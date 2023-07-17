大圍The Wai圍方7.22開幕　英皇戲院/4千呎咖啡店/新品牌進駐更新

大圍「圍方The Wai」7月22日開幕，新店進駐消息此起彼落，大圍有史以來第一間戲院--英皇戲院Plus+即將開幕。另外，MUJI、UNIQLO 、UNDER THE ROOF4,000呎咖啡店、新加坡傳奇「海南雞飯」Chatterbox Café鐵定在圍方落戶。



大圍終於有戲院 ！英皇戲院 Plus+

「英皇影院集團」與「麗新集團MCL院線」建全新品牌 - 英皇戲院 Plus+，提供更多優質戲院。英皇戲院 Plus+佔地兩層設6間獨立影院，提供共912個座位，是全港首間全院配備全新杜比®️ System131 銀幕揚聲器的戲院，包括185個座位的杜比全景聲 (Dolby Atmos) 影院，將提供開幕優惠，及多款美食餐單。

UNDER THE ROOF 野田珈琲+LOBBY BY HAIR CORNER

UNDER THE ROOF結合野田珈琲生豆專門店、LOBBY BY HAIR CORNER，佔地4,000呎。濃濃日本風的咖啡店，以日本傳統建築為藍圖，用上屋樑、木柱、水泥、枯山水及海浪特色牆區間，咖啡店內專設「新鮮焙煎」房，客人可觀看咖啡生豆、焙煎和沖煮的不同環節，可預約「咖啡沖煮體驗」，從20多種不同專業咖啡器具挑選自己的偏好，再從90款咖啡豆中選出適合自己的口味，體驗沖煮咖啡的樂趣。店內一隅有首間「野甜屋」洋食甜品部，有米芝連二星的甜品師、日籍餅師及野田資深烘焙師團隊共同企劃，多款日系風格創意甜品，讓食客體驗一趟上佳的味覺之旅。

（UNDER THE ROOF提供）

Chatterbox Café 新加坡傳奇海南雞飯

新加坡知名餐廳Chatterbox在香港掀起海南雞飯熱潮，新店進駐圍方，於7月22日開幕。一系列招牌菜式，如文華海南雞飯、新加坡白胡椒肉骨茶、星洲脆香麥皮海蝦、新加坡亞參金目鱸魚、椰子沙冰、招牌椰子雪糕及經典星洲彩色刨冰等大家去品嚐。

（圖片來源︰Chatterbox Café Hong Kong FB）

其他入戶圍方新店包括︰UNIQLO 、誠品書店 、北京樓、千兩 、麥當勞 、NOC Coffee Co.、Paper Stone Bakery 、燒肉like 、和風式按摩店「松 ‧ Sung Massage 」、New Balance、日本遊戲機中心NAMCO、nsew、Shumiya趣味家、IDEAS專賣Disney官方授權產品、鞋履品牌THE KORNER.……

早前已預告，大圍站上蓋新商場「圍方The Wai」 官方宣佈於7月22日起正式試業！圍方共4層，面積約65萬平方呎，料近150個商戶進駐。

(圍方 The Wai 官方FB)

MUJI無印良品逾萬呎新店亦即將進駐，並料於7月開幕，屆時各大餐廳、酒樓、超市等將陸續進駐圍方The Wai，沙田區的朋友日後又有一個全新好去處喇！

（模擬圖）（圖片來源：港鐵）

MUJI逾萬呎新店進駐

港鐵大圍站上蓋全新商場大圍新商場「圍方The Wai」將於7月22日開幕！「圍方The Wai」早前預計商場將會於2023年分兩期開幕，商場面積達65萬呎，樓高4層，預料將有逾150間商戶進駐。

大圍新商場「圍方The Wai」料2023年陸續開幕。（模擬圖）（圖片來源：港鐵）

MUJI無印良品最新宣布，其第19間香港分店將於今年7月在「圍方The Wai」正式開業，屬沙田區內第2間店舖。新店總面積逾11,000 平方呎，將提供男、女及童裝服飾、生活雜貨、MUJI to GO旅行用品和食品等日用品選擇！

「圍方The Wai」進駐商戶以娛樂消閒、零售及餐飲為主，港鐵於去年初表示已經租出近15%商戶面積，包括餐廳、超市及大型酒樓，到時相信會成為區內難得的美食集中地。

大圍新商場「圍方The Wai」設有全港最大、13,000呎室內單車停車場（模擬圖）（圖片來源：港鐵）

13,000呎室內單車停車場 料全港最大

此外，商場將提供約390個車位及39個電單車位，同時更設有全港最大、13,000呎室內單車停車場，提供330個單車泊位，並設有一系列單車配套，入口直接連通區內單車徑，大家於沙田區內踩單車時，可以隨時停泊在單車停車場，上去商場行逛或者祭祭五臟廟！

大圍新商場「圍方The Wai」中庭採取開放式設計，透視感極強。（模擬圖）（圖片來源：港鐵）

大圍新商場「圍方The Wai」於2至4樓更設有合共約80,000呎的綠化休憩空間，大家逛街醫肚之餘，可以在綠化休憩空間歇息放鬆；中庭更採取開放式設計，透視感極強；2樓中庭更設有5,000呎表演空間，將不時舉辦展覽及表演活動。