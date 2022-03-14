【日元匯率】日元匯率再度大跌至5年新低！各位鍾意日本的朋友又有福了！今日（14日）日元匯率又再度大跌，今次更跌至5年來全新低位。不論是想趁低位盡情買日本網購，還是想先買日元留到日後去旅行用，都係好時機！記者更為大家整合5大日本網購網站推介！

（以2022年3月14日下午12時41分計算）

日元匯率大跌至5年新低 網購/買日圓好時機 附5大日本網購推介

（圖片來源：東京旅遊官方網站）

不少香港人都視日本為自己的「鄉下」，每年總要去幾次日本旅行過過癮！即使暫時未可以去旅行，相信大家閑時都會在日本網站上購物或買定多少日元留待日後去旅行用！

今日（14日），日元匯率就再度大跌，今次更跌至5年來最新低位！根據最新日元匯率數據，每100日元只需港幣$6.63就可以買到，比起多年來俗稱的「7算」便宜非常多，大家不防趁低吸納，又或是盡情網購一番。不過由於距離今天收市仍有段時間，建議大家買前都要密切留意日元匯率現況！

（資料圖片）

暫時未可以去日本旅行，除了買家日元日後用，都可以趁匯率低，在日本網站以低價入手心水商品！以下5大日本網購推介，有不少網站可以用國際信用卡或提供國際購物服務，身在香港都可以輕鬆買！

🛍️日本網購推介【1】樂天市場

樂天市場可說是日本購物網站的「龍頭大哥」，商品的豐富程度基本可以秒殺所有購物網站！樂天市場隸屬於日本樂天株式會社，有4萬多家日本註冊企業在樂天市場簽約開店，不用擔心會買到假貨！而且樂天市場更設有積分功能，買得多回贈得多。

樂天市場

國際信用卡：可使用

國際送貨服務：有



🛍️日本網購推介【2】日本Amazon亞馬遜

相信大家對亞馬遜都一家不陌生，日本的亞馬遜網站同樣有品種齊全的商品供大家選購。而且日本亞馬遜的大部份商品由亞馬遜官方自營渠道入貨，同樣不用擔心商品真偽問題！日本亞馬遜網站更可設為中文或英文版面，非常方便！

日本Amazon亞馬遜

國際信用卡：可使用

國際送貨服務：有



🛍️日本網購推介【3】日本Yahoo

雖然香港主流使用Google，不過Yahoo！卻是日本人的每日必逛網站！日本Yahoo！購物平台是近年發展得非常快的網站，不但商品種類豐富，大家可以輕鬆買到由商家直銷的商品，更設有個人拍賣商品功能，可以買到二手貨品或市面已絕版的商品，可說是尋寶的好地方！日本Yahoo！購物同樣可使用國際信用卡及國際購物服務入手商品。

日本Yahoo

國際信用卡：可使用

國際送貨服務：有



🛍️日本網購推介【4】松本清

愛到日本旅行的朋友，相信每次去都一家要在日本的藥妝店掃貨！松本清在日本可說是最大規模的藥妝連鎖店，全國有800多家分店，商品選擇非常多！而官網與實體店相比備貨更齊全，商品涵蓋了醫藥品、飲品、化妝品、保健品、醫療用品等，更會不斷調整價格，定價亦非常便宜，輕鬆入手日本藥妝！松本清官網可使用國際信用卡購物。

松本清

國際信用卡：可使用

國際送貨服務：沒有



🛍️日本網購推介【5】メルカリMercari

メルカリMercari是一個買二手商品和尋寶的好地方，成立短短數年就已經有超過1/4日本人使用！用家可以在メルカリMercari上出售任何物品，所以不論是衣服、玩具、飾物、書本等，任何東西都可以在平台上找找看！而且メルカリMercari的更新及商品出售速度非常快，適合喜愛尋寶的朋友！

不過要注意的是，在メルカリMercari上購物需擁有日本信用卡及日本收貨地址，有興趣的朋友可使用其他代購平台配合使用。

メルカリMercari

國際信用卡：不可使用

國際送貨服務：沒有

