便利店推Little Twin Stars情人節精品！彩繪玻璃雨傘/變色櫻花杯

【便利店精品】各位Little Twin Stars粉絲們留意！Little Twin Stars聯乘便利店推出4大情人節限定精品，包括超夢幻的彩繪玻璃傘、實用變色玻璃杯等，另外還有迪士尼公主系列一齊登場，一眾Sanrio和公主迷不可錯過，把握機會入手啦！即睇限定精品發售時間及詳情啦！

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便利店聯乘Little Twin Stars推4大情人節精品！仲有公主同LULU豬

7-11便利店再度聯乘Sanrio推出超靚精品！今次輪到Sanrio人氣角色Little Twin Stars，為迎合2月情人節主題，更推出4大限定精品，包括彩繪玻璃傘、變色玻璃杯、隨身鏡等，全部換上粉嫩裝扮可愛登場！同場更有迪士尼公主系列及罐頭LuLu豬精品登場，各位粉絲要留意了！

Little Twin Stars情人節精品【1】彩繪玻璃直身雨傘

Little Twin Stars彩繪玻璃風直身雨傘採用半透明設計，清澈透光。陽光照射下來可以透出圖案，夢幻又唯美！

Little Twin Stars情人節精品【2】心型隨身鏡

Little Twin Stars粉紅色心型隨身鏡設計極具少女心，配上低調的櫻花壓花花紋，以及鏡身附有金屬掛鏈及珍珠裝飾，造型精緻又小巧，方便隨身攜帶，又靚又實用！

Little Twin Stars情人節精品【3】玻璃碗

Little Twin Stars櫻花系列玻璃碗容量達600毫升，又可以放入微波爐使用，碗上更印有Little Twin Stars及櫻花圖案，非常可愛！

Little Twin Stars情人節精品【4】變色玻璃杯

Little Twin Stars櫻花系列變色玻璃杯杯身印有白色櫻花圖案，只要注入凍水，杯身的櫻花就會變成粉紅色，配合情人節浪漫氣氛，極有心思！

7-11情人節精品【5】迪士尼公主小夜燈

今次更會同步推出迪士尼公主小夜燈系列，集齊灰姑娘、貝兒、小美人魚、白雪公主等6大人氣公主角色，Q版畫風令可愛度倍增！小夜燈內附電池，輕碰底座上的心型圖案，公主身後的專屬圖案背景就會亮燈！

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7-11情人節精品【6】罐頭LULU豬香薰口罩扣

罐頭LULU豬香薰口罩扣有2款不同設計，造型可愛，每款附有12片棉芯，可以滴上自己喜歡的精油使用，隨時轉換香氣都無問題！

（圖片來源：7-Eleven）

7-11聯乘Little Twin Stars情人節限定精品 發售詳情、時間及詳情

日期：

2022年1月26日至2月15日

價錢：

Sanrio 彩繪玻璃直身雨傘：$139

Sanrio 心型隨身鏡：$99

Sanrio 玻璃碗：$89

Sanrio 變身玻璃杯：$109

迪士尼公主系列小夜燈（6款）：$120

罐頭豬LuLu香薰口罩扣（2款）：$53

推廣地點：

全線7-Eleven便利店

