外賣平台｜外賣速遞2大平台5大比併 邊間會贏足4項？
林海峰Jan近日又有新廣告，由這位廣播界一哥講「pro」來為Foodpanda介紹Pandapro，你又覺得Jan的說話夠「pro」嗎？早前Deliveroo亦邀請了古天樂、鄭秀文、試當真等多位藝人拍攝廣告，究竟哪個更具說服力就見仁見智，但論優惠或服務哪個會較吸引？Foodpanda和Deliveroo兩大外賣平台相繼推出會員制，提供的服務和優惠，究竟Pandapro與Deliveroo Plus哪個較pro？
選擇最適合的外賣速遞平台加入成為會員，主要會從入會費用、免運費限額、支付方式、餐廳數量等5大方面作比較。
按圖看Deliveroo Plus及Pandapro的比併結果
Foodpanda 4勝！會費低至平均每月$55
比較1：入會費用
Foodpanda及Deliveroo均各自推出月費計劃，以購買一年會員為例，Pandapro目前推出優惠計劃，只要輸入優惠碼「PRO16」登記12個月月費計劃，即可以每月平均$55成為會員，可隨時取消月費計劃。而Deliveroo Plus每月月費$98，可免費試用31日，即平均每月月費約$90，亦可隨時取消會籍。
比較2：免運費限額
Pandapro會員可享每月首50個$120以上免運費訂餐服務，若該月已用畢首50個限額，Pandapro會自動追加免運費優惠，但限額就上調至$250以上，次數無限。除咗免運費，仲有精選餐廳75折優惠，兩個優惠可以同時使用！；而Deliveroo Plus的會員計劃，只要訂餐時滿$100就可享有免運費，次數則沒有設限。
比較3：會員優惠
Pandapro會員可享精選餐廳堂食優惠。除了美食外送，Prodapro會員於Pandamart及Foodpandamall購物亦有免運費，Pandamart更是24小時營業；Deliveroo Plus會員也有獨家餐廳優惠，餐廳以外也設生活百貨外送服務，不過部分店舖非24小時營業，不及Pandapro方便。
比較4：支付方式
Pandapro提供多種支付模式，Apple Pay、Google Pay、信用卡，PayPal、Payme及現金，方便不同市民的需要；而Deliveroo Plus目前只提供Apple Pay及Google Pay兩種。
比較5：參與商戶及送餐速度
根據兩大平台的資料顯示，Foodpanda目前為止已擁有超過12,000個合作夥伴訂購美食及生活百貨，最快可於10分鐘內送抵。而Deliveroo則沒有明確標示參與餐廳及商戶的數目，平均送餐速度約為半小時以內*。
總括而言，Pandapro在入會費用、支付方式都比Deliveroo Plus優勝，於Pandamart及Foodpandamall購物亦有免運費服務，於指定餐廳堂食也有折扣，配合晚市堂食放寬後，市民相約三五知己，享受久違的歡樂時間！只是Pandapro需$120以上才免運費，而Deliveroo Plus則滿$100便可免運費，較Pandapro門檻低。
*資料參考自相關的外賣App、網頁及用戶意見