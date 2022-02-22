快速測試套裝21大購買方法$19起！屈臣氏/萬寧/網購　附使用方法

【快速測試套裝】快速測試套裝19大銷售點及使用方法一文睇清！不少港人都有意購入新冠病毒快速測試套裝，足不出門就可進行快速測試套裝，百佳、屈臣氏、萬寧、Donki、實惠等地方都有得買。本文列出快速測試套裝19大銷售點，最快15分鐘知結果。



快速測試套裝19大購買方法 自我檢測$19起 屈臣氏/萬寧有售 15分鐘知結果

本港第五波疫情來勢洶洶，外出檢測人多擠迫又有一定風險，有不少港人考慮使用新冠病毒快速測試套裝，快速得知結果。目前市面上有不同款式的快速測試套裝，主要包括INDICAID、Dr. Freeman、Circle HealthPod、ARISTA、Roche、Abbott等廠商品牌快速測試套裝，其中採樣方法分為鼻咽或口咽拭子、用採血針採血等，大家均可於以下銷售點選購快速測試套裝。現時有限時優惠$220/盒（內有2個快速檢測試劑）。

（請以官網公布的內容為準，持續更新）

（圖片來源：Unsplash）

快速測試套裝｜購買方法【1】01 Mall

01 Mall網購提供多款新冠病毒快速測試套裝，部分有現貨供應，最平只需$109一盒快速測試套裝。當中包括AttoHealth可托測試新冠抗原快速檢測（金裝）$119（原價$480）；SG診斷中心快速抗原檢測試劑（2盒裝）$220。另外亦有IAP抗疫新冠病毒肺炎快速抗原測試套裝$109；尚醫健康CoV-WeCheck新型冠狀病毒抗原檢測試劑盒（5盒裝）$498（原價$590）等多個品牌，有需要購買的人士請到官網查看。

購買網站：01 Mall

快速測試套裝｜購買方法【2】DON DON DONKI

由即日起，DON DON DONKI開售Banitore便利妥推出的2款新型抗原SARS-CoV-2檢測試劑盒，有鼻拭子採樣式及口含式，售價分別是$118及$108，有效檢測Delta及Omicorn。現凡於Deliveroo外賣速遞平台購買以上2款快速測試劑，一盒都送貨！更多詳情請到便利妥官網或DON DON DONKI官方Facebook專頁查詢！

（圖片來源：Banitore）

快速測試套裝｜購買方法【3】深水埗電子特賣城

深水埗電子特賣城開售多款不同品牌的快速測試套裝，包括歐盟認可的Goldsite及YHLO快速測試套裝等，約12分鐘可以知結果，最平$19起有交易！深水埗電子特賣城會每日更新快速測試套裝到貨詳情，數量有限，售完即止。有興趣買購買的話，就要留意官方Facebook專頁「深水埗電子特賣城」公布的最新消息。

快速測試套裝｜購買方法【4】acc+

acc+聯乘DEEPBLUE推出COVID-19 新型冠狀病毒快速抗原測試劑，有效檢測新冠病毒毒株包括Omicron及Delta變種病毒，採集鼻液樣本檢測，15分鐘可知結果！預購價$18/盒（原價$68/盒）及$450/25盒，付款後10至21天出貨，acc+官網有售。

快速測試套裝｜購買方法【5】樓上

健康食品店樓上有限公司宣布，即日上午11時起出售Wondfo萬孚新冠病毒快速抗原檢測試套裝（5套裝），市民可以預購價$195（原價$480）購買1盒5套，平均每套僅$39！目前於樓上全線33間門市以及網店有售，但數量有限，每人限購3盒，有興趣請到官網查詢！

快速測試套裝｜購買方法【6】百佳

由即日起，百佳超級市場在全線分店推出「便利析新型冠狀病毒SARS-CoV-2 (COVID-19)抗原檢測試劑盒」，設有咽喉或鼻腔取樣式及口含式2款，咽喉或鼻腔取樣式獲歐盟認可，20分鐘內即可知結果。數量有限，售完即止。

