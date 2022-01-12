政府收緊空運措施|料進口食材加價/缺貨 日本餐廳:會大受影響

香港人熱愛日本菜，當中不少食材如刺身、海鮮、和牛等都是由日本直接空運到港，不過近日政府因應疫情收緊空運措施，預料部分進口食材將無法抵港，或會導致加價或缺貨，食肆即使重開亦可能無貨可賣。而有日本餐廳表示會大受影響，因為店內9成食材是進口的。



政府收緊空運措施|料進口食材加價/缺貨 日本餐廳:9成食材是進口

行政長官林鄭月娥出席立法會答問會時表示，由於有空運機組人員違反防疫規定，政府將會收緊檢疫要求，將令空運能力大幅下降，後果很快就會呈現。她表示，由於現時香港幾乎沒有貨物透過貨機輸港，收緊空運檢疫措施亦會對市民構成影響。

行政長官林鄭月娥指，「我哋有幾多間日本餐廳，大家知㗎，無晒飛機入新鮮物品，跟住係電子產品，藥品，呢啲好快就會受到今次收緊貨運空運機組人員措施所影響，所以喺呢度我都要預告，大家就嚟見到啲嘢會好貴，或者有啲嘢買唔到。」

林鄭月娥預計外國進口食物、藥物及電子產品或無法抵港，這幾類貨品很快就會面臨價格大幅上升或缺貨。進口貨品之中以食物佔的比重最多，即使餐廳重開都可能無法入貨，所以不少依賴來自外國食材的餐廳，例如日本餐廳等，可能會遇到食材價格大幅漲價，甚至缺貨的情況。

記者就此事向一間日本餐廳查詢，負責人表示店內9成是進口食材，如果政府收緊空運措施，預料將大受影響，供應商或會加價，甚至部分食材出現缺貨情況。好像是海膽的話，供應商指沒有貨，就會全港缺貨。