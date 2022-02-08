菜價上漲｜9大網購蔬菜/買餸平台　本地/日本直送蔬菜生果免運費

【菜價上漲】禁堂食下及疫情下菜價上漲，不少港人網購網購蔬菜。本文介紹9大買餸/蔬菜網購平台，可免運費購買本地種植或日本等外地直送蔬菜、生果、凍肉，就算足不出戶都可以輕鬆入貨，相當便利。使用以下9大買餸/蔬菜網購平台後，就算有跨境司機確診，大量運送蔬菜的貨車未能抵港，大家透過網購平台直接入貨，不怕捱炒價，亦不怕超市貨架無貨！

菜價上漲｜9大網購蔬菜/買餸平台 本地有機菜/農場直送食材 附免運費方法

網購蔬菜【1】快樂家庭 Happy Families

主打新界有機新鮮蔬果

網店自2013年起開始營運網購蔬菜，主打有機及無添加食品，出售來自多個新界有機農場的新鮮蔬果，每個星期供應的蔬果款式不一樣，還有由港人主理的內地農莊水果、手工啤酒、糧油雜貨等，網上購物滿$540即可免費送貨上門。新鮮蔬果只限星期三或星期六送貨，詳情可留意官方網站公布。

有機蔬果包：2至3人家庭份量（$125）

網購蔬菜【2】Nice To Meat You 開心相見

蔬果新鮮即割即摘

網店供應的自種本地蔬菜不少都是新鮮即割即摘網購蔬菜，每日都會更新蔬菜和水果款式，另外還有凍肉、急凍食品、火鍋及燒肉食材、湯包等，適合想足不出戶準備三餐的朋友。網店所有訂單每日下午6時截單，翌日送貨，購物滿$500起免運費（按送貨地區而定）。

網購蔬菜【3】Jou Sun 早晨

全港最大農場直送平台

Jou Sun是全港最大的本地農場直送平台，集合50個本地農場及進口商，選購超過1,500種貨品，包括數百款農場直送食材，最快在收割後12小時就送到！網店供應蔬菜、水果、凍肉等應有盡有，有興趣享用本地耕作的農作物不妨一試！另外網站還會提供不同菜式的食譜，教大家利用多款食材創作新口味！

網店買滿$300即可享免費送貨，半夜12時前付款，最快翌日送到，送貨時間為逢星期一至六下午1時30分至下午4時30分。

網購蔬菜【4】蔬菜統營處

附比較價錢功能！最抵價格入手！

蔬菜統營處推出的網購蔬菜平台「本地魚菜直送」應用程式，除了可以即時查詢每日本地魚類蔬菜的供應情況，可以即時落單，更附有比較價錢功能，簡單又方便。購買本地蔬菜滿$300或以上，可享本地免費送貨服務（不包括離島及遍遠地區）。

網購蔬菜【5】28號農場 Farm 28

元朗農場新鮮直送

位於元朗錦田逢吉鄉的28號農場佔地10萬平方呎，以種植健康農作物為宗旨，供應蔬菜款式不算非常多，但勝在全部都是農場新鮮直送。每日下午5時前訂購，最快可以翌日送到。送貨時間星期一至日，下午4時至6時。

網站購物滿$200（新界及九龍區）或$250（港島區）可免費送貨，不足$200或$250，則要加$50運輸費。

網購蔬菜【6】田嘢

有機蔬菜共購計劃

社區農業支援平台「田嘢」推出蔬菜共購計劃，每星期會宅配4磅新界有機蔬菜及自由挑選$120本地生產乾貨，包括本地醬園頭抽或麵食等。菜包內容每星期都不一樣，由田嘢及農夫根據天氣、時令等挑選適合的食材，亦會根據用戶的家庭人數、飲食習慣等調整，每月支持價$1000，包含每月4次上門免運費。

（圖片來源：田嘢@Facebook）

網購蔬菜【7】青協有機農場

新鮮本地有機菜

青協有機農場位於元朗八鄉，供應農場直送每天新鮮採摘的本地有機菜，除了菜葉類、瓜果類，還可以買到烹調西餐備的香草，購物滿$250即可免費送貨。

（圖片來源：青協有機農場@Facebook）

網購蔬菜【8】Aqua Green

網購直送水耕菜

香港水耕菜品牌Aqua Green的產品標榜無污染、不使用農藥，同時採用澳洲水耕技術，隔絕泥土中重金屬和雜質污染，由挑選種子至包裝銷售均由香港團隊監控及負責。Aqua Green的產品於部份本地超市有售，同時提供網購直送服務，買滿$250即可免運費。中午12點前落單，翌日送貨。

網購蔬菜【9】Oisix

日本直送蔬果食材

Oisix主打日本直送食材，包括蔬菜、水果、雞蛋、乳酪及急凍食品等，食材有清楚標明產地，採購標準嚴格，同時提供定期宅配服務，每星期可以收到15款食材，適合沒時間或者不方便外出採購的人士。