疫情嚴峻，多間大型連鎖店相繼宣布縮短營業時間，包括日式超市DON DON DONKI、宜家家居IKEA、連鎖服裝店UNIQLO及GU、快餐店肯德基KFC以及麥當勞。即看5大連鎖商店及食肆最新營業時間！

6大連鎖商店+食肆調整營業時間

麥當勞/KFC/DONKI/IKEA/UNIQLO

連鎖商店及食肆調整營業時間【1】麥當勞

麥當勞表示，因應近日疫情發展，為保障員工及食客的健康安全，麥當勞部分餐廳營業時間會有所調整，部分分店暫停營業，另全線甜品站亦將暫停營業。各分店實際營業時間可前往Facebook專頁查詢詳情。

（圖片來源：麥當勞）

麥當勞

Facebook專頁內查閱各分店最新營業時間

*將不定時更新



連鎖商店及食肆調整營業時間【2】IKEA

因應疫情，IKEA為保障顧客及員工健康，由今日（21日）起各間分店包括銅鑼灣店、九龍灣店、沙田店、荃灣店、西灣河提貨中心及特價部、大埔規劃及訂購中心、愉景灣Close to you都會縮短營業時間至晚上8時，而IKEA瑞典餐廳就提早至晚上7時半關門。

圖片來源：宜家家居 IKEA

IKEA最新營業時間

銅鑼灣店、九龍灣店、沙田店、荃灣店、西灣河提貨中心及特價部

營業時間：12:00-20:00



大埔規劃及訂購中心

營業時間：11:00-20:00



愉景灣Close to you

營業時間：08:00-20:00



IKEA瑞典餐廳

營業時間：12:00-20:00



連鎖商店及食肆調整營業時間【3】DON DON DONKI

DON DON DONKI多間分店先後有員工確診而要閉店消毒，包括銅鑼灣、小西灣、屯門及將軍澳分店都一度要暫停營業。其中將軍澳Monterey Place店自上周五（19日）重開後，營業時間亦暫時更改為中午12時至下午8時。

（資料圖片）

DON DON DONKI 最新營業時間

將軍澳Monterey Place店

營業時間：12:00-20:00



連鎖商店及食肆調整營業時間【4】UNIQLO

人氣連鎖服裝店UNIQLO早前亦宣布，因應疫情影響，部分分店縮短營業時間至晚上7時，包括元朗廣場店、apm店、新世紀廣埸店；至於其餘分店營業時間就直到晚上9時。

圖片來源：UNIQLO

UNIQLO最新營業時間

全線分店（除利舞臺旗艦店、元朗廣場店、apm店、新世紀廣埸店）

營業時間：11:00-21:00



元朗廣場店、apm店、新世紀廣埸店

營業時間：12:00-19:00



連鎖商店及食肆調整營業時間【5】GU

UNIQLO姊妹店GU銅鑼灣皇室堡店及沙田新城市廣場店早前有員工確診，兩間分店暫停營業作徹底消毒及深層清潔後，營業時間均改為中午12時至8時。

GU於21日再宣布，由22日起所有分店營業時間改為早上11時至晚上9時，而銅鑼灣及沙田店則提早至晚上7時閉店。

（圖片來源：美麗華商場）

GU最新營業時間

全線分店（銅鑼灣、沙田店除外）

營業時間：11:00-21:00



銅鑼灣皇室堡店、沙田新城市廣場店

營業時間：12:00-19:00



連鎖商店及食肆調整營業時間【6】肯德基 KFC

肯德基KFC於21日宣布，因應疫情控制及公共衛生需求，分店營業時間或有所調整，可以在網上查閱各分店每日最新營業時間安排。

（資料圖片）

肯德基KFC

Facebook專頁內查閱各分店最新營業時間

*將於每日早上更新一次

