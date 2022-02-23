財政預算案再推消費券！10大必買推介　PS5/抽濕機等不同價位選擇

【消費券】財政預算案2022今日出爐，財政司司長陳茂波宣布將派發$10,000電子消費券。本文整合財政預算案內電子消費券派發詳情，並推介出10大必買推介，包括Playstation PS5、Apple Airpods等潮流單品，抽濕機等一系列必入手家電，以及更多使用好方法！

消費券｜財政預算案出爐｜派發萬元消費券使用攻略！10大必買推介

財政司司長陳茂波於2月23日召開記者會宣布財政預算案2022，其中指出為了紓緩市民及不同商戶的壓力，將向18歲以上香港居民及新來港人士發放$10,000電子消費券。

政府在4月份先向超過630萬名已成功登記的市民發放5,000元消費券，餘額會跟新符合資格人士的消費券一起在年中分批發放。

$10,000電子消費券重點

1. 消費券領取資格：18歲以上已成功登記香港居民及新來港人士

2. 消費券發放金額：$10,000

3. 消費券發放詳情：4月份發放5,000元消費券；年中分批發放餘額

4. 消費券發放途徑：透過合適的儲值支付工具

要如何將$10,000消費券用得其所、用得實際呢？以下整理10大必買推介，包括潮流單品、個人用品、家庭電器等，還在思考「消費券買咩好」的朋友，不妨參考看看！

消費券購物提案【1】Sony Play Station遊戲機 PS5（$3,180起）

Sony Play Station去年推出的新型號遊戲機PS5引來全球瘋搶，抽籤購入已經甚艱難，要儲錢買亦相當不容易。今次政府派出消費券，大家不妨用來搶購PS5，PS5設有光碟版及數位版，價格由$3,180起。

+ 4

消費券購物提案【2】Apple Airpods 3（$1

要論最優秀耳機，或許會引來好多爭執，不過講到最普及的耳機，相信一定有Apple Airpods 3的一席位。Apple Airpod 3外形比歷代輕巧，更新設防水防汗及「音訊共享」功能。Airpods 3定價$1,499。雖然不算平，使用消費券購入完全不心痛！

+ 1

消費券購物提案【3】奢華酒店Staycation住宿體驗（約$3,000起）

酒店Staycation風潮蔓延數年，性價比高的酒店，或者普通柴房，相信大家已經住過不少，但大家有興趣直接住五星級酒店，例如半島酒店、文華東方酒店、四季酒店，甚至直上如套房等高級房型，來一趟奢華酒店Staycation住宿體驗嗎？

（半島酒店圖片）

消費券購物提案【4】抽濕機（小型約$500起/大型約$1,000起）

踏入春天，天氣變得好潮濕，想家居繼續保持乾爽舒適，大家不妨入手一部抽濕機。家居範圍比較大的朋友，可以考慮入手大水箱容量的抽濕機，價格約在千元起；在家工作期間想保持桌面乾爽，都可以在桌上放置小型抽濕機，價錢只不過五百元起。

消費券購物提案【5】Dyson無線吸塵機（$3,999）

疫情下居家時間變長，家居清潔更為重要！Dyson產品向來受到追捧，除了有超強的吸塵力外，其充滿科技感的設計也甚為受歡迎，其中Dyson V8 Absolute 無線吸塵機無線輕巧，40分鐘強勁吸力可以加強清潔硬質地板，售價$3,999，部份家品電器店更有售。

（圖片來源：Dyson）

消費券購物提案【6】Marshall 馬歇爾藍牙喇叭（$2,999）

Marshall至今已推出了多款不同性能的喇叭， 當中包括Acton、Stanmore、Stockwell、EMBERTON、Kilburn等多款產品，其中推介選用高級組件的Stanmore II藍牙喇叭， 不論任何空間都可以享受到高質量的音響效果，即使推到最高音量，亦能保持乾淨清晰的音色， 售價$2,999，部份店舖享有優惠。

消費券購物提案【7】Fujifilm instax mini Evo即影即有相機（約$1,700）

FUJIFILM早前推出旗艦級即影即有相機「instax mini Evo」，可以影相之餘，更具有無線打印功能，外形設計極具懷舊復古氣息，機頂設有圓形轉盤、金屬快門按鈕、鏡頭轉環及打印桿，而且可以透過機背3吋LCD屏幕取景，預覽不同拍攝效果，透過屏幕挑選列印的照片。

（圖片來源：Fujifilm）

消費券購物提案【8】日本siroca 電子壓力煲（約$900）

siroca是日本著名創新家品品牌，產品設計主打時尚美觀且高實用性，其中王牌產品siroca電子壓力煲是不少人至愛！電子壓力鍋可以煮1至3人食物份量，足足有83種自動菜單，除了高壓鍋功能，更可以用來燉煮食物！

（圖片來源：siroca）

消費券購物提案【9】名牌手袋（約$6,000）

所謂人靠衣裝，平時儲錢儲得好辛苦，想買個名牌包包或背包，今次趁財政預算案發放電子消費券，不妨入手一個心水包包！萬元價格可以買到Bottega Veneta Cassette斜孭袋、GUCCI Ophidia迷你袋等選擇，男女都可入手！

消費券購物提案【10】名牌銀包/卡套（約$5,000）

同樣道理，如果嫌買個名牌手袋太昂貴，又想讓自己手上多個名牌單品，其實名牌銀包或卡套都是入手好選擇。Loewe、Bottega Veneta、GUCCI、Tommy Hilfiger等品牌銀包都$5,000左右就有好多好選擇，而且包含不同間隔款式，符合不同需要，實用性高！

【更多提案！】疫情下購買快速測試套裝（$39起）

本港第五波疫情來勢洶洶，外出檢測人多擠迫又有一定風險，有不少港人考慮使用新冠病毒快速測試套裝，快速得知結果。目前市面上有不同款式的快速測試套裝，最平只需要$39起。

延伸閱讀：快速測試套裝19大購買方法 屈臣氏/萬寧/網購$39起！延伸閱讀：快速測試套裝使用方法一覽 將採樣棒伸入鼻腔後要點做？