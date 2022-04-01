相信不少人都曾經試過將雨傘放餐廳門口，離開時卻發現被順手牽羊！最近有女網民到元朗一間日系Cafe用餐就遇上相似經歷，不過被「偷」走的物品竟然是一對鞋！事主在Facebook分享遭遇，直呼無奈：「我無鞋走唔到呀！」慘痛經歷卻令網民爆笑，更指：「名副其實嘅『冇鞋挽屐走』！」

榻榻米Cafe被陌生人穿走同款鞋 港人刊登「尋鞋啟示」笑爆網民

（FB @ Krystie Yu授權）

有女網民於Facebook群組「香港Cafe關注組」發文分享經歷，指日前於元朗錦田一間日系打卡Cafe用餐，Cafe餐飲質素不俗，環境也有置身於京都的感覺，整體體驗不錯，卻意料不到接下來的經歷，會令她大感無奈！

事主當時選擇了店內的榻榻米座位，需要脫鞋入座。本身入座時已留意到鞋架上有同款鞋，殊不知離開時卻發現自己的鞋被陌生人帶走！

示意圖（IG @ kobiiiiii授權）

事主憶述自己入座將鞋子放置在鞋櫃時，已經留意到櫃內有對同款鞋：「當時仲同職員講笑話會唔會畀人拎錯，點知......」事主一語成讖，本屬自己的鞋憑空消失，鞋櫃留下陌生人的同款鞋，當時直呼無奈：「我無鞋走唔到呀！」

事主當時呆站鞋櫃前不願穿上該鞋子，因為單憑目測已十分肯定該對鞋不屬於自己：「佢對鞋殘舊10倍，明顯要長期著先可以令到鞋面磨損。」續指自己的鞋十分新淨，「佢對鞋底蝕到穿窿！」

該鞋為Nike 白色Air Force 1，官方售價$749。（Nike官方圖片）

對於事主慘痛經歷，網民卻忍不住爆笑，表示「樓主好慘，但我忍唔住笑咗！」、「下次唔好著咁普遍嘅款去要除鞋嘅cafe喇。」、「灰姑娘？」、「名副其實嘅『冇鞋挽屐走』！」

另外有網民擔心事主無鞋穿走，事主就表示自己唯有穿上「偷鞋賊」原有的鞋子「走佬」，立即去買新鞋換上，再在Facebook群組發「尋鞋啟示」：「希望當時『唔小心』著走我對鞋嘅美女可以聯絡我，或者希望你好好珍惜我對鞋。」

不過在疫情期間穿上沾滿別人腳板底汗水的鞋子走，有網民想像已經感覺好噁心！建議下次將紙巾放入鞋入面，方便識別，提防再次被拿錯。事主亦指其實已經預料未必找回鞋子，在Facebook分享趣聞只是想讓其他網民輕鬆一下。