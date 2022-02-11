【疫情停業】食肆停業一覽！因疫情嚴峻，多間食肆決定暫停營業，包括明星酒鮮酒家12間分店，米芝蓮三星飯店、北角、中環、旺角及沙田都有老字號酒樓停業，亦有人氣茶餐廳決定暫時休業，包括澳洲牛奶公司。

（2月12日更新）

（資料圖片）

疫情停業│各大停業餐廳一覽 老字號茶樓/米芝蓮名店/人氣茶餐廳

第5波疫情仍未見頂，政府日前收緊限聚令，由4人變成2人，本月24日起進入所有食肆亦需要有「疫苗通行證」。疫情下酒樓生意大受打擊，再有老字號茶樓宣布暫停營業，而在全港擁有14間分店的明星海鮮酒家集團，日前亦都因應疫情嚴峻，除了深水埗及筲箕灣分店外，全線分店暫停營業。

疫情停業｜各大停業餐廳一覽—酒樓【1】富臨飯店 阿一鮑魚

米芝蓮三星酒樓富臨飯店，以老闆楊貫一的招牌菜阿一鮑魚而為人熟悉，店舖亦因為疫情由即日起休業，並表示會在店內進行深層消毒和清潔。

圖片來源：富臨飯店 阿一鮑魚

富臨飯店 阿一鮑魚

停業日期：2022年2月15日起

地址﹕銅鑼灣告士打道255-257號



疫情停業｜各大停業餐廳一覽—酒樓【2】北角鳳城酒家

由順德名廚馮滿創立，主打多款手工和傳統粵菜的北角鳳城酒家，以鳳城粉果、灌湯餃、西米焗布甸等點心聞名，酒樓日前宣布停業至另行通知。

（示意圖，資料圖片）

鳳城酒家

停業日期：2022年2月14日起

地址﹕北角渣華道62至68號



疫情停業｜各大停業餐廳一覽—酒樓【3】明星海鮮酒家12間分店

明星海鮮酒家集團旗下分店遍布港九新界，包括明星海鮮酒家，明星海鮮燒鵝專門店、明星金閣和明星皇宮。今次因為疫情升溫，只剩下位於深水埗及筲箕灣的明星金閣繼續營業。

明星海鮮酒家集團

全線分店停業（深水埗及筲箕灣分店除外）



停業日期：2022年2月11日起



營業分店

深水埗店地址：九龍深水埗大埔道168-178A地下及2樓

筲箕灣地址：香港筲箕灣道333號H21商埸一樓



疫情停業｜各大停業餐廳一覽—酒樓【4】陸羽茶室

除了明星酒家，多間著名酒樓都先後宣布暫停營業，包括中環老字號陸羽茶室，將會由2月12日起停業至疫情緩和後才重開。

（資料圖片）

陸羽茶室

停業日期：2022年2月12日起

地址：中環士丹利街24-26號



疫情停業｜各大停業餐廳一覽—酒樓【5】倫敦大酒樓

至於旺角倫敦大酒樓亦停業至本月24日，酒樓早前表示疫情顧客不敢來光顧，生意只有疫情前的5%。

（資料圖片）

倫敦大酒樓

停業日期：2022年2月12至24日

地址：旺角彌敦道612-618號好望角大廈



疫情停業｜各大停業餐廳一覽—酒樓【6】富東閣海鮮酒家

以抵食又足料片皮鴨受到沙田街坊喜愛的富東閣海鮮酒家，日前宣布由2月11日至24日期間停業。

（圖片來源：富東閣）

富東閣海鮮酒家

停業日期：2022年2月11日至24日

地址：沙田瀝源街6號瀝源廣場1樓5號舖



疫情停業｜各大停業餐廳一覽—茶餐廳【1】新嘉美茶餐廳

位於灣仔的新嘉美茶餐廳，以多款鑊氣小炒及抵食下午茶聞名，餐廳曾表示疫情下生意大跌五成，日前更宣布暫停營業至另行通知。

新嘉美茶餐廳

停業日期：2022年2月14日起

地址：灣仔摩利臣山道26號地下



疫情停業｜各大停業餐廳一覽—茶餐廳【2】澳洲牛奶公司

位處佐敦的人氣茶餐廳澳洲牛奶公司，早前因為疫情決定在1月25日提早收爐，原訂2月13日重開。但澳牛早前再宣布，將會延長停業至另行通知，想食就要再等等！

圖片來源：澳洲牛奶公司

澳洲牛奶公司

停業日期：即日起延長停業至另行通知

地址：佐敦白加士街47號

