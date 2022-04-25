12大商場免費換5款姆明精品 姆明廚具/陶瓷杯！姆明限定店6月登場

【姆明廚具】姆明粉絲留意！置富Malls旗下12個商場推出消費優惠，顧客可以透過消費指定金額，免費換領精美又實用的姆明廚具，當中包括陶瓷杯、陶瓷碟套裝、餐墊連餐具套裝、多用途手提袋等！此外全新姆明限定店將於6月登場，屆時會發售更多姆明精品。

12個商場免費換5款姆明精品 姆明廚具/陶瓷杯！姆明限定店6月登場

姆明一族全新系列精品登場喇！12個商場最近聯乘姆明一族，將分階段推出5款姆明廚具精品，分別是「姆明多用途手提袋」、「姆明春日暖心陶瓷杯」、「姆明原野風陶瓷碟套裝」、「姆明田園餐墊連餐具套裝」，以及「姆明木製單柄鍋連蓋」，涵蓋姆明、史力奇、阿美等人氣角色，而且設計以簡約配色為主。

（圖片來源：置富Malls）

由4月23日中午12時起，Fortune+會員凡於置富Malls指定單一商場內任何2間不同商戶，累積消費滿指定金額，包括使用電子貨幣（信用卡、易辦事、八達通、銀聯卡及手機支付／機印消費單據），或登入「Fortune Malls App」使用 Point+，即可換領指定廚具或精品一份。

姆明廚具換領（指定消費金額）詳情如下：

「姆明多用途手提袋」：

由4月23日中午12時起，累積消費滿$300，包括電子貨幣滿$200；



「姆明春日暖心陶瓷杯」（一套2款）：

由5月28日中午12時起，累積消費滿$400，包括電子貨幣滿$300即可換領。



「姆明原野風陶瓷碟套裝」（一套3款）：

由5月28日中午12時起，累積消費滿$600，包括電子貨幣滿$500即可換領。



「姆明田園餐墊連餐具套裝」：

由6月11日中午12時起，累積消費滿$300，包括$200或以上的機印消費單據即可換領。



「姆明木製單柄鍋連蓋」：

由6月11日中午12時起，累積消費滿$1,000，包括電子貨幣滿$900即可換領。



置富Malls旗下12個指定換領商場包括：電子支付（信用卡、易辦事、八達 通、銀聯卡及手機支付）適用於WOO 嘉湖、置富第一城、置富都會、馬鞍山廣場、都會駅；而機印消費單據只適用於麗港城商場、城中薈、麗城薈、華都大道、映灣薈、銀禧薈、荃薈。顧客須留意每張消費單據必須為$100或以上，每日禮品數量有限，先到先得，換完即止。

此外，姆明期間限定店將會於6月8日至6月21日登陸馬鞍山廣場，以姆明村場景登場，呈現紅藍色尖頂小屋實境，多個姆明一族角色將站在綠草地上，粉絲們去打卡一流。

同場亦將有更多姆明一族精品發售，包括與新派茶飲店1011 SIPTEA聯乘的姆明茶飲產品，及姆明一族文具和小布袋等，款款都印有不同的姆明一族圖案。

置富Malls聯乘姆明廚具 詳情

推廣日期：4月23日至6月30日

推廣地點： WOO嘉湖、置富第一城、置富都會、馬鞍山廣場、都會駅、麗港城商場、城中薈、麗城薈、華都大道、映灣薈、銀禧薈、荃薈

