【3月生日優惠】3月生日必看3月生日優惠！3月生日的壽星有20大生日優惠著數，壽星當月可以免費食2大餐廳，包括自助餐、半島西餐，亦可享免費生日蛋糕，3月壽星亦可享用多間熱門商戶以及酒店的購物優惠。即看2022年3月食玩買生日優惠一覽！



（下列優惠以發稿日為準，最終價格視乎個別餐廳而定）

（因疫情影響，生日優惠或受到處所關閉影響，最終優惠情況視乎個別處所而定）

3月生日優惠｜20大食玩買生日優惠 免費歎半島西餐/酒店按摩優惠

（香港半島酒店圖片）

3月生日優惠 【1】La Famille：3月之星免費換蛋糕

即睇3月幸運兒：3月生日優惠｜La Famille免費送戚風蛋糕 指定生日日期壽星免費攞

每個月都設有生日活動的連鎖蛋糕店La Famille今個月繼續推出生日活動，指定日期生日的3月壽星即可登記免費換取戚風蛋糕一件，即睇今個月幸運兒生日日期！

3月生日優惠 【2】半島酒店大堂茶座：壽星免費

半島酒店的大堂茶座被譽為香港最優雅的茶敘地點之一，最近推出非常吸引的「快樂生辰獎賞」生日優惠，壽星於生日當日惠顧三道菜西式晚餐，每4位惠顧，即可享1位免費及獲贈生日蛋糕一個。不過因晚市堂食取消，所以暫時在午市可享用生日優惠。

注意需於3日前預訂，用餐時需出示出生日期證明，如要取消訂座要最少1日前通知。

大家需要注意，在限聚令下，即使有4人同行優惠，堂食亦需要兩人一枱。

香港半島酒店 大堂茶座 The Lobby

地址：尖沙咀梳士巴利道22號香港半島酒店大堂

電話：2696 6772／2696 6693

收費：午餐$468/位，另收加一服務費；三道菜晚餐$488/位，另收加一服務費



3月生日優惠【3】皇家太平洋酒店柏景餐廳：買一送一

皇家太平洋酒店可以使用免費信和薈會員優惠，生日月內二人同行惠顧柏景餐廳自助午餐，需要先免費登記成為信和酒店集團「Sino Club」會員，下載會員app後憑生日自助餐電子券，壽星便可以免費，再送生日蛋糕及2杯餐酒。

