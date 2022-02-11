CK鼠期間限定店進駐九龍灣！多款超靚精品/玩遊戲即送限定禮物！

【Sanrio CK鼠期間限定主題店】Sanrio人氣角色Corocorokuririn（CK鼠）期間限定店進駐九龍灣！期間限定店帶來多款可愛CK鼠精品及系列周邊，更會推出小遊戲和抽獎活動，讓一眾粉絲贏走CK鼠收藏卡及限定隨身鏡！各位CK鼠粉絲不容錯過！

（圖片來源：Sanrio）

Sanrio全新期間限定店登陸九龍灣Sanrio Gift Gate！適逢2月份是Sanrio人氣角色Corocorokuririn（CK鼠）生日，由即日起至2月28日，限定店會設有超可愛CK鼠主題攤位，CK鼠及一眾朋友都會齊齊登場，等各位粉絲前往打卡兼購物！

（圖片來源：Sanrio）

今次CK鼠會換上春天花朵造型，夥同一眾好朋友登場，同時推出多款系列周邊商品，包括毛公仔、文具套裝、化妝袋、保溫杯等，各位CK鼠粉絲必收藏！

（圖片來源：Sanrio）

今次限定店更特設CK鼠主題小遊戲，各位粉絲可以挑戰將限定禮物帶回家！凡於九龍灣店購買任何CK鼠周邊商品一件或以上，並答對指定問題，即可抽限定收藏卡一張。如抽中特別版收藏卡，更可獲限定CK鼠鏡子一塊。數量有限，送完即止。

（圖片來源：Sanrio）

Corocorokuririn期間限定店

地址：九龍灣偉業街33號德福廣場5樓502A號舖

推廣日期：2021年2月8日至2月28日

