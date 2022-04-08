口罩優惠｜7大口罩優惠最平$1/個！MaskOn靚色口罩88折/救世9折

【口罩優惠】7大口罩品牌推出口罩優惠，最平約$1.5就買到淨色平面口罩！各款口罩包括人氣單色口罩、立體口罩、卡通口罩、圖案口罩等均有優惠！以下整合近期推出的7大口罩優惠，包括MaskOn、同舟口罩、救世Savewo、異度空間工作室等，疫情期間可以趁減價入貨備用！

（4月8日更新）



口罩優惠【1】日本城

日本城不定期推出防疫用品優惠，現購買J&C蕾絲口罩或夢幻漸變色口罩，只要2件或以上即可享8折優惠，其中包括蕾絲口罩（每盒3色）各10片、 夢幻漸變色口罩銀河紫粉或星光月夜（每盒2色）各15片，均一價$48，數量有限，售完即止。

口罩優惠｜日本城限時優惠

優惠日期：即日起（售完即止）

銷售點：日本城門店及網店



口罩優惠【2】MaskOn.

即日起至4月27日，凡於MaskOn.門市及網店消費滿$400，全線產品可享88折優惠！（優惠不適用於指定貨品，詳情請向店員查詢。）

+ 1

口罩優惠｜MaskOn.網店及門市88折優惠

優惠日期：即日起至4月27日

門市地址：

將軍澳唐賢街 9 號 PopCorn 1 期 F05 鋪

中環皇后大道中93號及德輔道中80號中環街市2樓239 & 240號鋪

元朗元龍街9號形點I 1樓1093號鋪

沙田沙田正街 18-19號新城市廣場第三期 3樓 A371店舖

尖沙咀梳士巴利道18號K11 Musea 3樓 LA 301 & 302 號店

銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場 B2層 B232舖

金鐘金鐘道93號LAB CONCEPT金鐘廊 1樓 D07舖



口罩優惠【3】救世 Savewo

救世Savewo早前宣布收到不少客人訴求，因此重新再推出已停產的PremiumMask（150mm） 純白色，同時推出粉紅色版本，目前PremiumMask 超卓口罩全系列合共10款列陣，均一價$69（原價$99），大家記得把握機會！

口罩優惠｜救世 Savewo口罩優惠

優惠日期：即日起



口罩優惠【4】同舟 United

由即日起，文具佬生活百貨推出同舟Unite Mask口罩清貨優惠，多款花紋口罩、聯乘人氣插畫師圖案口罩、漸變色口罩及淨色口罩低至4折發售，其中狗狗口罩最平$30/30個，平均只需$1/個！更多優惠詳情請向店員查詢。

+ 3

口罩優惠｜同舟 United 口罩清貨優惠

優惠日期：即日起至另行通知

門市地址：

火炭坳背灣街57號利達工業中心地下7A鋪

觀塘成業街16號怡生工業中心地下F號鋪

尖沙咀金馬倫道17號地下A號舖（水門雞飯對面）

九龍灣宏開道8號其士商業中心地下6號舖

新蒲崗大有街1號勤達中心地下C鋪

荔枝角青山道489-491號香港工業中心地下C5鋪

中環德輔道中59號中南行地下及地庫



口罩優惠【5】Maskology

為慶祝店舖成立2周年及V City新店開幕，由即日起至2022年4月24日，Maskology網店及全線門市自家品牌產品可享88折優惠，同時可享會員折扣優惠，低至79折！網店購物折實後滿$500，可免運費。

另外，購買3D立體口罩系列亦可享限時優惠，現選購任何4盒「3D Mask系列」，可享9折優惠，並同時可享會員折扣，優惠低至81折。

口罩優惠｜Maskology網店及門市88折優惠

優惠日期：即日起至4月24日

門市地址：

尖沙咀河內道18號K11 Art Mall 2/F, 213A號舖

銅鑼灣禮頓道77號禮頓中心G07號舖

九龍塘達之路80號又一城L1-21號舖

屯門鄉事會路83號V City, MTR層, M-27號舖

西九龍海庭道18號奧海城2期UG70B號舖



口罩優惠【6】理的

Ultra Ready 理的推出限時優惠，現凡於理的網店購物，即可享全店7折優惠（部份原箱優惠除外）。優惠只限順豐送貨，詳情可前往官方Facebook或網店查詢。

（圖片來源：理的）

口罩優惠｜理的口罩限時優惠

優惠日期：即日起至2022年4月10日

銷售點：理的網店



口罩優惠【7】異度空間工作室

異度空間工作室近日亦推出口罩優惠，印有型格圖案的Common Sense is NOT Common系平面口罩，由原價$70/15片，減$30/15片！會員折實後更可以減多$5，即每個約$1.6就買到！

口罩優惠｜異度空間工作室 Common Sense is NOT Common

價錢：$30/15片（折後$25/15片）

規格：ASTM Level 3、EN14683 Type IIR

尺寸：17.5cm x 9.5cm ± 3mm



口罩優惠｜異度空間工作室 Snoopy隱藏版立體口罩

價錢：$60/10片（折後$50/10片）

規格：KF94認證、ASTM Level 3、EN14683 Type IIR

