自助餐優惠2022｜自助餐17大最新優惠！任食生蠔/龍蝦人均$248起

自助餐優惠2022 17大優惠一文睇清！各大酒店及餐廳推出全新Buffet優惠，無限任食生蠔、龍蝦、蟹腳及和牛等，成人價折後人均只需$248起，部分更推出同行小童免費優惠，或送生日蛋糕！

自助餐優惠2022｜17大最新全新Buffet優惠！任食生蠔/和牛人均$248起

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自助餐優惠2022【1】富麗敦海洋公園酒店星耀廳自助午餐+晚餐

第1個自助餐優惠就是富麗敦海洋公園酒店星耀廳自助午餐及晚餐。海洋公園全新富麗敦海洋公園酒店終於開幕！酒店全天候自助餐廳星耀廳亦同步開業，自助餐以東西方經典美食為主題，尤其主打各式各樣地中海及亞洲特色風味菜式，並設有多個即席烹調美食區，更有磚爐新鮮烤焗披薩。而餐廳與戶外平台相連，大家享用美食之餘，更可以一邊欣賞南中國海美景，無論陽光充沛抑或日落時分，景色都相當吸引。

自助餐優惠2022【1】富麗敦海洋公園酒店星耀廳自助午餐+晚餐

地址：香港將軍澳唐德街 3 號香港九龍東皇冠假日酒店 1 樓

優惠日期：2022年7月6日至8月31日

銷售日期：2022年7月5日中午12時起至2022年7月11日（經KKday預訂）



1. 富麗敦海洋公園酒店星耀廳自助午餐

價格：成人每位548起

供應時段：12:00-14:30



2. 富麗敦海洋公園酒店星耀廳自助晚餐

價格：

星期一至四：成人每位$688起

星期五至日及公眾假期：成人每位港幣 688 元

供應時段：

首輪：每天下午 5 時 30 分至晚上 7 時 30 分

次輪：每天晚上 8 時至 10 時



自助餐優惠2022【2】九龍東皇冠假日酒店自助午餐+晚餐

位於將軍澳的九龍東皇冠假日酒店，推出自助午餐及晚餐優惠低至68折！經KKday預訂，自助午餐折後人均只需$262，歎到即開生蠔、青口、白蜆等多款凍海鮮，以及刺身壽司、燒紐西蘭草飼肉眼牛扒及10多款甜品，連任飲即磨咖啡、紅茶或果茶！

至於自助晚餐折後每位低至$403起，同樣歎到即開生蠔、松葉蟹腳、青口等凍海鮮，另有多款熱葷包括蟹肉蛋白扒豆腐、西班牙海鮮飯及原盅燉淮山杞子鮑魚雞湯等。甜品方面，則有芒果千層酥、歌劇院蛋糕，可以食足3小時！

自助餐優惠2022【2】九龍東皇冠假日酒店自助餐

地址：香港將軍澳唐德街 3 號香港九龍東皇冠假日酒店 1 樓

優惠日期：2022年7月6日至8月31日

銷售日期：2022年7月5日中午12時起至2022年7月11日（經KKday預訂）



1. 九龍東皇冠假日酒店「蠔得喜」自助午餐連無限暢飲

價格：成人每位$262起

供應時段：12:00-14:30



2. 九龍東皇冠假日酒店「生蠔.松葉蟹腳.鴨肝」自助晚餐連無限暢飲

價格：成人每位$403起

供應時段：18:30-21:30



自助餐優惠2022【3】香港朗廷酒店自助午餐+晚餐

尖沙咀的香港朗廷酒店The Food Gallery自助餐，自助午餐2小時任食，必食時令新鮮生蠔、瑞典小龍蝦、冰島翡翠螺、鳳尾蝦、加拿大青口、燒牛肉、大阪燒、印度咖喱魚、蒸醉蝦；自助晚餐則4小時任食時令新鮮生蠔、熟龍蝦、瑞典小龍蝦、冰島翡翠螺、鳳尾蝦、加拿大青口、燒牛扒、香煎鴨肝、避風塘龍蝦鉗、重慶紙包魚等菜餚。現經KKday預訂，成人每位$390起。

自助餐優惠2022【3】香港朗廷酒店自助餐

地址：香港九龍尖沙咀北京道8號

優惠日期：2022年6月25日至7月31日

銷售日期：即日起至2022年7月7日（經KKday預訂）



香港朗廷酒店 The Food Gallery 自助餐

價格：成人每位$390起

供應時段：11:45-13:45；12:00-15:00；14:15-16:15



自助餐優惠2022【4】城景國際City Café自助午餐+晚餐

城景國際7月起推出全新「和風‧剌身‧龍蝦自助晚餐」，每位$478起任食一系列日式刺身如北海道帶子、三文魚、甜蝦、金槍魚等，仲有現場即製廣島蠔、海老等天婦羅炸物；每位更可獲贈「黃金蟹籽醬焗波士頓龍蝦」一客，生日客人更可獲贈生日蛋糕半磅！至於自助午餐同樣有優惠，每位低至$248起就歎得到！

