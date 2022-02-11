快速測試套裝6大購買方法$67.5起！屈臣氏/萬寧/網購 附使用方法

【快速測試套裝】快速測試套裝銷售點及使用方法一文睇清！不少港人都有意購入新冠病毒快速測試套裝，足不出門就可進行快速測試套裝。本文列出快速測試套裝6大銷售點，最快15分鐘知結果。

快速測試套裝6大購買方法 自我檢測$67.5起 屈臣氏/萬寧有售 15分鐘知結果

本港第五波疫情來勢洶洶，外出檢測人多擠迫又有一定風險，有不少港人考慮使用新冠病毒快速測試套裝，快速得知結果。目前市面上有不同款式的快速測試套裝，主要包括INDICAID、Dr. Freeman、Circle HealthPod、ARISTA、Roche、Abbott等廠商品牌快速測試套裝，其中採樣方法分為鼻咽或口咽拭子、用採血針採血等，大家均可於以下銷售點選購快速測試套裝。

（圖片來源：Unsplash）

快速測試套裝｜購買方法【1】kkday

kkday售有3款快速測試套裝，新冠病毒快速測試套裝售價介乎$78至$698，不但提供順豐寄送，部分快速測試套裝更做獨家優惠。3款快速測試套裝分別包括東亞產業日本製自我測試一盒裝快速測試套裝（唾液檢查）$78（原價$118），5盒裝快速測試套裝$368（平均每支$73.6，原價$590）及10盒裝快速測試套裝$698（平均每支$69.8，原價$1,100）。

此外，亦有鼻腔拭子的快速測試套裝，包括中國製DEEPBLUE新冠病毒居家快速測試套裝（6盒裝）$488，平均每支$81.3；Abbott雅培Panbio新冠肺炎抗原測試（4支裝）售$499，平均每件新冠病毒快速測試套裝只需$112.25。

快速測試套裝｜購買方法【2】屈臣氏

屈臣氏現時售有13款新冠病毒快速測試套裝，新冠病毒快速測試套裝售價介乎$135至$4,161，包括試劑盒、測試棒及家庭套裝等快速測試套裝，其中Dr. Freeman新型冠狀病毒抗體快速檢測（2個測試套裝）售$135，即平均每個新冠病毒快速測試套裝僅售$67.5，但需用採血針採血；INDICAID快速抗原檢測試劑盒售$150，易賞錢會員則可以$120選購。另外亦提供多款10個裝以上的家庭裝新冠病毒快速測試套裝。

快速測試套裝｜購買方法【3】萬寧

萬寧售有8款新冠病毒快速測試套裝，售價介乎$120至$1,749，包括INDICAID妥析、

Roche羅氏診斷、Abbott雅培、Arista以及CO-Check品牌新冠病毒快速測試套裝，其中INDICAID快速抗原檢測試劑盒僅售$120；CO-Check新冠病毒快速檢測劑1套售$150。Abbott雅培Panbio新冠肺炎抗原測試20支售$1,749，平均每件新冠病毒快速測試套裝只需$87.45（單售每件$125）！

快速測試套裝｜購買方法【4】日本城

日本城近日於其Facebook官網宣布，將為大家蒐羅新冠病毒快速測試套裝，目前將提供Gline-2019-NCOV AG 快速原測試棒（每盒包含5套快速測試套裝），最快15分鐘有結果，但由於貨源緊張，暫時會先開放企業訂購（10盒起）快速測試套裝，但仍未公布有關新冠病毒快速測試套裝售價。日本城又稱會加快蒐羅更多新冠病毒快速測試套裝上架公開發售，大家可以隨時留意其官網的最新動向。

（圖片來源：日本城）

快速測試套裝｜購買方法【5】莎莎

莎莎SaSa官網提供2款新冠病毒快速測試套裝，包括HECIN新冠狀病毒抗原快速檢測套裝1套（$120），以及ARISTA新冠病毒測試棒快速測試套裝（$168），不過快速測試套裝貨源緊張，數量有限，可定期留意官網更新。

快速測試套裝｜購買方法【6】INDICAID妥析官網或門市

INDICAID妥析於其Facebook官網表示，收到不少人士查詢有關INDICAID快速抗原測試的供貨問題，稱大家可於其官方網頁以及中環門店購買有關快速測試套裝，務求供應充足，當局會暫時作出快速測試套裝限購安排。目前INDICAID快速測試套裝的官方定價為 $120（1件裝）及 $3,000 （25件裝）。

（圖片來源：FB@INDICAID妥析）

快速測試套裝（鼻腔拭子檢測）使用方法：

1. 將採樣棒伸入鼻腔 2.5cm 左右，沿鼻腔內壁打約5個大圈（在兩個鼻腔做同樣的操作）

2. 將採樣棒在測試液的小瓶中攪動20次

3. 將3滴測試溶液滴入檢測棒

4. 20分鐘後直接讀取結果（不可超過25分鐘，否則結果無效）

（上述為INDICAID快速測試例子）



快速測試套裝（採血針採血）使用方法：

1.清洗消毒指頭後，用採血針採血

2.用吸管將 10uL 全血樣本放到測試裝置上的孔中

3. 立即添加2-3滴 (70-100uL) 樣本稀釋液於測試裝置

4.準時在15分鐘讀取結果（不可超過15分鐘）

（上述為Dr. Freeman快速測試例子）

