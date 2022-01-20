【牛角放題】牛角推出牛角放題及牛角Buffet餐飲服務，即刻看牛角放題及牛角Buffet分店地址及最新優惠！最近牛角再有4間分店轉為全日放題店行列，同步推出新優惠，任食燒肉、和牛、海鮮低至$236！

牛角放題/Buffet分店地址+最新優惠！任食燒肉/和牛/海鮮低至$236

【1】牛角放題

牛角燒肉一直頗受香港人喜愛，近年部份分店更推出牛角放題及牛角Buffet服務，為食客提供更多餐飲選擇。牛角放題特選套餐（不包括牛肉）由$228起；豪華套餐則由$288起。

牛角放題｜地址詳情

V Walk店：九龍深水埗V Walk 2樓L2-116A號舖

奧海城店：大角咀海庭道18號奧海城二期1樓128A號舖

屯門店：屯門屯順街1號屯門市廣場1期2樓2173-2182號舖

香港仔店：香港仔南寧街AC4 1樓45號舖

新蒲崗店：新蒲崗Mikiki 1樓120號舖



（圖片來源：牛角）

【2】牛角放題（期間限定）

牛角放題服務大受港人歡迎，牛角在疫情間再加碼推出期間限定牛角放題，分店包括牛角黃埔店、皇室堡店、牛角荃新天地店及又一城店，享用90分鐘任食放題，提供牛、雞、豚燒肉及海鮮、8款前菜、沙津，丼、拉麵等食品，優惠價由$268起。

（圖片來源：牛角）

牛角放題（期間限定）｜地址詳情

荃新天地店：荃灣荃新天地2期地下G69號舖（期間限定）

又一城店：九龍塘又一城低層地下1樓29號舖（期間限定）

皇室堡店：銅鑼灣皇室堡1樓112-115號舖（期間限定）

黃埔店：紅磡黃埔天地享膳坊(第4期)G1號舖（期間限定）



【3】牛角Buffet

牛角在去年末頻頻開設新店，當中包括牛角Buffet，灣仔利東街牛角Buffet分店於去年11月開幕，成為全港第四間、港島區首間Buffet分店。

牛角Buffet設有6個等級，可以任食多達147款美食，燒肉包括鹿兒島A5和牛、澳洲和牛、熊本豚肉等，海鮮包括廣島蠔、鮑魚、甲羅燒等，相當多款式種類。牛角Buffet設有自助區，無限量供應前菜、沙律、飲品、甜品等，晚上6時前入座可享早割優惠，價格低至$228，正價低至$258。

牛角Buffet｜地址詳情

【1】旺角店：旺角雅蘭中心2樓209-213號舖

【2】尖沙咀店：尖沙咀彌敦道132號美麗華商場1期地下G08-G09號舖

【3】觀塘店：觀塘協和街33號裕民坊商場(YM²)3樓301號舖

【4】灣仔店：灣仔皇后大道東200號利東街地下



（圖片來源：牛角）

【4】豪快食べ飲み放題（期間限定）

牛角放題及牛角Buffet所屬店舖推期間限定「豪快食べ飲み放題2.0」優惠，可食到「牛角Buffet等級4」或「牛角放題Course C」同等過百款燒肉美食外，將能品嘗10款限定燒肉及海鮮，包括牛板腱扒、燒生蠔、軟殼蟹等，晚上6時前入座或9時後入坐可享早割優惠，價格由$438起，正價由$478起。