分店地址及購買詳情：百佳快速測試套裝| 百佳及食材店推快速測試套裝最平$60！買3送1

快速測試套裝｜購買方法【7】大棧

由即日起，連鎖食材店「大棧」推出「AI-Chek 快速抗原檢測」快速測試套裝網上及門市預購服務，有興趣購買的市民可在官網式門市預購，推廣期內更有買3送1優惠。

分店地址及購買詳情：百佳快速測試套裝| 百佳及食材店推快速測試套裝最平$60！買3送1

快速測試套裝｜購買方法【8】大渣哥茶記

茶餐廳「大渣哥茶記」早前在Facebook宣布，有見最近本港快速測試套裝貨源短缺，因此已向相熟藥房以低價購入300套快速測試套裝，並將分別以$60及$120入貨價售予客人，包括香港製Cell Dance快速測試一支裝$60（原價$88）及新加坡製ARISTA快速測試$120（原價$150），每人每日限買2套，數量有限，售完即止。渣哥指即使不光顧餐廳亦可購買，大家有需要可留意！

大渣哥茶記 詳情

開售日期：2月19日（早上開始在收銀處發售）

開售地址：九龍灣常悅道21號The Eastmark地舖

營業時間：07:00 - 22:00 （星期一至日）



快速測試套裝｜購買方法【9】日本城

日本城於Facebook專頁宣布，日本城網店將獨家推出新冠病毒快速測試套裝快閃優惠，YHLO Gline-2019-NCOV AG快速原測試棒（每盒包含5套裝）$428/2盒，即平均每枝僅售$42.8，最快15分鐘有結果！成功下單的顧客將於2月18日起收到取貨短訊（SMS）通知到店取貨，但數量有限，每人限買5套，售完即止。日本城不時都會推出快速測試優惠，大家可隨時留意官網的最新動向。

購買網站：https://bit.ly/3LCkNWt

快速測試套裝｜購買方法【10】實惠Pricerite

由即日起，Pricerite實惠推出「Hecin 2019新型冠狀病毒抗原快速測試套裝」，震撼價只售$48，準確度達97.63%（比對核酸測試），15分鐘就有結果，方便用家足不出戶進行病毒檢測！Hecin快速測試套裝現於指定10間實惠門巿有售，每人限購3盒，數量有限，售完即止！

分店地址及購買詳情：實惠$48病毒抗原快速測試套裝 10間指定分店有售 15分鐘知結果

快速測試套裝｜購買方法【11】EESE生活網上購物平台

網上購物平台EESE亦有提供多款新冠病毒快速測試套裝，價格介乎在$79至$368，當中包括中國製Astock CoV-2快速測試套裝一支裝2盒$129（單購$79），平均每盒$64.5；Konway KISSH快速測試套裝一支裝$90。另外亦有平台獨家發售的台灣製vstrip飛確家用快速測試套裝（4支裝）$368等，詳情可前往官網查看。

購買網站：https://www.eese.com/zh/search?q=:live-time-asc:category:BB11000000381

EESE生活網上購物平台 快速測試套裝一覽：

-中國製Astock CoV-2快速測試套裝一支裝$79（原價$200）

-中國製Astock CoV-2快速測試套裝一支裝2盒$129

-中國製Konway KISSH快速測試套裝一支裝$90

-台灣製vstrip飛確家用快速測試套裝（4支裝）$368

-SG診斷中心快速抗原快速測試套裝（2支裝）$220



快速測試套裝｜購買方法【12】阿布泰

阿布泰網店將提供1款新冠病毒快速測試套裝，Panbio 新冠病毒抗原快速檢測套裝一支裝$168（原價$199），以現貨發售，每張訂單限購一支。阿布泰又指，將積極檢討採購方向，希望盡快採購更相宜的檢查工具予客人。

購買網站：https://www.abouthai.com/search?keyword=panbio

（圖片來源：FB@阿布泰國生活百貨）

快速測試套裝｜購買方法【13】FreightAmigo

金融平台FreightAmigo最近推出1款快速測試套裝，只需於其Facebook專頁參與「同心抗疫，IT 狗出力」活動，便可以優惠價$299（原價約$600），換購歐盟認證的Diasia快速檢測套裝（5支裝），即平均每支最平$59.8，而且本地包郵！

