聖誕優惠2021 | 聖誕購物、美食及玩樂優惠懶人包 (持續更新)

【 聖誕優惠 2021】雙11及雙12過後，購物優惠並未完，各大品牌推出聖誕優惠，女生們繼續準備彈藥！本文整合了不同聖誕優惠，包括：購物優惠、餐飲優惠以及玩樂優惠，各位小資女孩絕對不能錯過！



聖誕優惠 2021｜聖誕購物優惠整合

每年年尾就是買禮物送給自己的最好時機，以答謝自己一年來的辛勞獎勵一下自己。除此之外，聖誕少不免與親朋好友舉行聖誕Party，吃聖誕大餐之餘少不了交換禮物，正尋找交換禮物靈感不妨參考一下以下的購買優惠！

MUJI 減價精選18件聖誕禮物。

購買聖誕禮物，MUJI 無印良品是不錯的選購地點。MUJI 產品性價比高，又適合男女老幼，而且品質亦有一定的信心保證！由即日起至12月27日，多個商品有折扣優惠，更低至半價。除此以外，無印良品亦推出了多款聖誕禮盒，送禮或是自用都非常適合。

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Francfranc限時大減價，精選禮品低至8折。

喜歡家居精品的女生們，相信對 Francfranc 這個品牌並不會感到陌生，適逢聖誕，Francfranc 聯乘 ANNA SUI 首次合作，推出「ANNA SUI HOME Francfranc」系列，系列包括各家具、飾品與拖鞋等等，款式華麗又實用！聖誕不妨為家居添新品，加上新一年將至，有送舊迎新之意。另外，Francfranc 亦推出聖誕早鳥優惠，大量精選貨品已開放在網上訂購，早鳥優惠可享8折，千萬不要錯過！

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瑞士品牌 XOVĒ 聖誕套裝精選推介

XOVĒ 是由黎姿引入的瑞士品牌，12月期間推出了多款限定套裝產品，特別推介皇牌人氣白松露肌底液，其他產品亦有驚人的護膚效果，貪靚的女生們就不容錯過！品牌由黎姿親身試用近4年，力證好用才決定引入香港；就連張柏芝、佘詩曼等女星也曾大讚 XOVĒ 的產品。

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2021 聖誕倒數月曆合集

提到聖誕節必買精選，當然不能不提聖誕倒數月曆！各大品牌早於10月開始陸續推出價錢不一的聖誕倒數月曆 Advent Calendar，$1000以下抑或是數千元以上的奢華倒數月曆有些什麼？月曆入面的產品又有什麼，能值回票價嗎？想知道就不能錯過 2021年聖誕美妝、護膚月曆合集，我們整合了市面上各大知名品牌的聖誕倒數月曆，為你折解那一個最值得入手！

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聖誕優惠 2021｜聖誕餐飲優惠整合

除了購物以外，聖誕當然少不了要吃聖誕大餐！以下聖誕餐飲優惠，又有沒有一間是你的心水？

信用卡餐飲優惠合集

聖誕大餐當然要去吃好食！各大酒店均推出了聖誕大餐優惠，用指定信用卡更可享低至5折！就連大名鼎鼎的文華扒房都有85折優惠，識食的你又豈能錯過？

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聖誕浪漫餐廳好推介。

如果想和另一半吃餐好來慶祝聖誕節，不妨參考一下文中12間聖誕浪漫餐廳推介，當中包括海景餐廳、高級西餐及設有 Live Band Music 的餐廳，總有一間合你心水，與情人歡度聖誕節！

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聖誕超值到會推介

聖誕節當然會相約一大班朋友開聖誕Party，講到聖誕Party當然要叫聖誕到會！到會食物選擇亦非常之多，火雞、海鮮、特色拼盤等五花八門，適合不同口味人士。文中7大聖誕到會推介，聖誕火雞、龍蝦、三文魚都有，一定有一款合你心水。

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聖誕優惠 2021｜聖誕玩樂優惠整合

有美食和購物精選，又怎能缺少聖誕好去處？最後一節整合了聖誕玩樂優惠，還未安排聖誕活動的你不妨參考一下！

平安夜好去處 2021

如果未Plan和另一半平安夜及聖誕去邊好，可以考慮一下將在亞洲國際博覽館舉行的「Winter Wonderland 冰雪奇幻國度」，內有三大隱藏打卡位，夠浪漫之餘又讓你恍如置身冰雪國度。喜歡影相打卡的你也可以考慮設於K11的色彩體驗展《Mundane Wonders》，不論與閨密或是情人都十分適合遊玩影相。知性女生更不容錯過半島酒店的調香師 Workshop，過一個「香噴噴」的聖誕節。

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聖誕Staycation優惠推介

一年下來，在最後一個月不如來一個小出走，聖誕 Staycation 放鬆一下！今次記者推介5大聖誕限定 Staycation 優惠，包括香港文華東方酒店、香港麗思卡爾頓酒店、香港JW萬豪酒店、香港朗廷酒店及 Eaton HK。五間酒店現正推出聖誕住宿優惠，更低至$998一位！

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香港迪士尼樂園年票/全年證優惠限時85折

想過一個開心聖誕，去迪士尼樂園就最適合不過！今年聖誕節，迪士尼為大家送上漫天雪花、奇幻光影、大大棵聖誕樹，更有「聖誕歌詠團」為大家獻唱聖誕歌，節日氣氛一定非常濃厚，加上在充滿童真的地方過聖誕，份外浪漫！現時迪士尼推出年票/全年證優惠，三人同行即享85折優惠！

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