詳情：城景國際自助餐人均$248起！自助晚餐送龍蝦、任食生蠔及雪花蟹腳

圖片來源：城景國際

自助餐優惠2022【5】灣景國際自助晚餐

灣景國際灣景廳推出「鮑魚．黑毛豬」自助晚餐，任食鮑魚、西班牙黑毛豬、麵包蟹、新西蘭生蠔、藍青口等冰鎮海鮮及多款精美甜品，每位$498起就歎得到！

圖片來源：灣景國際

自助餐優惠2022【5】灣景國際自助餐

地址：灣仔港灣道4號

優惠日期：2022年6月20日至7月31日



「鮑魚．黑毛豬」自助晚餐

供應時段：18:30-21:30

星期一至四：成人$498 / 長者$468 / 小童$428

星期五至日、公眾假期及前夕：成人$538 / 長者$508 / 小童$478

*已包括加一服務費

*須於成功訂位當日起三天內預繳每位$100訂金



自助餐優惠2022【6】北角海逸酒店自助晚餐

北角海逸酒店官網eShop推出自助晚餐優惠，凡於官網預訂「蠔」歎龍蝦自助晚餐可享75折，再送可於下次使用的$50自助晚餐券，折後人均$460起，即可任食即開生蠔、松露芝士焗龍蝦、長腳蟹、燒羊脾等。

自助餐優惠2022【6】北角海逸酒店自助餐

地址：北角英皇道665號

優惠日期：2022年7月1日至7月31日



「蠔」歎龍蝦自助晚餐+$50自助晚餐券（4/6/8位成人同行快閃優惠）

價格：$2,038起/4位；$3,068起/6位；$4,028起/8位（已包括加一服務費）



「蠔」歎龍蝦自助晚餐+$50自助晚餐券

價格：成人$550.4起（已包括加一服務費）



自助餐優惠2022【7】8度海逸酒店自助晚餐

8度海逸酒店全新自助餐優惠出爐，由即日推出全新「環球聚會自助晚餐」，主打一系列豐盛海鮮，無限任食來自法國、美國或愛爾蘭生蠔、鱈場蟹腳、黑松露汁鵝肝，以及多款熱葷美食菜式，限時預訂自助餐優惠低至72折！

詳情：8度海逸酒店自助餐優惠低至72折 無限任食法國生蠔+鵝肝+鱈場蟹腳

（圖片來源：8度海逸酒店）

自助餐優惠2022【8】都會海逸酒店自助晚餐

紅磡都會海逸酒店推出「味遊大江南北」海鮮自助晚餐，凡經酒店eShop訂購可享8折優惠！自助晚餐歎到重慶酸菜魚、北京填鴨、藥膳花雕醉雞鍋、水煮牛肉等來自大江南北的特色菜餚；不少得還有冰鎮海鮮區，供應熟龍蝦、雪花蟹腳、翡翠螺、青口、凍蝦，以及現切刺身壽司等。甜品方面推介意大利芝士榴槤蛋糕及奧斯卡蛋糕。

自助餐優惠2022【8】都會海逸酒店自助餐

地址：九龍紅磡都會道7號都會海逸酒店7樓

優惠日期：2022年7月1日至7月31日



「味遊大江南北」海鮮自助晚餐

價格：成人$708起；小童$478起

供應時段：星期一至五18:30-22:00；星期六至日及公眾假期（首輪）17:00-19:15、（次輪）19:45-22:00

*於酒店eShop訂購可享8折優惠，另收原價加一服務費



自助餐優惠2022【9】馬哥孛羅香港酒店自助午餐

馬哥孛羅香港酒店咖啡廳自助餐午餐優惠，經KKday預訂，人均$358就可以歎到多款精選冰鎮海鮮包括翡翠螺、青口、蜆及凍蝦等，更有大廚即席炮製招牌龍蝦意粉。

圖片來源：馬哥孛羅香港酒店

自助餐優惠2022【9】馬哥孛羅香港酒店

地址：九龍尖沙咀海港城廣東道3號

優惠日期：即日起預訂



馬哥孛羅香港酒店自助午餐

供應時段：12:00-14:30

價格：成人$358起；長者$318起；小童$238起（已包括加一服務費）



自助餐優惠2022【10】港島海逸君綽酒店自助午餐

港島海逸君綽酒店Harbour Grand Café推出自助午餐優惠，經官網預訂低至75折，折後人均每位只需$363.8起，歎到新鮮即開生蠔、蟹腳、藍青口等各款豐富海鮮，以及40多款壽司、熱盤、沙律和多款口味Mövenpick雪糕！

