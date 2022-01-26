銅鑼灣韓燒放題買一送一！$139起任食2小時　1++韓牛/濟洲黑毛豬

【放題優惠】銅鑼灣韓燒放題餐廳推出午市放題買一送一優惠，人均低至$139起！由即日起至2月7日於網上預訂，即可以超抵價人均$139起，歎到2小時韓牛燒肉放題，任食1++韓牛、美國安格斯牛及頂級濟洲黑毛豬等，每枱更會送一份刺身及海鮮拼盤，另設自助海鮮吧冷盤及任食多款刺身及手作壽司，即睇優惠詳情！

（圖片來源：Kkaday）

銅鑼灣韓燒餐廳韓牛牧場推出買一送一優惠，由即日晚上10時起於Kkday官網預訂，可以用$278/2位（原價：$556/2位） ，即人均$139起，歎到世子牛盛午市120分鐘放題或豬后盛午市120分鐘放題（名額各30套）！

世子牛盛120分鐘午市放題可以任食韓牛壽司及美國安格斯牛肉；不吃牛的朋友可以選擇豬后盛120分鐘午市放題，供應濟州最高級別黑毛豬及西班牙黑毛豬。

另外，牛皇＆豬后盛午市120分鐘放題都有買一送一優惠（名額35套），$398/2位（原價：$796）即人均$199起，歎到1++韓牛及濟州最高級別黑毛豬！

以上放題套餐附送自助海鮮吧冷盤，有熟蝦、翡翠螺、半邊青口、時令沙律前菜，以及多款刺身及手作壽司，包括三文魚、油甘魚、北寄貝、生虎蝦等。每枱更會送一份刺身海鮮拼盤、手作刺身韓牛壽司、醬油蝦、紐西蘭羊架等，4位以上再送火炙鰻魚壽司，非常豐富！

如果搶唔到上述限量優惠，今次快閃優惠亦推出88折享用世子牛盛放題午市120分鐘放題或豬后盛午市120分鐘放題，人均約$247（原價：$278）！留意以上價錢須另收加一服務費，有興趣的朋友記得準時上網搶購了！

韓牛牧場午市120分鐘放題優惠

韓牛牧場

地址：銅鑼灣登龍街28號永光中心3樓

電話：6023 0188



預訂方式：Kkday網站

優惠預訂日期：2022年1月26日22:00至2月7日23:59

優惠使用日期：2022年2月4日至3月15日（另收加一服務費，須於使用優惠最少一天前自行訂位）

供應時段：每日中午12時至下午6時（直至政府公佈最新安排）

