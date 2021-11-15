MUJI無印良品人氣收納好物Top 5！PP/PE儲物盒上榜　最平$8有交易

【無印良品／收納】日本無印良品（MUJI）每年年底都會發表年度熱銷商品排名，2021年最新人氣商品排名亦於昨日（14日）新鮮出爐！MUJI的收納用品一直都是不少人的心頭好，今次記者先為大家整理MUJI收納用品人氣TOP 5，看看哪款收納工具最受歡迎？



【第5位】不銹鋼手挽籃

無印良品的不銹鋼手挽籃採用堅固的不銹鋼製作，有不同呎吋可供選擇。只要將手挽籃的手柄收入內側，即可堆疊擺放，在收納物件時更節省空間，尤其適用於廚房及浴室收納。

【第4位】PP密封儲物箱

這款儲物箱有不同呎吋，可以堆疊擺放，同時附有手柄，易於移動搬運。除了放在露台或天台等室外空間使用，進行戶外活動如露營或燒烤時，只要合上蓋子，即可搖身一變成為椅子，非常實用！

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【第3位】天然素材收納系列

天然素材收納系列包括藤織收納籃，有各種不同大小及呎吋，可以按照需要自由堆疊使用，由手工編織而成，實用之餘又可以為家居增添自然色彩。

【第2位】PE 儲物盒

PE儲物盒材質柔軟，適合堆疊擺放物件。而且儲物箱夠輕身，附有把手設計方便移動，可以用來收納家居小物、清潔用品及冰箱食材分類等。此外，圓角設計不易令小孩子受傷，因此有很多家庭會用來收納小朋友的物件和玩具。

【第1位】PP收納系列

無印良品的PP儲物箱一直都是熱賣收納用品，可以配合不同空間或用途需要，用途靈活多變！加上PP儲物箱的半透明設計，可以一眼看清儲物箱內擺放的物件，不論是收納衣物、廚具、家居小物等都非常適合，價錢最便宜的PP收納盒港幣$8有交易！