浪漫餐廳｜全港首間極光餐廳限定登場！180度全海景+夜燈浪漫飄雪

【聖誕約會餐廳／聖誕好去處】每年聖誕節約會都是西餐廳、自助餐，略嫌驚喜欠奉？今年約會想來點新意思，可以考慮去全港首間以追極光體驗為主題的餐廳！在北極小屋欣賞浪漫極光，在浪漫飄雪、漫天晚燈及180度海景中，品嚐另類故事模式Fine Dining，即睇詳情及預約方法！



（圖片來源：淺水灣 the pulse）

全港首間極光餐廳「Aurora Lab」登陸淺水灣！由12月11日起，商場空中花園將會變成一間可以欣賞浪漫極光的餐廳，在4大極光圈聖誕限定景色下享用另類Fine Dining。

（圖片來源：淺水灣 the pulse）

空中花園將設有10間聖誕氣氛濃厚的北極小屋，在180度無敵海景下，欣賞日落自然景色。入夜後，更會有迷人夜燈景色配合浪漫飄雪，等待唯美極光登場。（提提大家，極光會以煙霧配上燈光呈現，或有機會受天氣及風向等不確定因素影響！）

（圖片來源：淺水灣 the pulse）

除了唯美的極光浪漫秘景，餐廳供應的Fine Dining晚宴更會以故事和心理測驗形式進行，每一道菜都會附上故事卡，食客選擇不同答案將會牽引出不一樣的故事情節，並從中找自己的靈魂色彩。最後，更可以按心理測驗的結果，免費換領一杯屬於自己靈魂色彩的Cocktail。

（圖片來源：淺水灣 the pulse）

「Aurora Lab」將於12月4日至10日開始試業，12月11日（星期六）正式開幕，有興趣的朋友記得提早預約！

開放時間及價錢：

Arctic Dinner – 3道菜：17:00 – 19:00（日落海景、飄雪、極光）

價錢：$988 + 10%/位

Aurora Dinner – 4道菜：19:30 – 22:00（極光、飄雪）

價錢：$1288 + 10%/位



註︰12月24日至26日、31日及2022年1月1日：

Arctic Dinner：$1,688 +10%/位

Aurora Dinner：$1,988 + 10%/位（12 月初接受預訂）



地址：淺水灣海灘道 28 號 the pulse 商場空中花園

開放日期：2021年12月11日（星期六）至2022年1月2日（星期日）

預約：www.thepulse.com.hk/events/auroalab

備註：

1. 不同用餐時段將欣賞不同的景色。

2. 極光效果有機會如現實一樣，因天氣及風向等不確定因素未能呈現。

