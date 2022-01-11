Donki將進駐九龍灣！ 傳農曆新年前開幕 有機會是全港最大分店

【Donki九龍灣】Donki九龍灣傳農曆新年前正式開幕！近排有網民在九龍灣一帶，拍攝到DON DON DONKI廣告牌，瘋傳驚安の殿堂將於農曆新年前後進駐九龍灣淘大商場！號稱將成為全港最大Donki分店，而且現正大量招募店員！網民都紛紛留言，爆料淘大開幕日期，記者將會緊貼Donki官方網站，持續更新淘大Donki開幕詳情，喜歡去驚安購物的大家即睇內文啦！



驚安の殿堂廣告牌 驚現淘大商場

集合了各位Donki粉絲情報，近日有網民上傳了Donki黃色指示牌，示意DON DON DONKI將會在九龍灣淘大商場登陸！

有消息指這間Donki佔地面積達30,000呎，比較暫時最大的屯門28,000呎 Donki 面積更大，所以有機會將成為全港最大Donki分店，而且傳會於農曆新年前開幕。

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網民紛紛留言，爆料開幕日期、營業時間

在Facebook有「香港Donki關注組」的成員，收到消息都紛紛留言，亦有眼尖的網名，將留意到淘大商場的Donki燈箱已經亮起，並指出淘大Donki將會在1月20日正是開幕，營業時間會到凌晨1時。大家一起靜候Donki官方正式公布開幕日期吧！

驚安の殿堂 DON DON DONKI



地址：九龍灣淘大商場第三期

佔地面積：30,000 呎

預計開幕日期：2022年1月20日

預計營業時間：上午9時 - 凌晨1時

