茶飲優惠｜8大茶飲店外賣優惠！珍煮丹買1送1/天仁現金券/67折
【茶飲優惠】香港最新8大茶飲店推出限時優惠！包括天仁茗茶、一芳、珍煮丹、HFT Life等，分別有買一送一、67折、送現金券等優惠，即睇茶飲店減價優惠推介！
茶飲優惠｜8大茶飲店外賣優惠！珍煮丹買1送1/天仁現金券/67折
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🍹茶飲店限時優惠【1】LION TEA —— 買一送一
LION TEA由即日起至7月15日，讚好指定官方Instagram貼文並各店員出示，購買茶飲即可享有買一送一優惠。（奶蓋系列除外。）
茶飲店限時優惠【1】LION TEA 獅子茶舍
推廣地點：長沙灣順寧道53號地下F舖
推廣日期：即日起至6月30日
電話：5409 7725
🍹茶飲店限時優惠【2】天仁茗茶 —— 第2杯半價/減$2/送現金券🥛
天仁茗茶共設有3大茶飲優惠，包括指定分店第2杯半價、指定時段減$2及送現金券活動。
天仁茗茶茶飲優惠一：指定分店第2杯半價
天仁茗茶杏花新城分店開幕，由即日起至7月13日，於天仁茗茶杏花新城分店購買任何茶飲，即可享有第2杯半價優惠。（優惠茶飲款式、容量、冰度及口味須一致。）
天仁茗茶茶飲優惠二：指定時段減$2
天仁茗茶由即日起至12月27日推出「少糖星期二」優惠，逢星期二到全線天仁茗茶分店購買茶飲，選擇半糖或以下糖份口味，即可享減$2優惠。（不設糖份的款式除外。）
天仁茗茶茶飲優惠三：送現金券
由即日起至6月30日、8月8日至8月24日、及9月2日至12月30日內逢星期五，以Visa信用卡消費滿港幣$25，即可獲贈$10天仁茗茶現金券。
茶飲店限時優惠【2】天仁茗茶
天仁茗茶 【杏花新城新店優惠】
推廣地點：杏花新城G樓G55A號舖
推廣日期：即日起至7月13日
天仁茗茶 【少糖星期二優惠】
推廣地點：全線天仁茗茶分店
推廣日期：即日起至12月27日
*糖份需選出半糖、微糖或無糖。
*桂花茶王、913古早味冬瓜茶、913冬瓜鮮奶茶、沁涼冰沙系列、雪糕．奶茶昔、茶．雪沙系列不適用。
天仁茗茶 【Visa信用卡消費活動】
推廣地點：全線分店（一田、誠品、金鐘LAB Concept、UNY及機場分店除外）
推廣日期：（第1階段）即日起至6月30日（第2階段）8月8日至24日（第3階段）9月2日至12月30日逢星期五
🍹茶飲店限時優惠【3】珍煮丹 —— 買一送一🥛
珍煮丹推出全新優惠，由即日起，逢星期一於全線珍煮丹分店購買指定茶飲，即可享有買一送一優惠，即送同款茶飲1杯！（指定茶飲款式每週不同，以官方最新消息為準。）
茶飲店限時優惠【3】珍煮丹
推廣地點：
上水店丨上水廣場5樓503B鋪
葵芳店丨葵芳葵涌廣場3樓302B鋪
荃灣店丨荃灣荃興徑10-18號富榮大廈地下
銅鑼灣店丨銅鑼灣利園山道15號地舖
推廣日期：即日起至另行通知
🍹茶飲店限時優惠【4】一芳 —— 會員7折🥛
由即日起至7月31日，一芳水果茶會員逢星期二到全線分店，購買正價茶飲2杯或以上，即可享7折優惠。
茶飲店限時優惠【4】一芳水果茶
推廣地點：全線一芳門市
推廣日期：即日起至7月31日逢星期二
*須事先成為一芳水果茶會員。
🍹茶飲店限時優惠【5】不要對我尖叫 —— 免費升級大杯
不要對我尖叫於將軍澳開設新分店，由即日起至7月31日，到不要對我尖叫將軍澳分店購買指定茶飲款式，即可享有免費升級大杯優惠。
茶飲店限時優惠【5】不要對我尖叫