（圖片來源：FreightAmigo ）

FreightAmigo 快速測試套裝優惠：

活動日期：即日起至2月24日

活動詳情：

1. Like 「FreightAmigo」專頁及活動資訊

2.分享活動資訊及留言「我要買」

備註：完成以上所有步驟後將收到付款鏈結，如成功落單並完成付款，將稍後收到電郵確認訂單，最快2月15日出貨。



快速測試套裝｜購買方法【14】HOME+

網購平台HOME+推出新冠病毒快速測試套裝優惠，提供BGI華大基因新冠病毒快速抗原檢測試劑盒（5人裝）$338（原價$538），即平均每套$67.7。客戶可到官網選購有關產品，結賬前輸入優惠碼「TESTKIT200」即可以優惠價購買快速測試套裝。每個HOME+帳戶限買1盒，先到先得，售完即止。

購買網站：https://www.home-plus.hk/tc_hk/haafa10007/p/

快速測試套裝｜購買方法【15】HKTV Mall

HKTV Mall網店提供多款新冠病毒快速測試套裝，包括澳健寶Gruenbanka新型冠狀病毒抗原試劑盒（唾液）$98；法國BIOSYNEX新冠病毒抗原快速測試$110，可檢測變種病毒包括Alpha、Delta、Omicron等；另外法國BIOSYNEX新型冠狀病毒抗體快速測試$99，測試接種疫苗後體內是否產生抗體。如兩種情況都有需要，可購買有關組合套裝$199，但留意貨源緊張，須留意官網持續更新。

購買網站： https://www.hktvmall.com/hktv/zh/personalcarenhealth

HKTV Mall 快速測試套裝（部分）一覽：

- 法國BIOSYNEX新冠病毒抗原快速測試$110（檢測變種新型冠狀病毒）

- 法國BIOSYNEX新型冠狀病毒抗體快速測試$99（原價$399）（測試接種疫苗後體內是否產生抗體）

-法國BIOSYNEX新冠病毒抗原+抗體快速測試$199（頂價$519）

-澳健寶Gruenbanka新型冠狀病毒抗原試劑盒（唾液）$98（原價$120）

-台灣製安特羅Speedy新冠病毒快速檢測試劑（25套裝）$2,980



快速測試套裝｜購買方法【16】Price網購

Price網購提供多款新冠病毒快速測試套裝，當中包括Toamit東亞產業新冠病毒測試抗原唾液快測棒一支$77（原價$138）、DEEPBLUE新冠病毒抗原快速測試棒一支$158、世衛認證的Green Spring新冠狀病毒抗原快速測試棒一支$68（原價$159）、便利妥BANITORE快速測試劑盒$108等多個品牌的快速測試，有興趣可前往官網查看詳情。

購買網站：https://www.price.com.hk/search.php?q=%E5%BF%AB%E9%80%9F%E6%B8%AC%E8%A9%A6

快速測試套裝｜購買方法【17】kkday

kkday售有多款快速測試套裝，新冠病毒快速測試套裝售價介乎$78至$698，不但提供順豐寄送，部分快速測試套裝更做獨家優惠。最新提供台灣製的FORA福爾威創家用新冠病毒抗原快篩檢驗套裝（5入）$448；中國製的FLUORECARE抗原測試劑盒 （鼻拭子測試）$78。

另外有東亞產業日本製自我測試一盒裝快速測試套裝（唾液檢查）$78（原價$118），5盒裝快速測試套裝$368（平均每支$73.6）及10盒裝快速測試套裝$698（平均每支$69.8）。DEEPBLUE新冠病毒居家快速測試套裝（6盒裝）$488，平均每支$81.3；Abbott雅培Panbio新冠肺炎抗原測試（4支裝）售$499，平均每件只需$112.25。

