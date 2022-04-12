觀塘小食店$1粒魚肉燒賣！燒賣關注組力推　皮薄+口感煙韌超抵食

【觀塘美食】港式燒賣近年人氣急升，觀塘區一間街頭小食店推出魚肉燒賣和豬肉燒賣曾獲「香港燒賣關注組」推介，而且價錢貼地，最平$1/粒，可以說是真正的平民小食，下次經過可以一試，即睇地址及詳情！

位於觀塘的「駿運士多」在區內相當有名，專售港式街頭小食，是不少觀塘區打工仔買早餐或下午茶的好去處。小店的燒賣更曾獲「香港燒賣關注組」大力推介，價錢非常貼地，只需$1/1粒，而且味道及用料亦不馬虎，吸引燒賣迷去朝聖！

招牌魚肉燒賣（$7/7粒；最少買$7），平均每粒$1，非常抵食！網民大讚魚肉燒賣有魚味，皮薄而口感煙韌，粒粒飽滿，而且蒸燒賣的時間控制得宜，令燒賣口感不會變得軟淋。食燒賣時，記得蘸小店提供的甜豉油和辣油，味道更佳，燒賣控不容錯過。小店另設豬肉燒賣（$7/6粒，最少$7），有興趣的朋友不妨一試。

除了燒賣，小店亦有其他港式小食，包括牛肉球（$5/個，$9/2個）、潮洲粉果（$5/個，$9/2個）、糯米卷（$5/個，$9/2個）、腸粉（$9/4條）、蘿蔔糕（$5/個，$9/2個）等，，定價同樣親民，每朝都有打工仔排隊買早餐！

駿運士多

地址：觀塘駿業街60號號駿運工業大廈地下

營業時間：（星期一、二、四至六）09:00-19:30；（星期三）09:00-18:00；（星期日）11:30-19:30