推廣地點：將軍澳唐德街 9 號將軍澳中心地下 92 號舖
推廣日期：即日起至7月31日
🍹茶飲店限時優惠【6】Share Tea —— $1珍珠奶茶/送茶飲🥛
Share Tea於粉嶺開設新分店，7月15日至7月17日，到Share Tea粉嶺分店，指定時段內購買茶飲可享有不同優惠，包括$1珍珠奶茶及送指定茶飲。
7月15日：13:00-14:00及17:00-18:00兩個時段內，可以優惠價$1購買珍珠奶茶。每位限購1杯，不設找續。
7月16日及17日：13:00-14:00及17:00-18:00兩個時段內，買滿指定金額可獲贈指定茶飲1杯（16日贈飲款式為樂活水果茶，17日贈飲款式為柳橙綠茶。）
茶飲店限時優惠【6】Share Tea
推廣地點：粉嶺車站路18號 粉嶺名都商場2樓59A舖
推廣日期：7月15日至7月17日
🍹茶飲店限時優惠【7】湊湊 —— 減$5🥛
湊湊於全線分店推出新品「Shake Shake 檸檬錫蘭紅茶」，由即日起至7月31日，到全奴線湊湊分店購買「Shake Shake 檸檬錫蘭紅茶」，即可享減$5優惠。
茶飲店限時優惠【7】湊湊
推廣地點：全線湊湊分店
推廣日期：即日起至7月31日
🍹茶飲店限時優惠【8】85度C —— 茶飲半價🥛
85度C推出
🍹茶飲店限時優惠【7】茶里史 —— 88折現金券🥛
茶里史推出88折現金券優惠，於KLook購買$50現金券，即可以88折優惠價$44購入，可於茶里史尖沙咀及葵芳分店使用。
茶飲店限時優惠【7】茶里史
推廣地點：
尖沙咀厚福街9號豪華閣地下B鋪
葵芳葵富路7號葵涌廣場2樓2007號舖
使用日期：購買日後起計180日內
訂購網站：Klook
https://www.klook.com/zh-HK/food-and-dining/package/22035-charles-tea-bar-kwai-fong-hong-kong-55763
🍹茶飲店限時優惠【8】KiKi茶 —— 買四送一🥛
台灣品牌KiKi麵旗下茶飲品牌KiKi茶，推出買四送一優惠，可以優惠價$112買到5張價值$38的兌換劵，可於全線KiKi茶門市兌換$38或以下茶飲。
茶飲店限時優惠【8】KiKi茶
推廣地點：全線KiKi茶分店
使用日期：購買日後起計90日內
訂購網站：Klook
https://www.klook.com/zh-HK/food-and-dining/package/40508-kiki-noodles-hong-kong-124465
🍹茶飲店限時優惠【9】金鑽松露 —— 2杯84折🥛
金鑽松露推出2杯84折優惠，可以優惠價$125買到2杯精品松露素飲系列茶飲，可於尖沙咀門市兌換使用。（適用於精品松露素飲系列共10款茶飲）
茶飲店限時優惠【9】金鑽松露
推廣地點：尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA B2樓B201-34號舖
使用日期：即日起至9月30日
訂購網站：Klook
https://www.klook.com/zh-HK/food-and-dining/package/54316-golden-diamond-hong-kong-171402
1. 全港最新共有多少茶飲優惠？
全港最新茶飲優惠共有8大優惠，包括天仁茗茶、珍煮丹、一芳水果茶等。
2. 最新茶飲優惠有哪些優惠？
最新茶飲優惠包括買一送一、67折等。