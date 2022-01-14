【防疫措施｜禁堂食】新冠病毒變種病毒株Omicron在港蔓延，在港爆發第五波疫情。繼行政長官林鄭月娥14日公布將延長防疫措施，相關措施將延長至下月4日（年初三），措施包括晚市禁堂食、停辦花市。

防疫措施6大要點 晚市禁堂食再延長14日 農曆新年新春花市停辦

第五波疫情一觸即發，政府宣布將再禁堂食，並收緊入座人數。（資料圖片／張浩維攝）

林鄭月娥於記者會宣布再收緊一系列防疫措施，相關防疫措施將延長14日，至2月3日，踏正農曆新年大年初三。相關防疫措施詳情如下：

防疫措施6大要點整合

1. 取消所有大型活動及非必要聚會

包括：本週五舉行大型本地漁農美食嘉年華、香港單車節、新春花市及旅發局活動等

2. 晚上6時後全面禁止堂食

由晚上6時後，全面禁止堂食，晚上6時後至早上4:59分不能堂食。餐廳非晚上堂食安排亦將收緊，B類食肆每檯人數上限減至2人、C類食肆每檯人數上限減至4人、D類食肆每檯人數上限減至6人，顧客數目上限維持不變。

3. 關閉酒吧及酒館、第599F條指定處所及康文署場地第599F條指定處所包括：遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所（主題樂園、博物館）、公眾場所、美容院、郵輪。

詳情：17類處所關閉及安排一覽迪士尼樂園/海洋公園|持續更新

4. 暫停本地遊及公海遊活動

5. 暫停進入高風險地方

暫停探訪醫院及院舍。

6. 4人限聚令及口罩令將繼續實施

7. ​全港小學、幼稚園及幼稚園暨幼兒中心暫停面授課堂至農曆新年

資料圖片（歐嘉樂攝）

林鄭月娥又表示，明白今次防疫措施對港人慶祝新春活動造成影響，「無辦法溫馨開心慶祝新年」，但認為目前疫情嚴峻，未能再短期復甦，表示初三前不會考慮提早放寬。而初三後若疫情無顯注反彈，將會在「疫苗氣泡」基礎上局部放寬處所營業。

（資料圖片）

行政長官林鄭月娥在記者會提及，早前香港政府考慮旅客流量及輸入個案，針對8個國家收緊航班熔斷機制，分別為澳洲、加拿大、法國、印度、巴基斯坦、菲律賓、英國和美國，禁止從這些國家出發的民航客機着陸香港，同時禁止曾逗留8個國家人士及香港居民抵達香港，轉機抵港亦受禁止，相關措施成效顯著，因此相關機制將延長實施至2月4日23:59。

香港行政長官林鄭月娥於記者會內提及，香港第五波疫情一觸即發，預計在數十個小時後或已經有惡劣改變，因而需要盡快掌握關鍵時刻，以免新冠病毒變種病毒株Omicron在香港社區大型爆發。林鄭月娥又表示，希望能夠「速戰速決」壓抑疫情，重啟已進行大量準備工作的通關安排，儘早恢復中港兩地往來。