號凱譽地下G13號舖

電話：21091155

營業時間：星期一至六（12:00 - 15:00，18:00 - 22:00），星期日休息



Omakase推介【8】壽司之神

壽司之神是元朗Omakase人氣之選， 由5位80後主理，並於2013年開業！Ｏmakase午市套餐當中最平僅$320，包括13款壽司、前菜、蒸蛋、麵豉湯及甜品，合共17道菜，絕對抵食。若想試更高質素的Omakase，$780套餐包括刺身4款、料理1客、壽司7款及迷你三色丼，同樣配送蒸蛋、前菜、麵豉湯及甜品！

壽司之神 餐廳詳情

壽司之神

地址：元朗馬田路20-30B安寧大廈7號地鋪

電話：21783163

營業時間：星期一至日（12:00 - 15:00，19:00 - 23:00）

