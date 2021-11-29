聖誕餐廳優惠｜任飲紅白清酒抽奬送禮4道菜$248　CP值高5大推介

聖誕又到了，想和親朋好友及另一半享受華麗聖誕大餐，費用昂貴之餘，還要趁早預訂。其實，除了fine dining，還有很多好選擇，以下精選5間CP值超高的餐廳，由聊天談心的酒吧餐廳，到迎合大眾口味的西日料理，總有一間適合你！



時光逆流𝙍𝙚𝙫𝙏𝙞𝙢𝙚 加$298任飲啤酒紅白清酒

時光逆流𝙍𝙚𝙫𝙏𝙞𝙢𝙚隱於中環壁畫街巷，集咖啡店、餐廳和酒吧於一身，日系木色裝潢配上禪意的和式字畫，自然陽光透窗而入，愜意非常。

時光逆流𝙍𝙚𝙫𝙏𝙞𝙢𝙚是一間隱於中環街巷之中的文青咖啡店。(jaysonchan618@IG)

這裡主菜大多是日本料理，招牌三文魚便當、玉子燒都賣相精緻，打卡一流，但講到內外兼備，不得不試特濃棉花糖朱古力，可可濃馥軟滑，暖暖特飲最適合這個時節品嚐！

時光逆流不時舉辦咖啡工作坊、品酒會等活動，最近它成功申請酒牌，推出聖誕節特別獻禮，整個12月任何定食、套餐，加$298即可升級至兩小時無限添飲指定啤酒、紅酒、白酒及清酒！

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時光逆流𝙍𝙚𝙫𝙏𝙞𝙢𝙚

中環雲咸街 41 號文靜大廈地下

營業時間：

11:00 - 22:00（平日）

12:00 - 22:00（假日）

電話：6345 8949



La Paloma 8道菜西班牙盛宴$488

位於西環的La Paloma主打正宗西班牙菜，由餐廳菜式、佈置裝潢、到逢星期日的傳統歌舞表演，當然還有曾在ViuTV《家鄉菜》亮相、熱情風趣的西班牙主廚Alex Fargas，無一不散發著濃厚的地中海風情。

La Paloma是西班牙「鴿子」的意思。(La Paloma)

La Paloma招牌菜正是港人最熟悉的西班牙海鮮飯，用上鮮甜海蝦、青口和魷魚不停翻炒西班牙米，讓每顆軟糯飯粒滲入海鮮精華，最後用平底鍋熱辣辣上菜，與朋友分享原汁原味的西班牙風情！

今個聖誕，La Paloma將於12月24至26日推出特色8道菜晚宴，客人可一次過嚐到以奢華食材烹調的歐陸菜式，例如伊比利亞火腿配脆麵包、燒大紅蝦配蒜蓉辣椒醬、火焰燒帶子配黑松露及青豆、澳州和牛配椰菜花及紅椒等，每位只需$488！

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La Paloma

西環西營盤皇后大道西189號西浦1樓

營業時間：11:30 - 00:00

電話：2291 6161



The Pizza Project 松露藍芝士特色PIZZA

一大班朋友聚會當然是食Pizza最盡興！位於港島的The Pizza Project採用正宗意大利手工薄餅做法，並注入無限創意，如早前萬聖節特色pizza用黑漆漆的竹炭餅底，鋪上南瓜、水牛芝士、煙肉，最後淋一匙楓糖漿，似鹹又甜的口感為味蕾帶來驚喜！

The Pizza Project希望以pizza喚起大家的童年美好回憶，並注入滿滿的創意！（The Pizza Project）

聖誕當然也有各款限定口味！特別推介Truffle Gorgonzola，黑松露和藍芝士雖是尊貴的代名詞，兩者交織而生的氣味卻是各有所好，依記者所見，難得聖誕遇上這極罕搭配，放膽嚐鮮又何妨？

甜品控餐後必點Pizza Nutella，啖啖都是邪惡香濃的榛子醬，填滿甜品胃才算完美句號！

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The Pizza Project

中環蘇豪卑利街 26 號地舖

營業時間：

星期日至四12:00 - 23:00

星期五至六 12:00 - 23:30

電話 2311 1815



掌門精釀啤酒 聖誕限定9折+抽獎送手工啤禮盒

掌門精釀啤酒是台灣元老級手工啤品牌，自設廠房、酵母農場及實驗室。當中的「黑柑橘」帶有朱古力和咖啡的麥芽焦香，層次感重，更獲AIBA澳洲國際啤酒大賽2021金獎。

掌門精釀啤酒引入超過二十種台灣啤酒，不少獲得國際大獎。（掌門精釀啤酒）

這個聖誕掌門推出帶檸檬微酸的吸西檸啤酒，心大心細的客人則一定要叫「啤酒六小杯」，自選六種不同口味。飲酒豈能沒有下酒菜？來自台灣的手工啤，當然要配上台式鹵水併盤和台式香腸拼盤等台灣小吃，記得別錯過招牌炸鹽酥雞皮和椒鹽雞軟骨，一啖啤酒一啖炸雞才夠過癮！

12月24至25日於尖沙咀和旺角店進行九折聖誕優惠，而每晚8時半至9時客人更可參加抽獎，有機會贏取掌門優惠券和掌門罐裝啤酒禮盒等禮品！

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掌門精釀啤酒——旺角店

旺角染布房街12至14A號依利大廈地下A舖

營業時間：15:00 - 02:00

電話 2886 8018



掌門精釀啤酒——尖沙咀店

尖沙咀金巴利道64-66A號順輝大廈1號地下

營業時間：15:00 - 02:00

電話 2656 1515



Ask For Alonzo 意國風味4道菜$248起

食意大利菜也不一定要揀fine dining，這間位於中環蘇豪的Ask For Alonzo裝修走簡約型格的工業風，主理意大利家常菜，雖價格親民，用料和烹調手法卻一點也不馬虎，招牌卡邦尼意粉只需百多元，而外脆內嫩的烤乳豬也不需$200！

今個聖誕Ask For Alonzo提供5道菜聖誕套餐，主菜以蘑菇蓉紅酒醬燉牛助骨，肉質鮮嫩味濃，配上特色Piedmont牛肉意大利雲吞，人均只需$398便試到地道意大利家常菜！此外Ask For Alonzo更是vegetarian-friendly的餐廳，專為素食者設計聖誕套餐只需$248，以香烤Tomino芝士和牛肝菌意大利雲吞取代主菜，同樣令人食指大動！

按圖即看Ask For Alonzo美食推介及聖誕優惠：

Ask For Alonzo

蘇豪必列者士街18號雍翠臺地下

電話 8489 7847

