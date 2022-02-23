連鎖港式餅店新出抹茶麻糬布丁包！油麻地分店限量供應附出爐時間

【法式布丁包】法式布丁包成為近年的人氣小食，多間有法式布丁包出售的餅店經常大排長龍，非常誇張！其中，有人氣連鎖餅店不只供應經典口味，最近更全新推出「京都抹茶紅豆麻糬法式布丁包」，每日限量發售，各位抹茶迷和麻糬迷可以一試！即拉下文睇地址及出爐時間！

延伸閱讀：旺角街坊餅店爆紅流心布甸包！新推出朱古力味 必試酥皮忌廉泡芙

（圖片來源：FB@Kadoorie bakery）

連鎖餅家嘉多利餅屋的法式布丁包人氣極高，是其中一間排隊人龍店！最近，油麻地分店推出全新口味「京都抹茶紅豆麻糬法式布丁包」，每日限量發售，準時新鮮出爐，吸引不少人排隊購買。雖然近日天氣寒冷，但記者在氣溫只有9度的情況下前往餅店，依然見到人龍跨過三、四個舖位，而且布丁包在出爐不久已被搶購一空，人氣超旺！

全新口味「京都抹茶紅豆麻糬法式布丁包」（$23）目前只有油麻地分店供應，每日下午4時出爐，限量發售120個，非常搶手！布丁包的內餡是抹茶流心，裡面有一大塊麻糬，配上香脆法包及紅豆，口感和層次都非常豐富！

另外，佐敦及油麻地分店同時供應原味法式布丁包（$15），每日出爐時間為下午4時與下午7時，不過有網民報料指餅店有時會因應情況「出多幾次爐」！布丁包每日供應數量不一，想試的朋友記得留意官方出爐時間，「霸定位」排隊搶購！

除了布丁包外，餅店還有不同款式的糕點及麵包供應，包括紫薯麻糬包、紅莓合桃包、牛奶肉鬆包、芋泥酥、咖啡鬆餅 等。最近餅店又表示正在研發新口味布丁包，希望可以推出低糖配方的蛋白口味，不知大家又有無興趣一試呢？

嘉多利餅屋 Kadoorie Bakery

地址：

油麻地分店｜油麻地碧街54號地下

佐敦分店｜佐敦文苑街1-23號文英樓地下1號舖

何文田分店｜何文田窩打老道69號地下C2號舖

營業時間：

油麻地分店｜06:30-21:00

佐敦分店｜06:30-20:30

電話：

油麻地分店｜2988 8018

佐敦分店｜2682 8019

