【收緊防疫措施｜禁堂食】新冠病毒變種病毒株Omicron在港蔓延，在港爆發第五波疫情。行政長官林鄭月娥今日（5日）舉行記者會，公布收緊防疫措施，包括再禁晚市堂食、收緊入座人數、郵輪公海遊停航、取消所有大型活動等，最快將於1月7日（星期五）實施。

防疫措施6大要點 晚市禁堂食、收緊人數 演唱會取消 公海遊停航

行政長官林鄭月娥於今日（5日）3時半舉行記者會，公布收緊防疫措施，表示政府考慮旅客流量及輸入個案，將針對8個國家收緊航班熔斷機制，分別為澳洲、加拿大、法國、印度、巴基斯坦、菲律賓、英國和美國，禁止從這些國家出發的民航客機著陸香港，同時禁止曾逗留8個國家人士及香港居民抵達香港，轉機抵港亦受禁止。相關機制將於1月8日00:00起生效，為期14日，至本月21日23:59為止。

第五波疫情一觸即發，政府宣布將再禁堂食，並收緊入座人數。（資料圖片／張浩維攝）

林鄭月娥於記者會宣布，由2022年1月7日（星期五）淩晨00:00起，至1月20日為止，將收緊一系列防疫措施，為期14日，並指7日後將檢視措施成效，或考慮再度收緊。

1. 取消所有大型活動及非必要聚會

包括：本週五舉行大型本地漁農美食嘉年華、香港單車節

2. 晚上6時後全面禁止堂食

由晚上6時後，全面禁止堂食，晚上6時後至早上4:59分不能堂食。餐廳非晚上堂食安排亦將收緊，B類食肆每檯人數上限減至2人、C類食肆每檯人數上限減至4人、D類食肆每檯人數上限減至6人，顧客數目上限維持不變。

3. 關閉酒吧及酒館、第599F條指定處所及康文署場地第599F條指定處所包括：遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所（主題樂園、博物館）、公眾場所、美容院、郵輪。

4. 暫停本地遊及公海遊活動

5. 暫停進入高風險地方

暫停探訪醫院及院舍。

6. 4人限聚令及口罩令將繼續實施

資料圖片（歐嘉樂攝）

香港行政長官林鄭月娥於記者會內提及，香港第五波疫情一觸即發，預計在數十個小時後或已經有惡劣改變，因而需要盡快掌握關鍵時刻，以免新冠病毒變種病毒株Omicron在香港社區大型爆發。

林鄭月娥又表示，希望能夠「速戰速決」壓抑疫情，重啟已進行大量準備工作的通關安排，儘早恢復中港兩地往來。

（圖片來源：皇家加勒比國際遊輪）

她又提及，皇家加勒比遊輪海洋光譜號上出現新冠肺炎確診者的密切接觸者的情況，相關情況已收控制，相關9名旅客檢測均為陰性，該9名旅客回港後將被移送到竹篙灣檢疫。

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