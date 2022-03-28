源自於希臘的著名雪糕糖果屋Hans & Gretel，正式登陸銅鑼灣開店，主打超高「顏值」的童話式甜品，包括提供逾20款意大利雪糕，另有超人氣的煙囪蛋糕、冬甩等，不但食物賣相吸引，連店舖裝潢都以糖果屋為形象，滿佈童話氣氛，打卡一流！

希臘雪糕糖果屋登陸銅鑼灣！逾20款意大利雪糕 煙囪蛋糕/夢幻冬甩

希臘著名雪糕糖果品牌Hans & Gretel，在全球各地具有相當人氣，目前於多個國家都設有分店，其中包括英國、德國、土耳其、杜拜等，主打逾20款意大利雪糕（Gelato），如薄荷朱古力、開心果、焦糖等，並有各款超美甜品！品牌早前驚喜襲港，進駐銅鑼灣開首間分店，並繼續沿用其糖果屋主題，提供超美打卡場地！

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Hans & Gretel銅鑼灣店樓高2層，店面佈置猶如大型糖果屋，同時以樹籐及人偶作為裝飾，更有不少色彩繽紛的糖果作擺設，童話的氣氛滿滿！店內提供多款賣相精美的甜品，其中包括人氣必試的肉桂煙囪蛋糕，配上朱古力醬及自選意大利雪糕，並有不少精美糖果作為配料，非常吸睛！

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泡泡華夫餅亦是店內人氣之選，主要以雞蛋仔包裹著自選雪糕或雪葩，相當具有香港風味，並配有超可愛的棉花糖，而且雞蛋仔即叩即製，口感香脆，配上質地軟滑的雪糕，層次豐富！此外，店舖亦提供各款鬆軟冬甩，有興趣的甜品控們，記得前往打卡「影靚相」喇！

Hans & Gretel Hong Kong 詳情

地址：銅鑼灣東角道26號怡安大廈地下6-8號舖

營業時間：10:00 - 22:00（星期一至日）

電話：3568 1192

