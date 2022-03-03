街市停業｜2大街市/熟食市場有確診者！明日關閉消毒 買餸要注意

【街市停業】持續更新街市停業清單！再有2大街市及熟食市場出現初步確診者要關閉消毒，出街買餸要留意！本港多個街市先後出現新冠肺炎初步確診個案，繼上周有超過10個要關閉消毒後，再有2個街市及熟食市場與2019冠狀病毒病個案有關連，要提早關門消毒、明日停業。如果想外出買食材的話，記得留意各區街市最新營業時間！

（2022年3月3日更新）

街市停業｜買餸要注意！再有2大街市/熟食市場出現確診者關閉消毒

疫情嚴峻，連日來各區都有多宗確診新冠肺炎個案，部分個案與食環署轄下街市有關連。食環署今日（3日）宣布，指因應有初步確診個案與長沙灣保安道街市、上環皇后街熟食市場有關連，兩處都提早在晚上7時關閉，明日（4日）亦會全日停業，進行深層清潔和消毒工作。

食環署發言人表示：「食環署已清潔及消毒有關人士工作的範圍。在深層清潔消毒工作進行期間，食環署人員亦會為有關街市公用地方及設施進行徹底清潔及消毒，亦要求有關街市檔戶合作，清潔消毒其攤檔範圍。此外，食環署亦會安排在有關街市附近範圍街道進行清洗消毒。」

食環署又要求街市檔主進行免費檢測或快速測試，並取得陰性結果才回到街市工作，預料保安道街市及皇后街熟食市場最快星期六重開。

至於沙田街市、北葵涌街市、牛池灣街市及黃泥涌街市亦與確診個案有關連，4個街市今日都提早至下午七時關閉，食環署為有關人士工作的範圍、街市公用地方及設施等進行深層清潔消毒工作，預計明日照常營業。

全港各區超過10個街市先後停業，銅鑼灣街市、旺角花園街街市、大埔墟街市、深水埗北河街街市、荃灣楊屋道街市、土瓜灣街市、油麻地街市、上環街市、鴨脷洲街市、石塘咀街市、官塘瑞和街街市，上周都因為出現初步確診個案而要關閉消毒。