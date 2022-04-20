【MUJI優惠】MUJI Week減價優惠回歸，多款商品優惠價發售，MUJI會員全店消費額外9折，加上4月起多款商品價格下調高達一半，MUJI week減價優惠期間購入價格可低至45折，最平$8就可以入手服飾、收納用品、家電等熱門MUJI單品！

MUJI優惠｜MUJI week減價+價格下調45折起 T裇/收納用品/家電$8起

無印良品MUJI宣布「MUJI week無印良品週間」（MUJI Week）將於4月22日至5月2日期間正式回歸，優惠期間MUJI多款商品優惠價發售，MUJI會員全店消費及Café&Meal MUJI餐飲消費享額外9折，另會員單次消費淨值滿$2,000或以上，可額外獲贈價值$100 MUJI積分。

（圖片來源：MUJI）

優惠商品包括服飾、收納用品、家電等熱門MUJI單品，短袖T裇折後$68起（原價$85起）；收納用品$8起（原價$10起）。

精選優惠商品

生活用品優惠

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MUJI早前宣布，20種春夏服飾及生活雜貨的原價，自今年4月起下調高達50%，價格下調商品同樣適用於MUJI Week減價優惠，以洗水麻質座墊套為例，舊有原價$180起，下調價格$88起，在MUJI Week減價優惠下享額外9折由$80起，折扣高達45折！

適逢防疫措施鬆綁，晚市堂食重開，Café&Meal MUJI於4月13日推出全新春季餐目，折後由$36起。

「MUJI week無印良品週間」（MUJI Week）

日期：4月22日至5月2日

地點：無印良品MUJI門市

