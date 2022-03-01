【DONKI黃埔】DONKI疑將於黃埔開分店！黃埔有商場Facebook專頁最新貼文疑預告DONKI即將登陸黃埔，消息一出，不少黃埔居民都表現興奮，紛紛推測新店位置，並表示：「黃埔居民終於有得行DONKI喇！」

DONKI黃埔｜DONKI疑將登陸黃埔！街坊：黃埔終於有DONKI！

（Don Don Donki圖片）

繼DON DON DONKI於1月登陸淘大商場後，疑將疫市擴張，即將於黃埔再開DONKI黃埔分店！紅磡黃埔天地Facebook專頁最新的貼文疑預告DONKI即將登陸黃埔，貼文寫：「#你知道我哋在等你嗎」、「#噹噹」，附圖可見DONKI吉祥物DonPen企鵝，疑暗示DONKI將進駐旗下商場！

（FB @ 紅磡黃埔天地 截圖）

雖然紅磡黃埔天地隨後刪除了Facebook貼文，不過早有居住黃埔的網民截圖與其他街坊分享。DONKI黃埔新分店消息一出，不少黃埔居民都表現興奮，紛紛表示：「黃埔居民終於有得行DONKI喇！」、「難道比我等到？」

（資料圖片）

亦有網民推測DONKI黃埔新店位置，指因疫情影響，黃埔有多間「吉鋪」，而位於時尚坊UNIQLO、H&M等大鋪位相繼結業後未有新租戶，推測DONKI黃埔會登陸時尚坊鋪位。有興趣到DONKI黃埔購物的大家要留意最新詳情喇！