圍方The Wai︳大圍新商場7月22開幕！萬呎MUJI/超市/150間店進駐

最新消息：大圍站上蓋新商場「圍方The Wai」 官方宣佈將於7月22日起正式試業！圍方共4層，面積約65萬平方呎，料近150個商戶進駐。

(圍方 The Wai 官方FB)

MUJI無印良品逾萬呎新店亦即將進駐，並料於7月開幕，屆時各大餐廳、酒樓、超市等將陸續進駐圍方The Wai，沙田區的朋友日後又有一個全新好去處喇！

圍方The Wai MUJI逾萬呎新店進駐

港鐵大圍站上蓋全新商場大圍新商場「圍方The Wai」將於7月22日開幕！「圍方The Wai」早前預計商場將會於2023年分兩期開幕，商場面積達65萬呎，樓高4層，預料將有逾150間商戶進駐。

大圍新商場「圍方The Wai」料2023年陸續開幕。（模擬圖）（圖片來源：港鐵）

MUJI無印良品最新宣布，其第19間香港分店將於今年7月在「圍方The Wai」正式開業，屬沙田區內第2間店舖。新店總面積逾11,000 平方呎，將提供男、女及童裝服飾、生活雜貨、MUJI to GO旅行用品和食品等日用品選擇！

「圍方The Wai」進駐商戶以娛樂消閒、零售及餐飲為主，港鐵於去年初表示已經租出近15%商戶面積，包括餐廳、超市及大型酒樓，到時相信會成為區內難得的美食集中地。

大圍新商場「圍方The Wai」設有全港最大、13,000呎室內單車停車場（模擬圖）（圖片來源：港鐵）

13,000呎室內單車停車場 料全港最大

此外，商場將提供約390個車位及39個電單車位，同時更設有全港最大、13,000呎室內單車停車場，提供330個單車泊位，並設有一系列單車配套，入口直接連通區內單車徑，大家於沙田區內踩單車時，可以隨時停泊在單車停車場，上去商場行逛或者祭祭五臟廟！

大圍新商場「圍方The Wai」中庭採取開放式設計，透視感極強。（模擬圖）（圖片來源：港鐵）

大圍新商場「圍方The Wai」於2至4樓更設有合共約80,000呎的綠化休憩空間，大家逛街醫肚之餘，可以在綠化休憩空間歇息放鬆；中庭更採取開放式設計，透視感極強；2樓中庭更設有5,000呎表演空間，將不時舉辦展覽及表演活動。