不過柏景餐廳自助午餐在3月12日才重開，最新詳情要留意官方網站。

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皇家太平洋酒店 柏景餐廳

地址：尖沙咀皇家太平洋酒店園景翼2樓

電話：2738 2322

自助晚餐收費：（星期日至四及公眾假期）成人$608／小童$368；（星期五、六及公眾假期前夕）成人$668／小童$418（需加一服務費）



3月生日優惠【4】城景國際酒店

城景國際酒店City Café推出自助午餐及Amazing 午市「泰」滋味放題，3月生日壽星可在生日正日以及前後三天免費享用半磅生日蛋糕。

生日優惠須在入座前2天預訂。

（城景國際酒店圖片）

城景國際酒店

地址： 油麻地窩打老道23號

電話： 2783 3888



3月生日優惠【5】The Tiffany Blue Box Cafe

The Tiffany Blue Box Cafe推出生日優惠，2人朋友同行，3月生日壽星可免費享用迷你 Blue Box 蛋糕！

大家要在48小時前訂座並說明享用此優惠，而且每位客人至少消費1份全日供應菜單上的套餐。

The Tiffany Blue Box Cafe

地址：尖沙咀北京道一號207-208號店



3月生日優惠【6】麥當勞

成為麥當勞親子會會員，於生日月份可獲發4件麥當雞連可樂優惠券一張。

（官方圖片）

【3月生日優惠 —— 購物生日優惠】

3月生日優惠 【7】Uniqlo

Uniqlo有推生日優惠，下載Uniqlo App會員更可以獲取「$50生日優惠券」，購物滿 $500 即可使用。

3月生日優惠 【8】DON DON DONKI

下載DONKI手機App並登記成為會員，壽星就可獲贈生日禮物一份。

（圖片來源：DON DON DONKI）

3月生日優惠【9】Adidas

Adidas亦有推生日優惠，只要登記成為Adidas銅卡或以上會員，生日即獲高達$200生日優惠券。

3月生日優惠 【10】MUJI 無印良品

完成登記MUJI passport，生日翌月首日便可獲得額外100里數，不過記者溫提只要於生日前完成登記才有優惠。

（無印良品提供）

【3月生日優惠 —— 玩樂生日優惠】

3月生日優惠【11】香港君悅酒店

3月生日壽星可以優惠價購買靜水沁園生日禮遇！壽星只需$2400（原價$2725）購買靜水沁園生日禮遇，就可以享用90分鐘按摩，可以選擇靜水沁園按摩、玫瑰精華油、瑞典式，而且更有一磅生日蛋糕、紅酒或白酒，及個人化禮遇等等。

套餐須於48小時前預約，只適用於星期日至五。

香港君悅酒店

地址： 灣仔港灣道1號

電話： 2588 1234



3月生日優惠【12】香港麗思卡爾頓酒店

香港麗思卡爾頓推出生日禮遇，生日壽星只要$2250即可在生日月份在水療中心享受90分鐘紓緩按摩、於行政酒廊享用輕盈之選美食或下午茶，更可免費獲贈香檳、於水療服務當天免費使用頂樓泳池及健身中心。

香港麗思卡爾頓酒店

地址： 西九龍 Austin Rd W, 1號環球貿易廣場(ICC)

電話： 2263 2263



3月生日優惠【13】香港迪士尼樂園酒店

港人只需預訂香港迪士尼樂園酒店的指定房間優惠或套票，與壽星於生日入住，壽星即可免費獲得樂園門票一張，同行3位親友更有門票85折優惠及免費享用晚餐！

（因疫情影響，生日優惠或受到處所關閉影響，最終優惠情況視乎個別處所而定）

（資料圖片）

3月生日優惠【14】海洋公園

壽星可於生日當天日間免費玩海洋公園，只需於海洋公園票務部出示香港身份證明文件或香港出生證明書就可免費入場。

（因疫情影響，生日優惠或受到處所關閉影響，最終優惠情況視乎個別處所而定）

（資料圖片）

3月生日優惠【15】高先電影院

高先電影院推出會員限定生日優惠，提供會員計劃，成為會員後可享生日優惠。在生日月的首日免費獲贈戲票贈券一張。

（因疫情影響，生日優惠或受到處所關閉影響，最終優惠情況視乎個別處所而定）

3月生日優惠 【16】昂坪360

昂坪纜車於即日起至2022年5月31日推出港人限定生日優惠，香港居民可於生日當天免費乘坐來回昂坪纜車（標準車廂），同行朋友可以8折購買3張即日來回纜車門票。

因應疫情之最新發展，昂坪纜車服務將於2022年1月7日起暫停進行維修保養工程，纜車服務將於維修工程後視乎情況重新開放。於上述纜車服務暫停期間，未能享用生日優惠的人士，可於纜車服務恢復正常當日起計之一個月內，再次享生日免費優惠。

（昂坪360 Ngong Ping 360圖片）

3月生日優惠 【17】Cinema City

只要成為Cinema City VIP會員，生日月份將獲贈1,000分，積分可用作免費換領戲飛一張。

（因疫情影響，生日優惠或受到處所關閉影響，最終優惠情況視乎個別處所而定）

3月生日優惠【18】MCL戲院

MCL會員可在生日月份憑有效會員卡享生日禮遇，包括生日贈券及細爆谷券各一張。

（因疫情影響，生日優惠或受到處所關閉影響，最終優惠情況視乎個別處所而定）

3月生日優惠【19】嘉禾院線

嘉禾院線會員生日月份內消費可獲雙倍積分及額外300積分，積分可換領電影禮券。

（因疫情影響，生日優惠或受到處所關閉影響，最終優惠情況視乎個別處所而定）

3月生日優惠 【20】Sky100

Sky100有推即日起至2022年2月28日，港人於生日月內可免費換領入場門票，只要帶同最少1位最多3位朋友使用生日同行優惠以5折購買門票，就可獲優惠。

受疫情影響，天際100香港觀景台於2022年1月7日暫停開放至另行通知，詳情將於官方網站內公布。