購買網站：https://www.kkday.com/zh-hk/product/126871

kkday 快速測試套裝一覽：

-台灣製FORA福爾威創家用新冠病毒抗原快篩檢驗套裝（5入）$448（原價$484）

-中國製FLUORECARE抗原測試劑盒（1入） （鼻拭子測試）$78（原價$199）

-東亞產業日本製快速測試套裝（1入，唾液檢查）$78（原價$118）

-東亞產業日本製快速測試套裝（5支裝）$368（原價$590）

-東亞產業日本製快速測試套裝（10支裝）$698（原價$1,100）

-中國製DEEPBLUE新冠病毒居家快速測試套裝（6盒裝）$488

-Abbott雅培Panbio新冠肺炎抗原測試（4支裝）$499



快速測試套裝｜購買方法【18】屈臣氏

屈臣氏售有最少13款新冠病毒快速測試套裝，新冠病毒快速測試套裝售價介乎$135至$4,161，包括試劑盒、測試棒及家庭套裝等快速測試套裝，其中Dr. Freeman新型冠狀病毒抗體快速檢測（2個測試套裝）售$135，即平均每個新冠病毒快速測試套裝僅售$67.5，但需用採血針採血；INDICAID快速抗原檢測試劑盒售$150，易賞錢會員則可以$120選購。另外亦提供多款10個裝以上的家庭裝新冠病毒快速測試套裝。

快速測試套裝｜購買方法【19】萬寧

萬寧售有最少8款新冠病毒快速測試套裝，售價介乎$120至$1,749，包括INDICAID妥析、Roche羅氏診斷、Abbott雅培、Arista以及CO-Check品牌新冠病毒快速測試套裝，其中INDICAID快速抗原檢測試劑盒僅售$120；CO-Check新冠病毒快速檢測劑1套售$150。Abbott雅培Panbio新冠肺炎抗原測試20支售$1,749，平均每件新冠病毒快速測試套裝只需$87.45（單售每件$125）！

快速測試套裝｜購買方法【20】莎莎

莎莎SaSa官網提供多款新冠病毒快速測試套裝，包括最新可預訂BGI X YHLO 新冠快速抗原檢測試劑（5份裝）$388，平均每件$77.6。另外有HECIN新冠狀病毒抗原快速檢測套裝1套（$120），以及ARISTA新冠病毒測試棒快速測試套裝（$168），不過快速測試套裝貨源緊張，數量有限，可定期留意官網更新。

購買網站：https://www.sasa.com.hk/SalePage/Index/266798

莎莎SaSa 快速測試套裝一覽：

-HECIN新冠狀病毒抗原快速檢測套裝1套 $120

-ARISTA新冠病毒測試棒快速測試套裝 $168

-BGI X YHLO 新冠快速抗原檢測試劑（5份裝）$388

-Longsee 新冠快速抗原檢測試劑（25份裝）$1,750

-Lifecosm 新冠快速抗原檢測試劑（25份裝）$1,750



快速測試套裝｜購買方法【21】INDICAID妥析官網或門市

INDICAID妥析於其Facebook官網表示，收到不少人士查詢有關INDICAID快速抗原測試的供貨問題，稱大家可於其官方網頁以及中環門店購買有關快速測試套裝，務求供應充足，當局會暫時作出快速測試套裝限購安排。目前INDICAID快速測試套裝的官方定價為 $120（1件裝）及 $3,000 （25件裝）。

購買網站：https://www.indicaid.com/products/covidantigen

快速測試套裝（鼻腔拭子檢測）使用方法：

1. 將採樣棒伸入鼻腔 2.5cm 左右，沿鼻腔內壁打約5個大圈（在兩個鼻腔做同樣的操作）

2. 將採樣棒在測試液的小瓶中攪動20次

3. 將3滴測試溶液滴入檢測棒

4. 20分鐘後直接讀取結果（不可超過25分鐘，否則結果無效）

（上述為INDICAID快速測試例子）



快速測試套裝（採血針採血）使用方法：

1.清洗消毒指頭後，用採血針採血

2.用吸管將 10uL 全血樣本放到測試裝置上的孔中

3. 立即添加2-3滴 (70-100uL) 樣本稀釋液於測試裝置

4.準時在15分鐘讀取結果（不可超過15分鐘）

（上述為Dr. Freeman快速測試例子）

