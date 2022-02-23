蓮花清瘟膠囊宣稱具備治療流行性感冒、發燒、肌肉痠痛、鼻塞流涕、咳嗽、頭痛等病徵，近日吸引全港市民瘋搶，卻有指市面上出現2款未經註冊的藥物，分別為「以岭连花清瘟胶囊」及「蓮花清瘟膠囊」。消費者委員會（消委會）呼籲曾購買相關藥物市民應盡快停用，並將藥物交至指定地方。

2款未經註冊蓮花清瘟膠囊市面兜售 消委會籲停食並交至指定地方

消委會今日（23日）於選擇月刊社交媒體專頁公布消息，指衞生署根據情報，突擊搜查多區藥店，檢獲2款未經註冊藥品，分別命名為「以岭连花清瘟胶囊」(Yiling Lianhua Qingwen Jiaonang) 及「蓮花清瘟膠囊」(Lotus Qingwen Capsules)。

（示意圖）（鄭子峰攝）

消委會稱，暫時仍處於調查階段，暫未接獲相關不良反應報告，但表示衞生署指出，未經註冊藥品的安全、品質及成效均未經證實，可能對公眾健康構成風險，並呼籲市民應立即停用未經註冊藥品。

（圖片來源：消費者委員會）

消委會建議市民將未經註冊藥品親自送至衞生署中醫藥規管辦公室銷毀，並提醒香港市民，所有已註冊的中成藥及藥劑製品須附「HKC-XXXXX」，「HKP-XXXXX」或 「HK-XXXXX」的香港註冊編號。

衞生署中醫藥規管辦公室

地址：觀塘巧明街100號 Landmark East 友邦九龍大樓16樓衞生署中醫藥規管辦公室