茶飲優惠｜10大茶飲店外賣優惠低至買1送1！天仁茗茶/珍煮丹/KOI
【茶飲優惠】香港最新10大茶飲店推出限時優惠！包括天仁茗茶、珍煮丹、KOI、茶茶Go等，分別有買一送一、送現金券、2杯減$10等優惠！即睇茶飲店減價優惠推介！
茶飲優惠｜10大茶飲店外賣優惠買1送1/$10珍奶！天仁茗茶/珍煮丹/KOI
🥳🥳🥳好食玩飛Instagram官方帳號開咗啦！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l
茶飲店限時優惠【1】茶茶Go —— 買一送一
由即日起至另行通知，於全線茶茶Go分店購買任何價值港幣$29或以下茶飲，即可享買一送一優惠。數量有限，送完即止。
茶飲店限時優惠【1】茶茶Go
推廣地點：全線茶茶Go分店
推廣日期：即日起至另行通知
茶飲店限時優惠【2】天仁茗茶 —— 減$2/送現金券/新品減$5
天仁茗茶推出3大茶飲限時優惠，包括指定時段減$2、送現金券活動及10周年優惠活動。
天仁茗茶茶飲優惠一：指定時段減$2
天仁茗茶由即日起至12月27日推出「少糖星期二」優惠，逢星期二到全線天仁茗茶分店購買茶飲，選擇半糖或以下糖份口味，即可享減$2優惠。（不設糖份調節的款式除外。）
天仁茗茶茶飲優惠二：送現金券
由即日起至12月30日內逢星期五，以Visa信用卡消費滿港幣$25，即可獲贈$10天仁茗茶現金券。
天仁茗茶茶飲優惠三：新品系列減$5
天仁茗茶推出全新「茉莉梅子系列」，由即日起至9月14日，於全線分店購買苿香梅茶或蕃茄梅茶，即可享減$5優惠。
茶飲店限時優惠【2】天仁茗茶
天仁茗茶 【少糖星期二優惠】
推廣地點：全線天仁茗茶分店
推廣日期：即日起至12月27日
*糖份需選出半糖、微糖或無糖。
*桂花茶王、913古早味冬瓜茶、913冬瓜鮮奶茶、沁涼冰沙系列、雪糕．奶茶昔、茶．雪沙系列不適用。
天仁茗茶 【Visa信用卡消費活動】
推廣地點：全線天仁茗茶分店（一田、誠品、金鐘LAB Concept、UNY及機場分店除外）
推廣日期：（第1階段）6月27日至6月30日（第2階段）8月8日至24日（第3階段）9月2日至12月30日逢星期五
天仁茗茶 【新品減$5優惠】
推廣地點：全線天仁茗茶分店
推廣日期：即日起至9月14日
茶飲店限時優惠【3】榴槤樂園 —— 買一送一
榴槤專門店「榴槤樂園」推出榴槤芝芝厚奶買一送一優惠，折後平均每杯只需$29就可以買到。
茶飲店限時優惠【3】榴槤樂園
推廣地點：尖沙咀金巴利道92號地舖
使用日期：購買日後起計180日內
訂購網站：Klook
https://www.klook.com/zh-HK/activity/39756-durian-land-tsim-sha-tsui/
茶飲店限時優惠【4】KOI —— 2杯減$10
KOI 推出「周二福利日」活動，由即日起逢星期二，到全線KOI分店購買2杯大杯裝波霸奶茶，即可享減$10優惠。
茶飲店限時優惠【4】KOI
推廣地點：全線KOI分店
推廣日期：即日起逢星期二至另行通知
茶飲店限時優惠【5】RealT —— 每杯減$4
RealT推出「Back to School」優惠，由即日起至9月30日，於全線RealT分店購買任何茶飲，出示有效學生證，即可享每杯減$4優惠。
茶飲店限時優惠【5】RealT
推廣地點：全線RealT分店
推廣日期：即日起至9月30日
茶飲店限時優惠【6】一芳水果茶 —— 7折
一芳水果茶推出9月份會員優惠，9月內逢星期二，一芳水果茶會員於全線分店購買任何正價茶飲2杯或以上，即可享7折優惠。
茶飲店限時優惠【6】一芳水果茶
推廣地點：全線一芳水果茶分店（尖沙咀海港城店不適用）
推廣日期：9月份內逢星期二
茶飲店限時優惠【7】幸福堂 —— 贈現金券/身份證優惠/抽獎
茶匠聯乖德國熱狗推出優惠，由即日起，購買任何款式德國熱狗，即可以優惠價$10加購指定茶飲1杯，款式包括白桃烏)、冬瓜茶、茉莉綠茶等。
茶飲店限時優惠【7】茶匠
推廣地點：尖沙咀分店及元朗分店
推廣日期：即日起至另行通知
茶飲店限時優惠【8】茶里史 —— 88折現金券
茶里史推出88折現金券優惠，於KLook購買$50現金券，即可以88折優惠價$44購入，可於茶里史尖沙咀及葵芳分店使用。
茶飲店限時優惠【8】茶里史
推廣地點：
尖沙咀厚福街9號豪華閣地下B鋪
葵芳葵富路7號葵涌廣場2樓2007號舖
使用日期：購買日後起計180日內
訂購網站：Klook
https://www.klook.com/zh-HK/food-and-dining/package/22035-charles-tea-bar-kwai-fong-hong-kong-55763
茶飲店限時優惠【9】KiKi茶 —— 買四送一
台灣品牌KiKi麵旗下茶飲品牌KiKi茶，推出買四送一優惠，可以優惠價$112買到5張價值$38的兌換劵，可於全線KiKi茶門市兌換$38或以下茶飲。
茶飲店限時優惠【9】KiKi茶
推廣地點：全線KiKi茶分店
使用日期：購買日後起計90日內
訂購網站：Klook
https://www.klook.com/zh-HK/food-and-dining/package/40508-kiki-noodles-hong-kong-124465
茶飲店限時優惠【10】金鑽松露 —— 2杯84折
金鑽松露推出2杯84折優惠，可以優惠價$125買到2杯精品松露素飲系列茶飲，可於尖沙咀門市兌換使用。（適用於精品松露素飲系列共10款茶飲）
茶飲店限時優惠【10】金鑽松露
推廣地點：尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA B2樓B201-34號舖
使用日期：即日起至9月30日
訂購網站：Klook
https://www.klook.com/zh-HK/food-and-dining/package/54316-golden-diamond-hong-kong-171402