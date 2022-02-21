【疫苗通行證】政府公布疫苗通行證（疫苗通）實施詳情，疫苗通行證適用範圍包括餐廳食肆、超市、百貨公司等多個處所，處所分為主動查核及被動查核，指定情況及身份可獲豁免。即看內文查看疫苗通行證要點、細節及詳情。

疫苗通行證｜主動/被動查核有分別 指定處所須主動出示接種紀錄

疫苗通行證將於2月24日（四）正式實行，政府今日（21日）召開記者會分享疫苗通行證（疫苗通）詳情如下：

1. 適用處所包括？

疫苗通行證（疫苗通）適用於599F表列處所，包括遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所、派對房間、美容院、會址、夜店/夜總會、卡拉OK場所、麻將天九耍樂處所、按摩院、體育處所、泳池、酒店或賓館、郵輪、活動場所、理髮店/髮型屋、宗教場所、商場、百貨公司、街市/市集、超級市場（酒店或賓館暫未需要出示接種疫苗紀錄）；

另非599F表列處所，包括學校、公營機構辦公室、醫院、安老及殘疾人士院舍等，亦將以行政指令方式，進入時同需使用疫苗通行證。

2. 什麼人士需要使用疫苗通行證？

首階段（即日起至4月29日），12歲或以上人士必須接種1針疫苗，隨後因應情況再作調整，在進入指定處所時，必須持有疫苗接種紀錄（電子或字本皆可），醫生發出豁免證明人士亦須隨身攜帶證明，或將豁免證明增加至安心出行；12歲以下人士則暫未適用於疫苗通行證。

3. 什麼情況可豁免適用疫苗通行證？

醫生發出豁免證明人士及12歲以下人士獲豁免外，購買外賣食物或飲品；接受疫苗接種；診治或指明檢測；接受必要政府服務等情況均屬豁免。途徑商場回家雖屬豁免，但政府認為有灰色地帶，執法人員會酌情處理。

4. 「主動查核」及「被動查核」處所有分別？

「主動查核」處所包括餐廳及會址，如現時進入D類餐廳食肆，顧客須主動出示安心出行掃描二維碼，並出示疫苗接種紀錄核實。

「被動查核」處所包括市集、街市等，處所須在處所外張貼清晰指示，員工須主動提供打針紀錄；進入人士不用主動出示，執法人員有隨時查看權利。

5. 疫苗通行證可上載至兩部流動裝置嗎？

按照政府介紹，接種疫苗證明可分別尚上載至兩部活以上的安心出行手機應用程式，方便持有多部流動裝置人士。

6. 處所可透過什麼方式查核顧客？

驗證二維碼功能，方便處所進行檢查。處所可使用掃描器反掃進入人士安心出行二維碼，發出聲響。如使用未經核實二維碼，將發出連續警示聲響。餐廳未有權限獲得安心出行使用者資料，僅在政府因應疫情須獲得資料時，才會發出一次性存取碼存取資料進行比對。

7. 偷用針卡有罰則？

偷用針卡罰則等同行駛虛假文件，令如經查證屬蓄意借出針卡，借出者亦屬違法，被盜用則屬無罪，需視乎情況作判斷。