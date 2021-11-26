【12月生日優惠】一文睇12月生日優惠，囊括食玩買優惠，壽星生日可以免費食餐廳自助餐、放題、免費玩樂，享用多間熱門商戶購物優惠。即看2021年12月生日優惠一覽！



（下列優惠以發稿日為準，最終價格視乎個別餐廳而定）

12月生日優惠|壽星生日餐廳/玩樂/購物優惠一覽 免費食自助餐放題

【12月生日優惠 —— 餐廳生日優惠】

12月生日優惠【1】La Famille

超人氣戚風蛋糕店La Famille每個月都會推出生日之星優惠，免費送戚風蛋糕給該月的生日之星，而12月的生日之星亦公布了，12月生日的朋友看看自己是不是那個幸運之星！

12月生日優惠詳情：12月生日優惠｜La Famille免費送戚風蛋糕！給指定生日日期壽星

（圖片來源：La Famille）

12月生日優惠【2】響 - Hibiki 日本燒肉

響 - Hibiki 日本燒肉主打日式燒肉放題，為了慶祝新店登陸銅鑼灣，店內推出多個開張優惠，其中12月生日優惠最抵！

12月生日優惠詳情：12月生日優惠｜壽星免費！9大餐廳生日優惠 聖誕節免費打邊爐

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12月生日優惠【3】荃灣西如心酒店Café Circles

Café Circles主打自助餐，2人同行於生日月份惠顧自助晚餐，成人親友以正價支付，壽星即可免費食。

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12月生日優惠【4】半島酒店大堂茶座

壽星於生日當日惠顧三道菜西式晚餐，每4位惠顧，即可享1位免費及獲贈生日蛋糕一個。注意需於3日前預訂，用餐時需出示出生日期證明，如要取消訂座要最少1日前通知。

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12月生日優惠【5】黃金海岸酒店聆渢咖啡廳

聆渢咖啡廳推出「三聖風味」自助晚餐，供應法式海龍皇湯及炭烤美饌，更特設印度香料捲餅、泰式青木瓜沙律及炭烤奧地利皇帝煎餅等，自助餐2人同行，壽星免費，推廣期由即日起至12月31日。

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12月生日優惠【6】銅鑼灣如心Corner 18

如心酒店集團旗下的自助餐廳Corner 18都有2人同行1人免費的12月生日優惠，不用正日去都可以。

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12月生日優惠【7】Forte

位於觀塘的酒店西餐廳晚上供應半自助餐，壽星於生日月惠顧，可享買一送一，第3位同行都有折！

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12月生日優惠【8】半島海港/阿翁火鍋館

主打海鮮火鍋的半島海港/阿翁火鍋館推出生日優惠，5人同行，壽星於生日月份惠顧可以免費無限時任食海鮮火鍋。

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12月生日優惠【9】FunFun串串鍋

壽星於生日前後7日內惠顧晚市火鍋放題，每4人同行，即有1位免費食。

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【12月生日優惠 —— 玩樂生日優惠】

12月生日優惠 【9】海洋公園

壽星可於生日當天日間免費玩海洋公園，只需於海洋公園票務部出示香港身份證明文件或香港出生證明書就可免費入場。

（資料圖片）

12月生日優惠 【10】高先電影院

高先電影院推出會員限定生日優惠，提供會員計劃，成為會員後可享生日優惠。在生日月的首日免費獲贈戲票贈券。

12月生日優惠 【11】昂坪360

昂坪纜車於即日起至2022年5月31日推出港人限定生日優惠，香港居民可於生日當天免費乘坐來回昂坪纜車，同行朋友可以8折購買3張即日來回纜車門票。

（昂坪360 Ngong Ping 360圖片）

12月生日優惠 【12】Cinema City

只要成為Cinema City VIP會員，生日月份將獲贈1,000分，積分可免費換領戲飛一張。

12月生日優惠 【13】MCL戲院

MCL會員可在生日月份憑有效會員卡享生日禮遇，包括生日贈券及細爆谷券各一張。

12月生日優惠 【14】香港杜莎夫人蠟像館

香港杜莎夫人蠟像館由即日起至2021年12月31日，壽星可在生日正日、生日前七天或後七天到香港杜莎夫人蠟像館，帶親友即可免費入場。3位同行朋友可享「尊尚套票」6折優惠。

12月生日優惠 【15】Sky100

Sky100有推即日起至2021年11月30日，港人於生日月內可免費換領入場門票，只要帶同最少1位最多3位朋友使用生日同行優惠以5折購買門票，就可獲優惠。

（Sky100 - Hong Kong's Observation Deck）

【12月生日優惠 —— 購物生日優惠】

12月生日優惠 【16】Uniqlo

Uniqlo有推生日優惠，下載Uniqlo App會員更可以獲取「$50生日優惠券」，購物滿 $500 即可使用。

12月生日優惠 【17】DON DON DONKI

下載DONKI手機App並登記成為會員，壽星就可獲贈生日禮物一份。

（圖片來源：DON DON DONKI）

12月生日優惠 【18】Adidas

Adidas亦有推只要登記成為Adidas銅卡或以上會員，生日即獲高達$200生日優惠券。

12月生日優惠 【19】MUJI 無印良品

完成登記MUJI passport，生日翌月首日便可獲得額外100里數，不過記者溫提只要於生日前完成登記才有優惠。