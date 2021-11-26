黑白奶茶快閃專車免費派奶茶+優惠劵！Ian主題電車/大型廣告打卡

黑白淡奶的快閃奶茶車將會一連4個周末，去勻全港多區免費派奶茶和優惠劵！除此之外，繼早前的銅鑼灣快閃打卡位，品牌再次在銅鑼灣設Ian陳卓賢@MIRROR的主題電車及大型廣告，各位粉絲可以一邊打卡，一路飲奶茶，即睇下文了解快閃奶茶車的出沒時間和地點啦！



黑白淡奶推出快閃車將1連4星期免費派發奶茶及優惠劵。（圖片來源：FB＠至愛黑白淡奶 I ♥ Black & White）

黑白淡奶推出快閃專車「黑白®無限拍住上專線」，由11月27日起連續4星期，逢星期六及星期日中午12：00至18：00，在全港8區免費派發黑白濃滑經典奶茶及優惠劵，數量有限，派完即止。

黑白淡奶快閃專車「黑白®無限拍住上專線」。（圖片來源：黑白®️）

只要追蹤黑白官方Instagram專頁（IG@blackandwhite__hk），即可免費獲得一罐奶茶。另外會附送一張$3優惠券，在指定便利店購買黑白濃滑經典奶茶時可以使用。

派發時間及地點：

11月27日（六）：銅鑼灣百德新街

11月28日（日）：旺角砵蘭街

12月4日（六）：大埔大尾督

12月5日（日）：元朗形點

12月11日（六）：西貢萬年街

12月12日（日）：中環街市

12月18日（六）：赤柱廣場巴士總站

12月19日（日）：荃灣西地鐵站

*停泊地點及時間或會因受惡劣天氣或路面情況影響而改變。



銅鑼灣波斯富街電車站Ian陳卓賢 x 黑白奶茶25米大型房外廣告。（圖片來源：黑白®️）

除了免費派發奶茶和優惠劵，黑白淡奶早前請來Mirror成員Ian陳卓賢做代言人，由11月29日至12月19日一連3星期，在銅鑼灣波斯富街電車站將會有Ian陳卓賢 x 黑白奶茶的25米大型房外廣告；由即日起至12月27日，Ian主題電車更會不定時在港島區出沒，各位Hellosss們不要錯過了！

Ian主題電車將由即日起至12月27日不定時在港島區出現。（圖片來源：黑白®️）

黑白濃滑經典奶茶派發活動

推廣日期：11月27日-12月19日（逢星期六及日）

活動時間：12：00-18：00

*數量有限，派完即止

