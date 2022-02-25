港鐵班次│港鐵再減班次！最長等12分鐘 外出購物/食飯要預鬆時間

【港鐵班次】港鐵今日宣佈再縮減班次！如果要外出購物、吃飯或上班，記得要預多點時間！港鐵自月中（11日）起縮減非繁忙時段的班次後，今日（25日） 起再更改及調整所有路綫的班次安排，調整後最長需要等12分鐘。

外出購物、用餐要預鬆啲行程時間！

港鐵自本月中（11日）起縮減晚上8時後的班次後，今日（25日）在網站上宣佈再度調整及更改非繁忙時段的班次安排，全線港鐵路綫都有所調整，最長需要等12分鐘！港鐵大部份車站都與商場及熱門購物中心連結，大家如有需要出外採購或用餐，記得要留意最新班次安排，預留多一點時間！

（資料圖片）

由即日起，港鐵將因應日子調整對應路綫班次，每班列車相隔時間由3.6分鐘至12分鐘不等，當中以將軍澳綫每班列車等候時間最長，沿線與「Popcorn」、「新都城中心」、「東港城」、「日出康城」等多個大型商場連結，相信到沿線用餐或購物行程時間都會受影響。

同時，港鐵東鐵綫羅湖及落馬洲站為配合政府防疫措施需暫時關閉，有需要前往可選擇乘坐其他交通工具。

港鐵再縮班次 網民：不如一個鐘一班啦！

自第5波疫情以來，港鐵望以減少班次來對抗疫情，先後2次縮減班次，令候車時間大幅上升，引起大量網民討論。不少網民認為港鐵做法並無意義並批評：「咁每班車咪多咗人！」、「要人等車，多人聚集咪一樣喺度傳播緊病毒」、「依然係有好人需要搭車，咁樣變相地鐵更爆棚，更容易中招」；亦有網民笑嘲：「笨！不如一個鐘一班啦！」、「不如停駛啦！」

大家如有需要外出購物或用餐，記得留意最新安排，預留充裕行程時間，必要時可使用其他交通工具。

港鐵最新非繁忙時段班次安排



星期一至五：

屯馬綫：8分鐘

東涌綫：8分鐘

將軍澳綫（北角至寶琳）：6分鐘

將軍澳綫（調景嶺至康城）：12分鐘



星期六：

南港島綫：7.5分鐘

將軍澳綫（北角至寶琳）：6分鐘

將軍澳綫（調景嶺至康城）：12分鐘

觀塘綫：3.6分鐘

東涌綫：8分鐘

荃灣綫：3.6-6分鐘

港島綫：3.6-5分鐘

屯馬綫：8分鐘



星期六：

南港島綫：7.5分鐘

將軍澳綫（北角至寶琳）：6分鐘

將軍澳綫（調景嶺至康城）：12分鐘

觀塘綫：3.6分鐘

東涌綫：8分鐘

荃灣綫：3.6分鐘

屯馬綫：8分鐘

