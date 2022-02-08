【情人節禮物男朋友篇】情人節禮物提案！又就到情人節，相信各位女士都開始密謀諗計仔送情人節禮物比男朋友或者另一半！記者今次為大家整合10大2022情人節男朋友必愛禮物之選，由娛樂電子產品到個人用品都有，一定有一款適合妳的他，即拉下文睇款式同價錢啦！

情人節禮物2022｜送男仔禮物10大實用抵玩推介！有男生最愛

情人節禮物男生禮物篇【1】PS5&10大必玩遊戲

Sony去年推出的Play Station遊戲機最新型號PS5，引起全球男士瘋搶！PS5設有光碟版及數位版，官方更推出同系列周邊機器及用品等，送另一半全套PS5連周邊作情人節禮物，定會令他開心到震！

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去年大熱的遊戲今年熱度亦不減，以下10款風格各異必玩遊戲總有一款適合妳的他！

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Sony PlayStation 5

售價：光碟版$3980、數位版$3180

訂購方式/銷售點：Sony官方網上商店、各大銷售點



情人節禮物男生禮物篇【2】ROG電競筆電

不少男士都喜歡閒時「打機」消遣，送一部世界比賽級的電腦當作情人節禮物，一定會令他愛不惜手！「敗家之眼」Republic of Gamers的電腦不但在顯示屏、聲效、視訊、運行速度等各方面都備受好評，而且機身輕巧，攜帶方便。

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ROG Zephyrus G15電競筆電

售價：$21,998

訂購方式/銷售點：ASUS官方網上商店



情人節禮物男生禮物篇【3】Airpods 3

去年年尾新推出的Airpods 3自推出以來都超受歡迎！不但新款設計外形比歷代輕巧，更新設防水防汗及「音訊共享」功能，無論是愛好做運動的男士，還是閒時二人一同聽歌都沒有問題！而且Airpods 3更可以客製化刻字，製成獨一無二專屬版本的情人節禮物。

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Apple Airpods3

售價：$1,499

訂購方式/銷售點：Apple官方網上商店、Apple全線門市



情人節禮物男生禮物篇【4】iPad

Apple的iPad向來以功能多及性能表現不俗備受好評，去年年底推出的iPad Mini 6更被網民稱為「打機神器」，不但外形輕巧，電池續航力更勝舊代。而經典款iPad及iPad Pro則更適合工作型男士，配上Apple Pencil，不論寫字畫圖都一樣方便！

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Apple iPad

售價：

iPad Mini 6：$3,999起

iPad Pro：（11吋顯示器）$6,399起（12.9吋顯示器）$8,799起

iPad Air：$4,799起

iPad：$2,599起

訂購方式/銷售點：Apple官方網上商店、Apple全線門市



情人節禮物男生禮物篇【5】電鬚刨

打扮及護理不再是女士專利，男士們每日都需面對的剃鬚問題便是一個好例子。送另一半一個性能優良的電鬚刨絕對是一個不錯的選擇，這款電鬚刨不但可以乾濕兩用，更設有360度全導向輪廓感應，可以緊貼臉部所有細微位置！

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電鬚刨

售價：$2,598起

訂購方式/銷售點：各大銷售點



情人節禮物男生禮物篇【6】Marshall攜帶式藍芽喇叭

不少男士都愛在閑時聽聽音樂去除日常壓力，英國經典音響老牌 Marshall 推出的Emberton攜帶型藍芽喇叭，不但外形復古精巧，更可不受音樂類型限制重現不同頻率的音樂細節。而且設有快速充電功能及特強電池續航力，室內外使用一樣方便！

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Marshall Emberton 藍芽喇叭

售價：$1,499

訂購方式/銷售點：豐澤官方網上商店、豐澤門市



情人節禮物男生禮物篇【7】Bleu de CHANEL男士淡香水

日本人氣演員木村拓哉私心推薦的Bleu de CHANEL男士淡香水被不少女士推崇為「渣男香水」之一，前中後調的香甜和辛辣打造出強大反差的男士「專屬性感香」，用作送禮也是一個不錯的選擇！前調為葡萄柚、柑橘、薄荷、肉豆蔻，後調則是茉莉及廣藿香，辛辣中又帶一點甜味。

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Bleu de CHANEL男士淡香水

售價：$1,130

訂購方式/銷售點：CHANEL官方網上商店、CHANEL門市



情人節禮物男生禮物篇【8】Tommy Hilfiger銀包

美國牌子Tommy Hilfiger的真皮男士銀包款式非常多，設計以英倫復古風為主低調又不失性格。而且真皮材質非常耐用，各個款式間隔不一，符合不同需要，實用性高！

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Tommy Hilfiger男士真皮銀包

售價：$890起

訂購方式/銷售點：Tommy Hilfiger官方網上商店、Tommy Hilfiger門市



情人節禮物男生禮物篇【9】洗波鞋套裝

波鞋絕對是男士時尚搭配重點之一，而保養波鞋也是非常重要的一環。SupBro波鞋護理及清潔用品是近來網上備受好評的牌子，有齊清潔套裝、防氧代筆、防水噴霧等，全套工具送絡另一半輕鬆護理他的心愛波鞋絕對是不錯的選擇！

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SupBro波鞋護理及清潔用品

售價：$96起

訂購方式/銷售點：SupBro官方網上商店、各大銷售點



情人節禮物男生禮物篇【10】CASETiFY情侶手機殼

CASETiFY是香港起家的本地品牌，主打保護性強的保護殼。可以客制化個性iPhone手機殼及其他電子用品保護殼，更可配上不同字體、顏色等等，打造專屬你們的保護殼，想低調「放閃」也沒有難道！

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CASETiFY訂製手機殼

售價：$399起

訂購方式/銷售點：CASETiFY官方網上商店、CASETiFY門市

