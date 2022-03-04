【百佳/屈臣氏/惠康】百佳、屈臣氏、惠康齊齊推出抗疫優惠，多款抗疫必備居家用品優惠價發售，包括消毒藥水、蔬果、消毒濕紙巾、居家藥物等，低至$5就買得到，想入貨的朋友就要留意喇！

百佳/屈臣氏/惠康優惠 $5起買消毒藥水/蔬果/消毒濕紙巾/居家藥物

（資料圖片）

【1】百佳

百佳宣布，現時各類食品如雞蛋、麵食、米、油、罐頭食品、急凍海產和日用品如廁紙、清潔用品等供應仍然穩定，但為讓更多市民能夠購得所需的食品及日用品，將於即日起對部份產品實施限購，包括米、罐頭食品、麵食、盒裝雞蛋 、廁紙及藥品，每位顧客單一交易每個貨品類別限購五件。

另同步推出抗疫優惠，消毒藥水、蔬果、消毒濕紙巾、消毒濕紙巾、幸福傷風素等均以較優惠價格發售。

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【2】屈臣氏

屈臣氏宣布即日起對全線止痛退燒及傷風感冒產品實施限購，每位顧客單一交易每個貨品類別限購五件。另外於社交媒體Facebook宣布推出一系列抗疫優惠，其中以嶺連花清瘟膠囊24粒裝將以$49發售，售完即止。

【3】惠康

惠康推出疫情優惠，在惠康買滿$88即抽即獎，有機會贏取50吋智能電視、人氣家電、yuu分同現金券。另外購買指定商品及優惠商品，包括買Oreo曲奇/利脆牌芝士餅、保利牌牛奶、青島啤酒，可獲得多次抽獎機會！

大獎：Samsung 50” Q80A QLED 4K智能電視（4名）

二獎：Panasonic MC-RS1A 智能吸塵機（4名）

三獎：Nespresso Lattissima One 咖啡機（4名）

四獎：40,000 yuu積分（100名）

五獎：$100購物現金券（200名）

六獎：$50購物現金券（400名）

