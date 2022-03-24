中環Cafe推無限時放題套餐！人均$148起　20款主菜/飲品任食任飲

【飲食優惠】疫情持續反覆，各大小食肆紛紛變陣推出新優惠吸客！中環一間Cafe推出全日優惠，人均$148起任飲任食20款主食、小食、甜品和特飲，最重要是可以無限時任坐，二人同行更送一份雞翼，需要在家工作（Work From Home）的朋友，如果想轉換環境、心情，可能是個不錯的選擇！

（圖片來源：Sogno cafe+）

位於中環的「Sogno Cafe+」主打西餐、特色甜品和特飲，最近推出全新優惠套餐，人均$148起，就可以在Cafe無限任飲任食20款精選主食、小食、甜品和特飲，全日無限時任坐，悠閒度過午後時光，而需要WFH的朋友也可以轉個環境工作！

由即日起至4月2日，逢星期一至六12:00-17:45（截單時間為17:00），全日任食任坐優惠套餐每人$148；由4月4日起至4月20日，收費則會調整至每位$178，同樣全日任食任坐。優惠期間，二人同行更可獲贈玫瑰雞翼一客。

今次優惠供應的任飲任食款式多達20款，有齊主食、小食及甜品，款式包括明太子卡邦尼意粉、 黑松露鴨胸野菌意粉、炸魚柳配薯角、黑松露薯角、他他醬蝦多士、吞拿魚碎蛋千層酥、田園麻醬沙律、英倫玫瑰鬆餅 、伯爵茶戚風蛋糕、麻薯窩夫配雪糕等。

飲品方面選擇頗多，凍熱飲品都有，款式包括牛油果芝士奶蓋沙冰、水蜜桃菠蘿沙冰、柳橙冰綠茶、朱古力咖啡、牛奶咖啡、美式咖啡、檸檬伯爵茶、粒粒冰蜜桃伯爵茶、熱桑葚藍莓果茶、伯爵茶等。

Sogno Cafe+

地址：中環威靈頓街97號威利大廈2樓D室

電話：9148 8776 / 9272 3004 （WhatsApp）

營業時間：12:00-18:00（星期一至六）

*逢星期日休息。

