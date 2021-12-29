除夕倒數2021｜2人世界Staycation　5星住宿海鮮自助餐人均$846起

新年將至，最應節當然是參加除夕倒數活動，不過疫情影響下，人多車多難免增加傳播風險。想與摯愛感受節日的快樂，但又怕人多擠逼，倒不如Staycation，一邊舒舒服服享受酒店服務，一邊迎接2022年的到來。



遠眺維港夜空 嚐4道法式晚餐

數到港島區最瑰麗的酒店之一，香港港麗酒店定必榜上有名，位處金鐘太古廣場之上，能夠遠眺迷人維港景致。入住港麗酒店豪華海景客房的顧客，除了可享用四道法式晚餐及於咖啡園享用自助早餐外，同時亦可享有行政貴賓廊的禮遇，包括下午茶茶點及黃昏雞尾酒。此外，酒店的健身室及游泳池亦免費供住客使用。**詳情即上「01空間」了解詳情及訂房**

按圖看「香港港麗酒店住宿套餐」詳情：

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香港港麗酒店住宿連自助早餐及懷歐敍法式四道菜晚餐



兩位成人：$2500起

三位成人：$3750起

*凡入住港麗酒店的人客會獲得港麗小熊及小鴨



毗鄰名店區 五星自助餐龍蝦生蠔羊扒任食

若然喜歡享受購物樂趣的市民，staycation時可挑選鄰近購物區的尖沙咀。香港朗廷酒店位處尖沙咀的商業區，國際品牌名店林立，滿載而歸後要回酒店也非常方便。Staycation的「美饌吃不完」住宿套餐，可火吃盡多國豪華豐富美食，包括波士頓龍蝦、新西蘭生蠔、大蝦、青口、小龍蝦、翡翠螺，另外亦有刺身及紐西蘭羊扒、紅燒牛臉頰等，讓客人食指大動。**詳情即上「01空間」了解詳情及訂房**

按圖看「朗廷酒店住宿套餐」詳情：

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香港朗廷酒店 五星住宿連自助早餐+自助午餐或自助晚餐



2位成人/2位成人+1位0-4歲小童 - $1692起

2位成人+1位5-11歲兒童 - $2902起

3位成人 - $3012起



遠離煩囂 享受浪漫寧靜2021年除夕

若然想享受節日的寧靜，或者可選擇到遠離市區的大嶼山。香港愉景灣酒店推出「悠閒度假之旅」住宿＋自助晚餐＋自助早餐套票。入住客人可享有一晚山景客房之外，亦可享有酒店的雙人自助晚餐及早餐，一邊品嚐環球美食，一邊迎接新一年的到來。**詳情即上「01空間」了解詳情及訂房**

按圖看「香港愉景灣酒店悠閒度假之旅套餐」詳情：

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香港愉景灣酒店【悠閒度假之旅】住宿＋自助晚餐＋自助早餐套票



套票價錢：$2098起

