The Wai圍方7.22開幕　agnès b.優惠/英皇戲院/新品牌進駐更新

大圍「圍方The Wai」7月22日開幕,新店進駐消息此起彼落,大圍有史以來第一間戲院--英皇戲院Plus+即將開幕。另外,MUJI、UNIQLO 、UNDER THE ROOF4,000呎咖啡店、新加坡傳奇「海南雞飯」Chatterbox Café鐵定在圍方落戶。



大圍終於有戲院 !英皇戲院 Plus+

「英皇影院集團」與「麗新集團MCL院線」建全新品牌 - 英皇戲院 Plus+,提供更多優質戲院。英皇戲院 Plus+佔地兩層設6間獨立影院,提供共912個座位,是全港首間全院配備全新杜比®️ System131 銀幕揚聲器的戲院,包括185個座位的杜比全景聲 (Dolby Atmos) 影院,將提供開幕優惠,及多款美食餐單。

agnès b.及agnès b. café新店優惠

(agnès b.提供)

agnès b.新店位於圍方商場2樓,主入口為agnès b.主題,另一入口則以品牌的年輕支線SPORT b.為主題。由7月22日起至8月22日,agnès b.圍方店優惠:

1.單一淨消費滿HK$2,500或以上,獲贈SPORT b.旅行轉插或SPORT b. 限量版DINO不鏽鋼杯乙份,數量有限,送完即止。

2.單一淨消費任何貨品滿HK$3,000元或以上,或單一淨消費SPORT b.貨品滿HK$2,000元或以上,可成為AMI AGRENT會員*,享受agnès b.的會員購物、生日禮遇及agnès b. café餐飲9折優惠。

3.憑agnès b. 圍方店的即日消費發票正本,可於agnès b. café圍方店尊享八折優惠一次。價惠只限星期一至五,星期六日及公眾假期除外。

(agnès b.提供)

agnès b. Café圍方店將於7月22日至31日期間,顧客可以HK$88元,買總值HK$109元「優惠組合」,包括一杯飲品及一件迷你蛋糕。

(agnès b.提供)

*優惠組合可選擇價值HK$55元或以下的飲品,及價值HK$54元的迷你蛋糕。迷你蛋糕數量有限,售完即止。

UNDER THE ROOF 野田珈琲+LOBBY BY HAIR CORNER

UNDER THE ROOF結合野田珈琲生豆專門店、LOBBY BY HAIR CORNER,佔地4,000呎。濃濃日本風的咖啡店,以日本傳統建築為藍圖,用上屋樑、木柱、水泥、枯山水及海浪特色牆區間,咖啡店內專設「新鮮焙煎」房,客人可觀看咖啡生豆、焙煎和沖煮的不同環節,可預約「咖啡沖煮體驗」,從20多種不同專業咖啡器具挑選自己的偏好,再從90款咖啡豆中選出適合自己的口味,體驗沖煮咖啡的樂趣。店內一隅有首間「野甜屋」洋食甜品部,有米芝連二星的甜品師、日籍餅師及野田資深烘焙師團隊共同企劃,多款日系風格創意甜品,讓食客體驗一趟上佳的味覺之旅。

(UNDER THE ROOF提供)

韓國燒烤餐廳갈비궁 Galbi Gung 最上等牛肋骨

招牌菜最上等牛肋骨足有半節手臂長,肉嫩甘香,絕不與硬與韌拉上關係,啖啖濃郁牛味。另一款甕漬牛肋骨用了韓國秘製醬汁醃製,肉質柔嫩。其他美食包括韓式壽喜燒和牛西冷、蔥蒜牛舌、梨汁挑骨雞翼、黑毛豬二重奏等。

(갈비궁提供)

갈비궁 Galbi Gung

地址︰圍方3樓 331 號舖



Chatterbox Café 新加坡傳奇海南雞飯

新加坡知名餐廳Chatterbox在香港掀起海南雞飯熱潮,新店進駐圍方,於7月22日開幕。一系列招牌菜式,如文華海南雞飯、新加坡白胡椒肉骨茶、星洲脆香麥皮海蝦、新加坡亞參金目鱸魚、椰子沙冰、招牌椰子雪糕及經典星洲彩色刨冰等大家去品嚐。

(圖片來源︰Chatterbox Café Hong Kong FB)

其他入戶圍方新店包括︰UNIQLO 、誠品書店 、北京樓、千兩 、麥當勞 、NOC Coffee Co.、Paper Stone Bakery 、燒肉like 、和風式按摩店「松 ‧ Sung Massage 」、New Balance、日本遊戲機中心NAMCO、nsew、Shumiya趣味家、IDEAS專賣Disney官方授權產品、鞋履品牌THE KORNER.……

早前已預告,大圍站上蓋新商場「圍方The Wai」 官方宣佈於7月22日起正式試業!圍方共4層,面積約65萬平方呎,料近150個商戶進駐。

(圍方 The Wai 官方FB)

MUJI無印良品逾萬呎新店亦即將進駐,並料於7月開幕,屆時各大餐廳、酒樓、超市等將陸續進駐圍方The Wai,沙田區的朋友日後又有一個全新好去處喇!

(模擬圖)(圖片來源:港鐵)

MUJI逾萬呎新店進駐

港鐵大圍站上蓋全新商場大圍新商場「圍方The Wai」將於7月22日開幕!「圍方The Wai」早前預計商場將會於2023年分兩期開幕,商場面積達65萬呎,樓高4層,預料將有逾150間商戶進駐。

大圍新商場「圍方The Wai」料2023年陸續開幕。(模擬圖)(圖片來源:港鐵)

MUJI無印良品最新宣布,其第19間香港分店將於今年7月在「圍方The Wai」正式開業,屬沙田區內第2間店舖。新店總面積逾11,000 平方呎,將提供男、女及童裝服飾、生活雜貨、MUJI to GO旅行用品和食品等日用品選擇!

「圍方The Wai」進駐商戶以娛樂消閒、零售及餐飲為主,港鐵於去年初表示已經租出近15%商戶面積,包括餐廳、超市及大型酒樓,到時相信會成為區內難得的美食集中地。

大圍新商場「圍方The Wai」設有全港最大、13,000呎室內單車停車場(模擬圖)(圖片來源:港鐵)

13,000呎室內單車停車場 料全港最大

此外,商場將提供約390個車位及39個電單車位,同時更設有全港最大、13,000呎室內單車停車場,提供330個單車泊位,並設有一系列單車配套,入口直接連通區內單車徑,大家於沙田區內踩單車時,可以隨時停泊在單車停車場,上去商場行逛或者祭祭五臟廟!

大圍新商場「圍方The Wai」中庭採取開放式設計,透視感極強。(模擬圖)(圖片來源:港鐵)

大圍新商場「圍方The Wai」於2至4樓更設有合共約80,000呎的綠化休憩空間,大家逛街醫肚之餘,可以在綠化休憩空間歇息放鬆;中庭更採取開放式設計,透視感極強;2樓中庭更設有5,000呎表演空間,將不時舉辦展覽及表演活動。