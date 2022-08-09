茶飲優惠｜10大茶飲店外賣優惠低至買1送1！天仁茗茶/珍煮丹/KOI

【茶飲優惠】香港最新10大茶飲店推出限時優惠！包括天仁茗茶、珍煮丹、KOI、茶茶Go等，分別有買一送一、送現金券、2杯減$10等優惠！即睇茶飲店減價優惠推介！

茶飲優惠｜10大茶飲店外賣優惠買1送1/$10珍奶！天仁茗茶/珍煮丹/KOI

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茶飲店限時優惠【1】茶茶Go —— 買一送一

由即日起至另行通知，於全線茶茶Go分店購買任何價值港幣$29或以下茶飲，即可享買一送一優惠。數量有限，送完即止。

（圖片來源：茶茶Go）

茶飲店限時優惠【1】茶茶Go

推廣地點：全線茶茶Go分店

推廣日期：即日起至另行通知



茶飲店限時優惠【2】天仁茗茶 —— 減$2/送現金券/新品減$5

天仁茗茶推出3大茶飲限時優惠，包括指定時段減$2、送現金券活動及10周年優惠活動。

天仁茗茶茶飲優惠一：指定時段減$2

天仁茗茶由即日起至12月27日推出「少糖星期二」優惠，逢星期二到全線天仁茗茶分店購買茶飲，選擇半糖或以下糖份口味，即可享減$2優惠。（不設糖份調節的款式除外。）

（圖片來源：天仁茗茶）

天仁茗茶茶飲優惠二：送現金券

由即日起至12月30日內逢星期五，以Visa信用卡消費滿港幣$25，即可獲贈$10天仁茗茶現金券。

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天仁茗茶茶飲優惠三：新品系列減$5

天仁茗茶推出全新「茉莉梅子系列」，由即日起至9月14日，於全線分店購買苿香梅茶或蕃茄梅茶，即可享減$5優惠。

（圖片來源：天仁茗茶）

茶飲店限時優惠【2】天仁茗茶

天仁茗茶 【少糖星期二優惠】

推廣地點：全線天仁茗茶分店

推廣日期：即日起至12月27日

*糖份需選出半糖、微糖或無糖。

*桂花茶王、913古早味冬瓜茶、913冬瓜鮮奶茶、沁涼冰沙系列、雪糕．奶茶昔、茶．雪沙系列不適用。



天仁茗茶 【Visa信用卡消費活動】

推廣地點：全線天仁茗茶分店（一田、誠品、金鐘LAB Concept、UNY及機場分店除外）

推廣日期：（第1階段）6月27日至6月30日（第2階段）8月8日至24日（第3階段）9月2日至12月30日逢星期五



天仁茗茶 【新品減$5優惠】

推廣地點：全線天仁茗茶分店

推廣日期：即日起至9月14日



茶飲店限時優惠【3】榴槤樂園 —— 買一送一

榴槤專門店「榴槤樂園」推出榴槤芝芝厚奶買一送一優惠，折後平均每杯只需$29就可以買到。

（圖片來源：Klook）

茶飲店限時優惠【3】榴槤樂園

推廣地點：尖沙咀金巴利道92號地舖

使用日期：購買日後起計180日內

訂購網站：Klook

https://www.klook.com/zh-HK/activity/39756-durian-land-tsim-sha-tsui/



茶飲店限時優惠【4】KOI —— 2杯減$10

KOI 推出「周二福利日」活動，由即日起逢星期二，到全線KOI分店購買2杯大杯裝波霸奶茶，即可享減$10優惠。

（圖片來源：KOI）

茶飲店限時優惠【4】KOI

推廣地點：全線KOI分店

推廣日期：即日起逢星期二至另行通知



茶飲店限時優惠【5】RealT —— 每杯減$4

RealT推出「Back to School」優惠，由即日起至9月30日，於全線RealT分店購買任何茶飲，出示有效學生證，即可享每杯減$4優惠。

茶飲店限時優惠【5】RealT

推廣地點：全線RealT分店

推廣日期：即日起至9月30日



茶飲店限時優惠【6】一芳水果茶 —— 7折

一芳水果茶推出9月份會員優惠，9月內逢星期二，一芳水果茶會員於全線分店購買任何正價茶飲2杯或以上，即可享7折優惠。

（圖片來源：一芳水果茶）

茶飲店限時優惠【6】一芳水果茶

推廣地點：全線一芳水果茶分店（尖沙咀海港城店不適用）

推廣日期：9月份內逢星期二



茶飲店限時優惠【7】幸福堂 —— 贈現金券/身份證優惠/抽獎

茶匠聯乖德國熱狗推出優惠，由即日起，購買任何款式德國熱狗，即可以優惠價$10加購指定茶飲1杯，款式包括白桃烏)、冬瓜茶、茉莉綠茶等。

茶飲店限時優惠【7】茶匠

推廣地點：尖沙咀分店及元朗分店

推廣日期：即日起至另行通知



茶飲店限時優惠【8】茶里史 —— 88折現金券

茶里史推出88折現金券優惠，於KLook購買$50現金券，即可以88折優惠價$44購入，可於茶里史尖沙咀及葵芳分店使用。

茶飲店限時優惠【8】茶里史

推廣地點：

尖沙咀厚福街9號豪華閣地下B鋪

葵芳葵富路7號葵涌廣場2樓2007號舖

使用日期：購買日後起計180日內

訂購網站：Klook

https://www.klook.com/zh-HK/food-and-dining/package/22035-charles-tea-bar-kwai-fong-hong-kong-55763



茶飲店限時優惠【9】KiKi茶 —— 買四送一

台灣品牌KiKi麵旗下茶飲品牌KiKi茶，推出買四送一優惠，可以優惠價$112買到5張價值$38的兌換劵，可於全線KiKi茶門市兌換$38或以下茶飲。

茶飲店限時優惠【9】KiKi茶

推廣地點：全線KiKi茶分店

使用日期：購買日後起計90日內

訂購網站：Klook

https://www.klook.com/zh-HK/food-and-dining/package/40508-kiki-noodles-hong-kong-124465



茶飲店限時優惠【10】金鑽松露 —— 2杯84折

金鑽松露推出2杯84折優惠，可以優惠價$125買到2杯精品松露素飲系列茶飲，可於尖沙咀門市兌換使用。（適用於精品松露素飲系列共10款茶飲）

（圖片來源：金鑽松露 ）

茶飲店限時優惠【10】金鑽松露

推廣地點：尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA B2樓B201-34號舖

使用日期：即日起至9月30日

訂購網站：Klook

https://www.klook.com/zh-HK/food-and-dining/package/54316-golden-diamond-hong-kong-171402

