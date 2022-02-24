14大連鎖商店+食肆調整營業時間｜譚仔三哥/麥當勞/MUJI/AEON

14大連鎖商店+食肆調整營業時間一次過睇！疫情嚴峻，多間大型連鎖店相繼宣布縮短營業時間，包括日式超市DON DON DONKI、壽司郎迴轉壽司、宜家家居IKEA、連鎖服裝店UNIQLO及GU、快餐店肯德基KFC以及麥當勞。即看14大連鎖商店及食肆最新營業時間！

14大連鎖商店+食肆調整營業時間

壽司郎/大快活/譚仔三哥/麥當勞/KFC/美心MX/MUJI/DONKI/IKEA/UNIQLO

連鎖商店及食肆調整營業時間【1】壽司郎

壽司郎迴轉壽司專門店表示，由於目前疫情持續升溫，部份分店將會調整堂食時間。壽司郎各分店營業時間可於Facebook查看或致電各分店查詢。同時，為配合防疫及堂食時間的調整，壽司郎所有分店提供外賣自取及FoodPanda服務。

圖片來源：壽司郎

連鎖商店及食肆調整營業時間【2】譚仔三哥

譚仔三哥米線表示，由於最近疫情反覆，多間分店都會調整營業時間，提早至晚上9時半閉店。譚仔三哥各分店營業時間可於Facebook專頁查詢。

圖片來源：譚仔三哥米線

連鎖商店及食肆調整營業時間【3】大快活

大快活表示，因應疫情發展，部分分店的營業時間將稍作調整。大快活各分店的營業時間可於官方網頁查詢。

圖片來源：大快活

連鎖商店及食肆調整營業時間【4】大家樂

連鎖商店及食肆調整營業時間【5】美心MX

連鎖商店及食肆調整營業時間【6】麥當勞

麥當勞表示，因應近日疫情發展，為保障員工及食客的健康安全，麥當勞部分餐廳營業時間會有所調整，部分分店暫停營業，另全線甜品站亦將暫停營業。各分店實際營業時間可前往Facebook專頁查詢詳情。

（圖片來源：麥當勞）

麥當勞

Facebook專頁內查閱各分店最新營業時間

*將不定時更新



連鎖商店及食肆調整營業時間【7】MUJI無印良品

MUJI無印良品各間分店、Café&Meal MUJI都更改營業時間，其中Café&Meal MUJI銅鑼灣利舞臺店及尖沙咀海港城店，由2月24日至3月2日暫停營業。

圖片來源：MUJI

MUJI無印良品最新營業時間

無印良品各店舖

營業時間：12:00 – 19:00



MUJI to GO港鐵香港站 / 港鐵青衣站

營業時間：12:00 – 19:00



Found MUJI元創方

營業時間：12:00 – 19:00



Café&Meal MUJI利舞臺 / 海港城

2月24日至3月2日休息



Café&Meal MUJI 奧海城 / 德福廣場 / 又一城

營業時間：12:00 – 19:00



連鎖商店及食肆調整營業時間【8】IKEA

因應疫情，IKEA為保障顧客及員工健康，由2月21日起各間分店包括銅鑼灣店、九龍灣店、沙田店、荃灣店、西灣河提貨中心及特價部、大埔規劃及訂購中心、愉景灣Close to you都會縮短營業時間至晚上8時，而IKEA瑞典餐廳就提早至晚上7時半關門。

圖片來源：宜家家居 IKEA

IKEA最新營業時間

銅鑼灣店、九龍灣店、沙田店、荃灣店、西灣河提貨中心及特價部

營業時間：12:00-20:00



大埔規劃及訂購中心

營業時間：11:00-20:00



愉景灣Close to you

營業時間：08:00-20:00



IKEA瑞典餐廳

營業時間：12:00-20:00



連鎖商店及食肆調整營業時間【9】DON DON DONKI

【23/2 更新】將軍澳Monterey Place店恢復正常營業，營業時間為早上8時至凌晨1時。

DON DON DONKI多間分店先後有員工確診而要閉店消毒，包括銅鑼灣、小西灣、屯門及將軍澳分店都一度要暫停營業。其中將軍澳Monterey Place店自上周五（19日）重開後，營業時間亦暫時更改為中午12時至晚上8時。

（資料圖片）

DON DON DONKI 最新營業時間

將軍澳Monterey Place店

營業時間：08:00-01:00



連鎖商店及食肆調整營業時間【10】AEON

AEON宣布，由2022年2月24日起將會調整店舖營業時間，旗下綜合百貨（包括AEON STYLE及AEON）內超級市場營業時間維持不變，其他部門營業時間改為上午10時至晚上9時。

另外，AEON獨立超級市場包括AEON SUPERMARKET 藍田、尖沙咀店及AEON STYLE 旺角營業時間將維持不變。

圖片來源：AEON

連鎖商店及食肆調整營業時間【11】一田百貨

一田百貨宣布，為配合清潔消毒工作，即日起各分店營業時間將會有所調整。其中，百貨部門營業時間維持上午11時至下午8時；一田KONBINI營業時間維持不變。

一田超級市場方面，開門時間不變，沙田、大埔、觀塘、新蒲崗、葵芳、元朗、將軍澳、屯門、北角店超級市場提早於晚上9時休息；荃灣、旺角、西環店超市提早於晚上8時休息。

圖片來源：一田百貨

連鎖商店及食肆調整營業時間【12】UNIQLO

人氣連鎖服裝店UNIQLO早前亦宣布，因應疫情影響，部分分店縮短營業時間至晚上7時，包括元朗廣場店、apm店、新世紀廣埸店；至於其餘分店營業時間就直到晚上9時。

圖片來源：UNIQLO

UNIQLO最新營業時間

全線分店（除利舞臺旗艦店、元朗廣場店、apm店、新世紀廣埸店）

營業時間：11:00-21:00



元朗廣場店、apm店、新世紀廣埸店

營業時間：12:00-19:00



連鎖商店及食肆調整營業時間【13】GU

UNIQLO姊妹店GU銅鑼灣皇室堡店及沙田新城市廣場店早前有員工確診，兩間分店暫停營業作徹底消毒及深層清潔後，營業時間均改為中午12時至8時。

GU於21日再宣布，由22日起所有分店營業時間改為早上11時至晚上9時，而銅鑼灣及沙田店則提早至晚上7時閉店。

（圖片來源：美麗華商場）

GU最新營業時間

全線分店（銅鑼灣、沙田店除外）

營業時間：11:00-21:00



銅鑼灣皇室堡店、沙田新城市廣場店

營業時間：12:00-19:00



連鎖商店及食肆調整營業時間【14】肯德基 KFC

肯德基KFC於21日宣布，因應疫情控制及公共衛生需求，分店營業時間或有所調整，可以在網上查閱各分店每日最新營業時間安排。

（資料圖片）

肯德基KFC

Facebook專頁內查閱各分店最新營業時間

*將於每日早上更新一次

