GU優惠｜一連7日官網限時激減$19起！燈心絨外套/短裙/Heattech

【GU優惠】人氣日本服裝品牌GU推出限時優惠，一連7日劈價勁減，多款燈心絨外衣、背心裙、短裙、上衣、外套等都有折扣，最平低至$19起！即睇下文了解優惠款式啦！

GU推出一連7日限時優惠，多款女裝低至$19起。（圖片來源：GU）

日本人氣服裝品牌GU官網推出限時優惠，由2022年1月7日至13日，一連7日可以用超抵優惠價，買到多款精選女裝！其中包括燈心絨外套、大衣、背心裙、短裙、上衣等，最平$19起就有交易，超抵買！

（圖片來源：GU）

GU優惠【1】短裙/半身裙低至$19起！

多款GU精選短裙及半身裙都有優惠，包括秋冬必備的格仔短裙、百摺裙、牛仔裙、人魚裙擺半身裙等，最平只需$19起！

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GU優惠【2】文青燈心絨外套

燈心絨近年成為文青必備的時尚單品，非常受歡迎。今次GU限時優惠有2款精選燈心絨外套，價錢最平$99起！

GU優惠【3】小動物毛毛睡衣

GU的睡衣套裝一向非常受歡迎，今次優惠有3款人氣小動物毛毛睡衣套裝以優惠價發售，有多個顏色可以選擇，睡衣上更有可愛動物耳朵，配上毛絨質料，秋冬季節保暖又不失可愛感！

GU優惠【4】冬日必備Heattech

GU推出的Heattech保暖內衣同樣是人氣必買單品！今次優惠有6款Heattech材質衣物可以搶購，包括樽領上衣、圓領上衣及緊身褲等，設有多款顏色，最平$49起！

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另有多款精選大衣、長褲、長袖及短袖上衣、連身裙、襯衣、鞋等都以優惠價發售，有興趣就即刻去GU官網搶購啦！

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GU官網限時女裝優惠

推廣日期：2022年1月7日-13日

推廣點：GU官網

