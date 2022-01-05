【收緊防疫措施｜禁堂食】新冠病毒變種病毒株Omicron在港蔓延，在港爆發第五波疫情。行政長官林鄭月娥今日（5日）舉行記者會，公布收緊防疫措施，包括再禁晚市堂食、收緊入座人數、郵輪公海遊停航、取消所有大型活動等，最快將於1月7日（星期五）實施。

收緊防疫措施6大要點！再禁晚市堂食/收緊入座人數/公海遊停航

行政長官林鄭月娥於今日（5日）3時半舉行記者會，公布收緊防疫措施，提及政府經考慮旅客流量及輸入個案，政府將收緊航班熔斷機制，將於1月8日00:00起，禁止曾於澳洲、加拿大、法國、英國美國等數個國家的客機、曾於以上國家逗留人士及香港居民抵達香港，為期14日。

第五波疫情一觸即發，政府宣布將再禁堂食，並收緊入座人數。（資料圖片／張浩維攝）

林鄭月娥於記者會宣布，由2022年1月7日（星期五）淩晨00:00起，至1月20日為止，將收緊一系列防疫措施，為期14，並指7日後將檢視措施成效，或考慮再度收緊。

1. 取消所有大型活動及非必要聚會

包括：本週五舉行大型本地漁農美食嘉年華、香港單車節

2. 晚上6時後全面禁止堂食

B類餐廳每檯維持2人、C類餐廳每檯維持4人、D類餐廳每檯維持6人

3. 關閉酒吧及酒館、第599F條指定處所及康文署場地第599F條指定處所包括：遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所（主題樂園、博物館）、公眾場所、美容院、郵輪。

4. 暫停本地遊及公海遊活動

5. 暫停進入高風險地方

暫停探訪醫院及院舍。

6. 4人限聚令及口罩令將繼續實施

資料圖片（歐嘉樂攝）

香港行政長官林鄭月娥於記者會內提及，香港第五波疫情一觸即發，在數十個小時後或已經有惡劣改變，需要盡快掌握關鍵時刻，以免新冠病毒變種病毒株Omicron在香港社區大型爆發。

她又提及，皇家加勒比遊輪海洋光譜號上出現新冠肺炎確診者的密切接觸者的情況，相關情況已收控制，相關9名旅客檢測均為陰性，該9名旅客回港後將被移送到竹篙灣檢疫。

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