圖片來源：Harbour Grand Café

自助餐優惠2022【10】港島海逸君綽酒店

地址：北角油街23號



環球美食自助午餐

供應時間：12:00-14:30

價格：成人$363起（包括加一服務費）

預訂方式：經酒店官網預訂



自助餐優惠2022【11】唯港薈The Market自助午餐

The Market自助午餐提供各款冰鎮海鮮、刺身、中式美點及片皮鴨等，更有榴槤甜品及Godiva軟雪糕！

圖片來源：Hotel ICON

自助餐優惠2022【11】唯港薈The Market

地址：香港九龍尖沙咀東部科學館道17號

價格：成人$408起；小童$308起

*另收加一服務費



自助餐優惠2022【12】四季酒店自助午餐

四季酒店Gallery自助午餐提供新鮮生蠔、虎蝦、青口、海螺等海鮮冷盤及多款日本刺身，更有中式點心、各款烤肉及10多款甜品包括紅桑子芝士蛋糕、抹茶紅豆卷等！經KKday預訂，自助午餐二人同行優惠$1,078起，即人均只需$539！

圖片來源：四季酒店

自助餐優惠2022【12】四季酒店自助餐

地址：中環金融街8號



2人自助午餐

供應時間：12:00-14:30

價格：$1,078起（已包加一服務費）



自助餐優惠2022【13】逸東酒店自助午餐

逸東酒店普慶餐廳推出全新普慶自助餐！最新逸東酒店自助餐以燒肉、串燒、海鮮為主題，包括任食片皮鴨、生蠔、龍蝦，最平只需$348起，更可以優惠價加配多款啤酒、紅白酒、清酒、米酒等，各位「食肉獸」不妨考慮一下！

詳情：逸東酒店自助餐｜肉食獸+海鮮主題人均$348起！任食片皮鴨/生蠔

（圖片來源：逸東酒店）

自助餐優惠2022【14】帝京酒店自助午餐

帝京酒店花月庭自助午餐，主打即開生蠔、刺身及壽司、海南雞、燒腩仔、叉燒等美食！周末更額外供應多款熱食如麵包蟹、黑蒜花膠蒸龍脷柳、烤澳洲黑安格斯牛板腱。至於甜品則有任食Haagen Dazs雪糕、即製窩夫等，人均$338起就歎到！

圖片來源：帝京酒店

自助餐優惠2022【14】帝京酒店自助餐

地址：九龍太子道西193號



滋味海鮮自助午餐

供應時段：星期一至五12:00-14:30及15:00-17:00；星期六、日及公眾假期11:30-14:00及14:30-17:00

價格：成人$338起；長者$308起；小童$248起（*另收加一服務費）



自助餐優惠2022【15】太子酒店周末自助早午餐

位於海港城太子酒店SAVVY的周末自助早午餐，任食冰鎮海鮮包括龍蝦、大蜆、青口、小龍蝦、麵包蟹等！更有即切烤牛肉及新鮮現制印式烤餅配烤雞，甜品就有火焰芝士蛋糕、Haagen-dazs雪糕等！成人每位$468起，同行1位11歲或以下小童可享免費優惠！

圖片來源：SAVVY

自助餐優惠2022【15】太子酒店SAVVY自助餐

地址：九龍尖沙咀海港城廣東道23號



週末自助早午餐

供應時段：12:00-15:00

價格：成人$468；每位成人惠顧，同行1位11歲或以下之小童可享免費優惠

*另收加一服務費

預訂方式：經酒店官網預訂



自助餐優惠2022【16】港威酒店自助午餐

港威酒店Three on Canton自助午餐提供一系列冷盤海鮮、多款中西熱食包括即席烹調的香煎牛柳粒等！甜品專區就有自家製蛋糕及Häagen-Dazs雪糕等。經KKday訂購，每位只需$361就歎到！

圖片來源：Three on Canton

自助餐優惠2022【16】港威酒店自助餐

地址：九龍尖沙咀海港城廣東道23號



Three on Canton自助午餐

供應時間：12:00-14:30

價格：成人$361起；小童$263起（*包括加一服務費）



自助餐優惠2022【17】Mr. Steak⾃助午餐

Mr.Steak à la minute銅鑼灣世貿分店將於7月加推「4人同行，壽星免費」優惠！7月起逢星期一至四，銅鑼灣世貿分店晚市推出「4人同行，壽星免費」優惠，可以無限量添食近江和牛及即開⽣蠔、龍蝦等。至於平日自助午餐則可享8折優惠，每位只需約$255起！

圖片來源：Mr. Steak

自助餐優惠2022【17】Mr. Steak⾃助午餐



7月價格：

星期一至五：午市成人$290起，可享8折優惠；晚市成人$498起，可享低至7折優惠。

星期六至日：午市成人$498起，可享7折優惠；晚市成人$498起，可享75折優惠。



「4人同行，壽星免費」優惠

地址：銅鑼灣告士打道280號世貿中心6樓

生日優惠期間：7月4至7月31號逢星期一至四（公眾假期及前夕除外）

*優惠適用於晚市時段

*優惠者以該月生日計算，必須電話或Online預訂

*凡4人同行，其中1位當月生日客人免費

*需以電子方式結賬

*需收取原價加一服務費（包括免費壽星人士）。

